На форуме в Москве эксперты обсудили вопросы здорового похудения

На площадке форума и в онлайн-формате собралось более 300 участников и экспертов в сфере медицины, wellness и бьюти-индустрии из России и других стран. Они обсудили долгосрочные стратегии управления весом, которые помогут сохранить здоровье и молодость. Организаторы мероприятия – Ассоциация междисциплинарной медицины, Сеченовский Университет.

Главные события форума

Российские и международные ученые обсудили ключевые аспекты избыточного веса. Наш вес – не цифры на весах, а отражение гармонии между телом, разумом и любовью к себе. В рамках форума эксперты представили комплексный подход, объединяющий достижения медицины, нутрициологии, психологии и косметологии для получения устойчивого результата.

Специалисты в области медицины проанализировали, как новые лекарства (от "Оземпика" до "Тирзетты") помогают управлять весом, а также выясняли, как эти препараты влияют на мозг, сердце и печень.

Эксперты по управлению весом поделились опытом подбора рациона для своих клиентов, объяснили, с какими трудностями сталкиваются и как их разрешают.

Особое внимание уделили практикам питания и физической активности. Для гостей и экспертов проводили нейронутрициологические дегустации функциональных продуктов MOOZI. В обеденный перерыв можно было познакомиться с новыми методиками для поддержания метаболического здоровья от основателя Inspiro Lab Артема Спиро.

Темой профессиональной дискуссии стали БАДы и их роль в управлении весом. Эксперты рассказывали, как использовать добавки эффективно и без вреда для здоровья.

"Если вы питаетесь правильно, лекарства вам не нужны. Если питаетесь неправильно, лекарства вам не помогут. БАДы очень важны и действительно могут принести пользу, но только на фундаменте качественного, разнообразного и непременно вкусного питания", – отметил Алексей Данилов, один из организаторов форума.

В рамках мастермайнда, посвященного роли микробиома кишечника в управлении стрессом, эксперты обсудили, как психобиотики – специально разработанные средства – могут помочь справиться с тревогой, депрессией и улучшить когнитивные функции.

Хедлайнеры и ключевые доклады

Доктор психологических наук, доктор экономических наук, доктор философских наук Алексей Ситников в своем выступлении осветил важную тему долголетия и его взаимосвязи со старением и эмоциональным состоянием. Эксперт отметил, что повышенный уровень гормона стресса кортизола ведет к снижению иммунитета и дает сигнал для запуска онкологических заболеваний. Напротив, низкий уровень кортизола выражается высокой потребностью в сне и повышением аппетита, что может привести к увеличению веса.

Владимир Дадали, д.м.н., профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова, доктор философии по натуральной медицине, в своем выступлении подчеркнул, что разумная физическая нагрузка всегда полезна с точки зрения не только физического развития, но и работы мозга. Также эксперт отметил, что дефицит основных витаминов и микроэлементов может привести к ухудшению краткосрочной и долгосрочной памяти, когнитивных функций, быстрой утомляемости. К сожалению, современные продукты могут обеспечить потребность организма в микронутриентах не более чем на 5-6%. Для корректной работы всех систем организма и восстановления функций показан прием витаминов и микроэлементов.

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины Алексей Данилов рассказал о поиске выхода из тупика эмоционального переедания.

Профессор клинической биохимии отделения биомедико-биотехнологических наук Медицинского института Университета Катании Витторио Калабрезе в своем выступлении раскрыл тему Mini brain – органоида, созданного учеными, и его функций для омоложения и оздоровления.

Ирина Пирогова, д.м.н., врач-гастроэнтеролог, гепатолог, профессор кафедры общей врачебной практики РУДН, объяснила роль микробиома в управлении весом.

В 2026 году организаторы продолжат тренд на комплексную работу по снижению лишнего веса через питание, прием необходимых препаратов, косметологию. Участников ждут новые методики и исследования, которые помогут глубже изучить взаимосвязь эмоционального состояния и работы организма, а также расширить знания о рациональном питании для сохранения физического и ментального здоровья.