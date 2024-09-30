Татьяна Волосожар и ее супруг Максим Траньков появились с новорожденным сыном на показе колясок Doona

25 сентября в фудмолле «Три вокзала. Депо» прошла презентация новой модели Doona X. К мероприятию присоединились Лиза Моряк, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Катерина Кейру, Дарья Нагорная, Анна Погорилая и другие звёздные родители. А также инфлюенсеры Кристина и Антон Дудковы, Екатерина Величкина, Эмиль Иманов и его супруга Алия Еникеева, Юлия Максаева.

Гостям представили новую коляску-автокресло Doona X с двумя новыми режимами наклона для отдыха и сна. Модель соответствует сертификату безопасности i-Size (R129), который регламентирует расположение малыша лицом против направления движения, учитывает не только вес, но также возраст и рост ребёнка и обязательно – наличие боковой защиты. В комплекте к Doona X для дополнительной защиты идёт магнитный модуль SIP.

К тому моменту, как гости только начали знакомиться с новинкой, многодетная мама Татьяна Волосожар и её супруг Максим Траньков уже успели оценить Doona X в своей семье. Пара впервые вышла в свет вместе с младшим сыном Лео, который успел подремать в автокресле-коляске Doona X по пути на мероприятие и комфортно себя в ней чувствовал.

На Public Talk говорили о философии современного родительства, обсуждали новые подходы, технологии и устройства, которые помогают сохранять баланс между заботой о ребёнке и своими привычками. В рамках темы “Моделируй будущее! (Не) меняй свой образ жизни” эксперты делились мнением о том, как справляться со всеми вызовами, особенно в первый год жизни малыша, а ещё обсуждали тренды и развенчивали мифы.

“Идея о том, что малыши не могут находиться в автокресле долго – это по большому счёту миф, – говорит Елена Челнокова, врач неонатолог, педиатр, заведующая отделением физиологии новорожденных клинического госпиталя MD GROUP группы компаний «Мать и дитя». – Просто делайте остановки, чтобы размяться, сменить подгузники и покормить малыша. 2-3 часа сна в кресле неизбежно будут чередоваться с мероприятиями по уходу. Главное, соблюдайте условия безопасной транспортировки с использованием сертифицированных устройств”.

Основатель инновационной компании Doona, отец четверых детей Йоав Мазар был также вовлечён в дискуссию и лично презентовал новаторскую модель кресла-коляски. “Я счастлив, что мы живём в такое время, когда можно буквально смоделировать свой быт и будущее с помощью полезных, эргономичных и функциональных гаджетов. Ведь все хотят быть лёгкими, быстрыми, поддаваться эмоциям и не ограничивать себя во время путешествий, – сказал Йоав. – Именно поэтому я продолжал совершенствовать Doona, и теперь рад представить вам Doona X – коляску-автокресло для жизни в движении. Мне кажется, это отличный пример того, как современные устройства помогают родителям быть свободнее в их делах, идеях и планах и легче перемещаться с ребёнком без препятствий”.

В Public Talk также приняли участие:

семейный и клинический психолог, преподаватель в Московском Институте Психоанализа Олеся Васильева,

нейропсихолог Детского нейропсихологического Центра Елены Лаштабега Ксения Демичева,

акушер-гинеколог, заведующая операционным отделением клинического госпиталя MD GROUP группы компаний «Мать и дитя» Елена Желамбекова,

педиатр, главный врач клиники Мать и дитя Зиларт Антон Равдин.

Модератором встречи был Константин Буше.