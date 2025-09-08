В рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума состоится конференция региональных кинокомиссий и киностудий

12 сентября в рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума на площадке "Экспофорума" состоится конференция региональных кинокомиссий и киностудий под названием "Кинокластеры России: локации, студии, кинотуризм".

Организаторами конференции выступают АНО ЦВКИ "ЭКСПОКОНГРЕСС" и АНО "Центр развития креативных проектов". Среди партнеров мероприятия — Союз кинематографистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Фонд поддержки регионального кинематографа.

Ключевой целью конференции организаторы называют укрепление регионального кинопроизводства как стратегического направления развития отрасли.



Среди задач мероприятия:

· расширение практики децентрализации российского кинопроизводства;

· демонстрация успешных моделей развития кинематографа в регионах России в сферах кинокомиссий, кинообразования и кинопроизводства;

· презентация новых продюсерских проектов региональных студий для привлечения дистрибьюторов и инвесторов

В конференции примут участие представители региональных киностудий и кинокомиссий, продюсеры, дистрибьюторы, руководители киношкол и представители органов исполнительной власти.

Программа конференции

12:00–14:00 – Презентация региональных кинокомиссий

В рамках дискуссии будут представлены актуальные данные по выданным рибейтам в 2024–2025 годах, действующие и создаваемые кинокомиссии, а также получена обратная связь от продюсерских компаний.

Модератор: уточняется.

14:30–16:00 – Презентация региональных образовательных программ

Обзор и презентация программ, реализуемых в регионах России.

Модератор: директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", член экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев.

16:30–18:00 – Питчинг региональных киностудий

Представление проектов в стадии производства или завершения региональными киностудиями для дистрибьюторов, инвесторов и представителей онлайн-платформ.

Модератор: член Совета ФПРК, генеральный директор продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин.