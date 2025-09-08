В рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума состоится конференция региональных кинокомиссий и киностудий

12 сентября в рамках Санкт-Петербургского международного контент-форума на площадке "Экспофорума" состоится конференция региональных кинокомиссий и киностудий под названием "Кинокластеры России: локации, студии, кинотуризм".
Организаторами конференции выступают АНО ЦВКИ "ЭКСПОКОНГРЕСС" и АНО "Центр развития креативных проектов". Среди партнеров мероприятия — Союз кинематографистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Фонд поддержки регионального кинематографа.
Ключевой целью конференции организаторы называют укрепление регионального кинопроизводства как стратегического направления развития отрасли.
Среди задач мероприятия:
· расширение практики децентрализации российского кинопроизводства;
· демонстрация успешных моделей развития кинематографа в регионах России в сферах кинокомиссий, кинообразования и кинопроизводства;
· презентация новых продюсерских проектов региональных студий для привлечения дистрибьюторов и инвесторов
В конференции примут участие представители региональных киностудий и кинокомиссий, продюсеры, дистрибьюторы, руководители киношкол и представители органов исполнительной власти.
Программа конференции
12:00–14:00 – Презентация региональных кинокомиссий
В рамках дискуссии будут представлены актуальные данные по выданным рибейтам в 2024–2025 годах, действующие и создаваемые кинокомиссии, а также получена обратная связь от продюсерских компаний.
Модератор: уточняется.
14:30–16:00 – Презентация региональных образовательных программ
Обзор и презентация программ, реализуемых в регионах России.
Модератор: директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение", член экспертных советов Министерства культуры РФ и Фонда кино Иван Кудрявцев.
16:30–18:00 – Питчинг региональных киностудий
Представление проектов в стадии производства или завершения региональными киностудиями для дистрибьюторов, инвесторов и представителей онлайн-платформ.
Модератор: член Совета ФПРК, генеральный директор продюсерского центра "Мувистарт" Дмитрий Якунин.