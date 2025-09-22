В Кремле вручили премию "МОЯ МАРКА"

На одной сцене собрались Елена Север, Вячеслав Манучаров, Алсу, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Султан Лугачев, Милана Хаметова, Газан, Аслан Shukasha, Цу Е Фа, а также детские творческие коллективы: DanceMarka, PODIOMA, Эльданс, Триумф, Royalkids, Феерия, Джига Дрыга, АШТ "Живописная", ПаRкет, URBAN MOUSE, "Волшебный мир театра", Империя, FlameTeam, Элегия, ДМТ "Созвездие Добра", театр-студия Елены Зайцевой, Тонус АРТ и многие другие.

МОЯ МАРКА подвела итоги народного голосования и вручила награды в рамках Всероссийского творческого слета "Лучшие из Лучших" – проекта, который объединил талантливых ребят из всех уголков страны. В этом году награды получили юные артисты, проявившие себя в вокале, хореографии, театральном искусстве и художественном чтении.

"МОЯ МАРКА – это платформа, где дети и подростки из разных регионов могут заявить о себе. Для многих ребят Кремлевская сцена становится первым серьезным шагом в большое искусство", – отметила генеральный директор премии Елена Лапик.

Погружение в творчество для зрителей началось в Гербовом фойе. Зажигательный флешмоб коллектива ДМТ "Созвездие Добра" из Рязани стал ярким стартом вечера, а выступления юных артистов в номинации "Художественное чтение" показали, насколько многогранен талант детей.

Яркое впечатление на зрителей произвел проект "Ящик желаний" Лаборатории Кинопроцесса: дети и взрослые писали самые сокровенные мечты и опускали их в волшебный ящик. "Все желания обязательно сбудутся, ведь они загаданы от всего сердца", – уверена продюсер проекта Анастасия Мымрикова.

Не меньший интерес вызвал стенд Московского театра кукол: заслуженная артистка РФ Ольга Вереникина и актриса Марина Мухаева познакомили гостей с историей театра и позволили всем желающим "поводить" настоящих театральных кукол. За прекрасную возможность познакомиться с деятельностью театра кукол мы благодарны директору Московского театра кукол Людмиле Редько и художественному руководителю театра Борису Голдовскому.

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО ПРОГРЕСС (бренд "ФрутоНяня"): "ФрутоНяня" четверть века производит качественное, полезное и очень вкусное питание для самых маленьких потребителей. За эти годы выросло новое поколение и они сами уже становятся родителями. Мы делаем классный продукт, его едят наши дети – это и есть главный критерий, главный гарант".

Ксения Казакова, директор по маркетингу компании "Лебедяньмолоко", бренд молочной продукции "Лебедяньмолоко":

"В этом году у нас юбилей – нам сто лет! Секрет нашего долголетия в нашей натуральности, открытости перед покупателем и прозрачности каждого этапа производства. Мы твердо убеждены: натуральность молочных продуктов – это не временный тренд, а ежедневная необходимость".

Гутова Наталия, руководитель бренд группы здоровые продукты JOGA: "Создать продукт и полезным и вкусным – нетривиальная задача. Наши технологи нашли идеальный баланс вкуса и пользы. Натуральную сладость и вкус вафлям JOGA придают финик и соки. В состав входит три вида муки: нутовая, пшеничная и рисовая".

Ирина Васильева, директор по маркетингу Global Functional Drinks Rus (торговая марка Fresh Bar): "Рождение вкусов Fresh Bar – это результат длительной и слаженной работы высокопрофессиональной команды технологов-разработчиков нашего исследовательского центра, а также маркетологов, изучающих предпочтения потребителей. А в 2025 году мы запустили свой собственный высокотехнологичный завод по производству безалкогольных напитков в Воронежской области".

Андрей Мунцов, генеральный директор ООО "Хантинг" – компании-производителя воды "Моя Стихия": "Мы работаем над тем, чтобы вода „Моя Стихия“ была доступна каждому. Сегодня с нами уже более 60 партнеров, включая крупнейшие торговые сети России".

Юлия Дунаевская, руководитель отдела маркетинга и внешних коммуникаций Компании ООО "Бэйби Опт Груп" (торговая марка АЛИЛО): "Игрушки alilo способствуют всестороннему развитию детей. Вообще наш зайчик alilo – это первый друг малыша. Наши игрушки имеют режим "белого шума", что помогает быстрее засыпать. Также они помогают малышу развивать речевые и когнитивные навыки: в умном зайке есть распознавание цветов, игровые механики, записаны мелодии, песни и сказки, которые знает вся страна".

Ирина Мейнцер, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии "Москвариум": "Москвариум" – это уникальное пространство для всей семьи, объединяющее развлечение и образование. Здесь посетители могут наслаждаться красотой морских обитателей и получать знания о жизни океанов и экосистемах. В то же время, "Москвариум" – это не только крупнейшая экспозиция водных обитателей. В нашем центре на постоянной основе проходят интерактивные выставки и лекции, детские камерные спектакли и грандиозные водные шоу. "Москвариум" – это еще и научный центр. Мы активно сотрудничаем с учеными и исследовательскими институтами, проводя исследования в области океанографии и морской биологии".

Иван Курдюков, коммерческий директор торговой марки BADA BOOM: "Наша продукция – натуральные средства для ванной: содовые бомбочки, пенные гейзеры и твердые пены, нравится детям, потому что она превращает обычное купание в маленькое волшебство. Но покупают их взрослые: они знают, что радость ребенка бесценна. Так что наши бомбочки – это удовольствие для всей семьи".

Марина Лищенко, менеджер по рекламе компании ORMATEK: "Современные диваны могут быть очень функциональными, и ORMATEK предлагает диваны-кровати, которые станут не просто комфортным вариантом для отдыха, а полноценным спальным местом. Во многом это стало возможным благодаря настоящему анатомическому матрасу, встроенному в диван, с возможностью выбрать предпочитаемую степень жесткости. Кроме того, среди огромного разнообразия исполнений можно найти цвет и обивку, подходящие именно для вашего интерьера. Диваны-кровати пользуются большим спросом у наших покупателей, поскольку это стильное решение, позволяющее сэкономить пространство и получить все преимущества сна на настоящей кровати".