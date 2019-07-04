Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо с сюрпризом

О таком подарке мечтает каждая женщина. Принц Гарри действительно оказался идеальным мужем.

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На параде в честь королевы Елизаветы II журналисты и поклонники королевского семейства обратили внимание сразу на два кольца, появившихся на безымянном пальце Меган Маркл.

Одно из них было обручальным, но при этом отличалось от того украшения, которое надевала Меган непосредственно во время церемонии. Как выяснилось позже, его немного переделали. Герцогиня Сассекская лично отдала распоряжение заменить золото платиной. Бриллианты супруга принца оставила прежние.

Второе кольцо на руке Меган было новым и издалека казалось слишком простым. Представители прессы поспешили узнать, что же это за украшение. Оказалось, что изделие – эксклюзивное. Оно было заказано у одного из британских ювелиров лично принцем Гарри. Кольцо создавалась полностью по эскизу мужчины.

Внешне украшение абсолютно не бросается в глаза и похоже на обычную полоску драгоценного металла. Секрет изделия скрыт от глаз посторонних.

Оказалось, что камни все-таки есть. По желанию принца, они были размещены на внутренней стороне изделия. Всего их три: хризолит, сапфир и изумруд. Выбор не случаен – именно эти камни Меган, Гарри и их сын Арчи должны носить по гороскопу.

Соединив их в одном украшении, принц хотел продемонстрировать Меган крепкие узы и единство их пока еще небольшой семьи. Кольцо он подарил вскоре после рождения ребенка.

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Поклонники после озвученной информации пришли в восторг. Они в очередной раз отметили, что Меган по-настоящему повезло с Гарри. Мужчина оказался не только заботливым, но и весьма романтичным. В сетях ювелирное изделие уже окрестили «кольцом вечности».