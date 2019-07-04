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Надя Дорофеева и Позитив снялись в фотосессии для журнала XXL


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Участники музыкальной группы «Время и стекло» Надя Дорофеева и Позитив решили проявить себя в новом амплуа и снялись для фотосессии в журнале XXL. Снимки вызвали бурное обсуждение среди фанатов, которые пришли в восторг от образов, которые представили знаменитости.

На одной из фотографий звезды запечатлены в белых нарядах. Надя снялась в белом купальнике, а ее напарник в легком костюме. При этом певцы выразили свое видение того, как должна проходить фотосъемка, оба изобразили веселье, при этом Позитив снялся на заднем плане позади Дорофеевой вверх ногами.

Еще один снимок демонстрирует звезд в черной одежде, которая выглядит на них невероятно эффектно. Мужчина и женщина чрезвычайно органично смотрятся вместе, при этом для съемки этого фото они продемонстрировали совершенно другой образ, который выглядит очень естественно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#VISLOVO WAVES & WIBES IN NEW XXL MAGAZINE @xxl_ukraine

Публикация от Oleksii @positiff Zavgorodnii (@positiff)

Как известно, участники группы «Время и стекло» славятся своим неординарным подходом при создании музыкальных творений, видимо, аналогично они решили проявить себя и при съемках в журнале XXL, продемонстрировав свое оригинальное видение подобных фотосессий. Многие поклонники знаменитостей решили, что подобные фотографии, несомненно, выступят пикантной изюминкой для мужского глянца.

Краткая информация о Наде Дорофеевой

Имя: Надя Дорофеева

Отчество: Владимировна

День рождения: 21.04.1990

Возраст: 29 лет

Место рождения: Симферополь, УССР

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, модель

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0 Не нравится 1 Нравится 04.07.2019 Теги: Надя Дорофеева

А Вам понравились фотографии Нади Дорофеевой и Позитива? 2  

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  • Карина / 04.07.19 20:21
    -
    1
    +
    Они очень гармонично смотрятся вместе, отличились на фотосессии, как и во время своих выступлений. Очень органично смотрятся их наряды, которые подобраны и на одном, и на другом фото в одном цвете. Конечно, этому способствует и яркая внешность Нади
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  • Кира / 04.07.19 20:19
    -
    0
    +
    Надя Дорофеева одна из моих любимых певиц, она запоминается как манерой исполнения, так и очень яркой внешностью. Фотосессия просто великолепная, они с Позитивом прекрасно смотрятся вместе. Мне очень понравилась как одна, так и другая фотография
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