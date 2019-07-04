Надя Дорофеева и Позитив снялись в фотосессии для журнала XXL
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На одной из фотографий звезды запечатлены в белых нарядах. Надя снялась в белом купальнике, а ее напарник в легком костюме. При этом певцы выразили свое видение того, как должна проходить фотосъемка, оба изобразили веселье, при этом Позитив снялся на заднем плане позади Дорофеевой вверх ногами.
Еще один снимок демонстрирует звезд в черной одежде, которая выглядит на них невероятно эффектно. Мужчина и женщина чрезвычайно органично смотрятся вместе, при этом для съемки этого фото они продемонстрировали совершенно другой образ, который выглядит очень естественно.
Как известно, участники группы «Время и стекло» славятся своим неординарным подходом при создании музыкальных творений, видимо, аналогично они решили проявить себя и при съемках в журнале XXL, продемонстрировав свое оригинальное видение подобных фотосессий. Многие поклонники знаменитостей решили, что подобные фотографии, несомненно, выступят пикантной изюминкой для мужского глянца.
Краткая информация о Наде Дорофеевой
Имя: Надя Дорофеева
Отчество: Владимировна
День рождения: 21.04.1990
Возраст: 29 лет
Место рождения: Симферополь, УССР
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, модель
Фотографии
Фотографии
А Вам понравились фотографии Нади Дорофеевой и Позитива? 2
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Карина / 04.07.19 20:21Они очень гармонично смотрятся вместе, отличились на фотосессии, как и во время своих выступлений. Очень органично смотрятся их наряды, которые подобраны и на одном, и на другом фото в одном цвете. Конечно, этому способствует и яркая внешность Нади
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Кира / 04.07.19 20:19Надя Дорофеева одна из моих любимых певиц, она запоминается как манерой исполнения, так и очень яркой внешностью. Фотосессия просто великолепная, они с Позитивом прекрасно смотрятся вместе. Мне очень понравилась как одна, так и другая фотография
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