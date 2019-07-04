Надя Дорофеева и Позитив снялись в фотосессии для журнала XXL

Участники музыкальной группы «Время и стекло» Надя Дорофеева и Позитив решили проявить себя в новом амплуа и снялись для фотосессии в журнале XXL. Снимки вызвали бурное обсуждение среди фанатов, которые пришли в восторг от образов, которые представили знаменитости.

На одной из фотографий звезды запечатлены в белых нарядах. Надя снялась в белом купальнике, а ее напарник в легком костюме. При этом певцы выразили свое видение того, как должна проходить фотосъемка, оба изобразили веселье, при этом Позитив снялся на заднем плане позади Дорофеевой вверх ногами.

Еще один снимок демонстрирует звезд в черной одежде, которая выглядит на них невероятно эффектно. Мужчина и женщина чрезвычайно органично смотрятся вместе, при этом для съемки этого фото они продемонстрировали совершенно другой образ, который выглядит очень естественно.

Как известно, участники группы «Время и стекло» славятся своим неординарным подходом при создании музыкальных творений, видимо, аналогично они решили проявить себя и при съемках в журнале XXL, продемонстрировав свое оригинальное видение подобных фотосессий. Многие поклонники знаменитостей решили, что подобные фотографии, несомненно, выступят пикантной изюминкой для мужского глянца.

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