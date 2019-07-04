Продюсер Бари Алибасов вступил в серьезную конфронтацию с Первым каналом. Как сообщает интернет-издание "Собеседник. ru", шоумен планирует подать в суд на создателей ток-шоу "На самом деле" за враньё, которое, по его мнению, исходит от этой программы.

Всё началось с того, что Бари Каримовича пригласили в студию телепрограммы "На самом деле", чтобы он прошел детектор лжи, который должен поставить точку в спорах об инциденте с отравлением. Напомним, что сам продюсер и его близкие продолжают настаивать на отравлении средством для прочистки труб, в то время, как злопыхатели уверены, что вся эта история является не более чем пиаром. И даже предоставленная Алибасовым выписка из больницы с подробным описанием его состояния не убедила хейтеров, что всё это не было постановкой. Тем более, даже некоторые врачи публично подтверждали в беседе с журналистами, что выписка кажется им странной. А буквально некоторое время назад в СМИ просочилась информация, что на всей этой истории с "Кротом" Бари заработал более 20 миллионов рублей.

И, чтобы доказать, что отравление действительно имело место быть, шоумен согласился принять участие в шоу "На самом деле". Однако руководство программы заявило, что на съёмки он не явился, якобы объяснив свое отсутствие плохим самочувствием. Однако сам Бари Каримович заявляет совершенно обратное. Он утверждает, что находился за кулисами несколько часов в ожидании, когда ему предоставят слово. "Там было такое наглое вранье, что словами не передать! Я пробыл в студии этой программы до вечера. И впервые за свою жизнь столкнулся с подобным срежиссированным обманом, когда какие-то прикормленные умники заявляли, что я подстроил свое лечение".

В доказательство правоты Алибасова его pr-директор Вадим Горожанкин опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, на которой видно, что они вдвоем действительно сидят в студии "На самом деле" и внимательно что-то слушают.

В связи с этим Бари Алибасов намерен подать иск на телепередачу "за то вранье, которое от них исходит". По его мнению, журналисты сделали все, чтобы преподнести зрителям только свою версию событий. "Они утверждают, что я не лечился, а пиарился", - возмутился шоумен. И чтобы доказать обратное, он готов пригласить в качестве свидетелей в суд свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину, а также персонал медицинского учреждения, который помогал ему справиться с тяжелыми последствиями отравления.