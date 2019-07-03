 
 
 

 
 
На главную
 
 

Звезды российского шоу-бизнеса заступились за Пугачеву, проехавшуюся по перрону на авто


0 2
В средствах массовой информации и среди пользователей Сети бурное обсуждение вызвал эксцентричный поступок Аллы Пугачевой, которая проехалась по перрону вокзала на личном автомобиле. Многие звезды российского шоу-бизнеса решили прокомментировать ситуацию и выступили в защиту Примадонны.

Так, Лев Лещенко заявил, что звезда имела на это полное право, поскольку она публичный человек. Любовь Успенская сделала акцент на том, что статус Примадонны позволяет ей некие вольности в поведении. Кроме того, по ее мнению, это необходимые меры безопасности.

Некоторые знаменитости привели примеры из своей жизни и рассказали, как они злоупотребляли своей известностью. Так, Станислав Садальский признался, что он периодически проходит на выставки и в музеи без очереди.

Сосо Павлиашвили разоткровенничался и сообщил о случае, когда его остановили полицейские за вождение в нетрезвом виде. Также у певца в тот момент отсутствовали права. Однако, благодаря известности, представители власти его попросту отпустили и, более того, дали с собой бутылку шампанского.

Гоген Солнцев высказал предположение, что причиной такого поступка Пугачевой стала подагра, из-за которой трудно сделать даже лишний шаг. В числе защитников оказались также Филипп Киркоров и Владимир Винокур, которые сделали акцент на то, что Примадонна – суперзвезда, поэтому может себе позволить такое поведение.

В то же время Лена Миро в своем блоге осудила Пугачеву и заявила о том, что перрон – это не место для машин, а в Риге, куда отправилась Примадонна, ей не позволили подобное поведение.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

Смотреть фотографии с Аллой Пугачевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 0 Нравится 03.07.2019 Теги: Алла Пугачева

А Вы согласны с мнением звезд выступивших в поддержку Пугачевой? 3  

Оставить комментарий
  • Аля / 03.07.19 15:53
    -
    1
    +
    То, что звезды выступили в поддержку Пугачевой, свидетельствует о том, что они придерживаются таких же принципов, как и сама Примадонна. Их не интересует мнение и комфорт простых людей, главное, чтобы было удобно им
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Инесса / 03.07.19 15:52
    -
    0
    +
    Не согласна, поскольку звездный статус не позволяет вести себя неподобающим образом. На перроне находились люди, которые не ожидали появления автомобиля, поэтому он был небезопасен для окружающих. Запросто мог произойти какой-либо несчастный случай, это нужно было учитывать, отправляясь на перрон на машине
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору