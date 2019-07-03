Звезды российского шоу-бизнеса заступились за Пугачеву, проехавшуюся по перрону на авто

В средствах массовой информации и среди пользователей Сети бурное обсуждение вызвал эксцентричный поступок Аллы Пугачевой, которая проехалась по перрону вокзала на личном автомобиле. Многие звезды российского шоу-бизнеса решили прокомментировать ситуацию и выступили в защиту Примадонны.

Так, Лев Лещенко заявил, что звезда имела на это полное право, поскольку она публичный человек. Любовь Успенская сделала акцент на том, что статус Примадонны позволяет ей некие вольности в поведении. Кроме того, по ее мнению, это необходимые меры безопасности.

Некоторые знаменитости привели примеры из своей жизни и рассказали, как они злоупотребляли своей известностью. Так, Станислав Садальский признался, что он периодически проходит на выставки и в музеи без очереди.

Сосо Павлиашвили разоткровенничался и сообщил о случае, когда его остановили полицейские за вождение в нетрезвом виде. Также у певца в тот момент отсутствовали права. Однако, благодаря известности, представители власти его попросту отпустили и, более того, дали с собой бутылку шампанского.

Гоген Солнцев высказал предположение, что причиной такого поступка Пугачевой стала подагра, из-за которой трудно сделать даже лишний шаг. В числе защитников оказались также Филипп Киркоров и Владимир Винокур, которые сделали акцент на то, что Примадонна – суперзвезда, поэтому может себе позволить такое поведение.

В то же время Лена Миро в своем блоге осудила Пугачеву и заявила о том, что перрон – это не место для машин, а в Риге, куда отправилась Примадонна, ей не позволили подобное поведение.