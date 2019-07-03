Звезды российского шоу-бизнеса заступились за Пугачеву, проехавшуюся по перрону на авто
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Так, Лев Лещенко заявил, что звезда имела на это полное право, поскольку она публичный человек. Любовь Успенская сделала акцент на том, что статус Примадонны позволяет ей некие вольности в поведении. Кроме того, по ее мнению, это необходимые меры безопасности.
Некоторые знаменитости привели примеры из своей жизни и рассказали, как они злоупотребляли своей известностью. Так, Станислав Садальский признался, что он периодически проходит на выставки и в музеи без очереди.
Сосо Павлиашвили разоткровенничался и сообщил о случае, когда его остановили полицейские за вождение в нетрезвом виде. Также у певца в тот момент отсутствовали права. Однако, благодаря известности, представители власти его попросту отпустили и, более того, дали с собой бутылку шампанского.
Гоген Солнцев высказал предположение, что причиной такого поступка Пугачевой стала подагра, из-за которой трудно сделать даже лишний шаг. В числе защитников оказались также Филипп Киркоров и Владимир Винокур, которые сделали акцент на то, что Примадонна – суперзвезда, поэтому может себе позволить такое поведение.
В то же время Лена Миро в своем блоге осудила Пугачеву и заявила о том, что перрон – это не место для машин, а в Риге, куда отправилась Примадонна, ей не позволили подобное поведение.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
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А Вы согласны с мнением звезд выступивших в поддержку Пугачевой? 3
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Аля / 03.07.19 15:53То, что звезды выступили в поддержку Пугачевой, свидетельствует о том, что они придерживаются таких же принципов, как и сама Примадонна. Их не интересует мнение и комфорт простых людей, главное, чтобы было удобно им
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Инесса / 03.07.19 15:52Не согласна, поскольку звездный статус не позволяет вести себя неподобающим образом. На перроне находились люди, которые не ожидали появления автомобиля, поэтому он был небезопасен для окружающих. Запросто мог произойти какой-либо несчастный случай, это нужно было учитывать, отправляясь на перрон на машине