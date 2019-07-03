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Пугачева показала новое роскошное бриллиантовое кольцо


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Интересно, что до появления в ее жизни Максима Галкина, Пугачева неоднократно говорила, что равнодушно относится к бриллиантам. Теперь же она с удовольствием носит их и не стесняется демонстрировать свое богатство.

Не так давно внимательные журналисты заметили на одной из фотографий Примадонны новое украшение. Делая селфи с Олесей Судзиловской, певица повернула руку в кадр так, что рассмотреть кольцо детально не составило труда.

Лаконичный дизайн драгоценности и крупный камень намекали на дороговизну украшения. Представителям прессы стало интересно, сколько стоит обновка на самом деле. Они обратились к экспертам ювелирного мира.

Рассмотрев детально фотографию Аллы, специалисты назвали приблизительную стоимость подобного изделия. Они отметили, что на снимке запечатлено кольцо с бриллиантом. Судя по его размеру, весит камень не менее 12 карат. Дать точную оценку его качеству сложно, но с учетом статуса его владелицы, можно предположить, что алмаз – чистый. Скорее всего, колечко обошлось дарителю примерно в 30 млн. рублей.

Этой весной Пугачева отмечала круглую дату, но о том, какие подарки преподнесли ей близкие люди, не говорила. Фото с кольцом появилось в мае. До этого подобных украшений на пальцах певицы не было. Журналисты предположили, что столь дорогостоящий презент Алле мог подарить только Максим Галкин. Именно он после знакомства с будущей женой позволял себе такие широкие жесты.

Ранее носить подобные изделия Алла отказывалась, предпочитая в меру скромные образы. Сейчас же она все чаще позволяет себе яркую, модную одежду и периодически надевает оригинальные ювелирные изделия.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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3 Не нравится 4 Нравится 03.07.2019 Теги: Алла Пугачева

А вы бы рискнули надеть такое дорогое кольцо? 3  

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