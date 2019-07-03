Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом
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Пока поклонники актрисы надеялись на скорую свадьбу, любовь в их паре постепенно угасала.
Когда стало известно о романе Моники Беллуччи с художником Николя Лефевром, поклонники актрисы искренне обрадовались. На фоне сложных взаимоотношений с ее бывшим супругом Венсаном Касселем и его постоянными изменами, импозантный и молодой художник казался надежным плечом для Моники.
Находясь в паре с ним, актриса буквально расцвела и помолодела. Разница в их возрасте при этом была приличная: Монике исполнилось 54 года, а ее любовнику – 36 лет. Интересно, что выглядели они почти ровесниками и напоминали счастливых влюбленных.
Еще пару недель назад Беллуччи и Лефевр прогуливались по Парижу, наслаждаясь видами одного из самых романтических городов мира. Но буквально на днях Моника сделала неожиданное признание. Журналистам артистка рассказала, что они с арт-дилером больше не пара.
Женщина пояснила, что Николя для нее удивительный человек. Он сумел научить ее многому, в том числе и особенному восприятию мира. К сожалению, сложилось так, что романтическая нотка ушла из их отношений. После этого они, как цивилизованные люди, предпочли остаться хорошими друзьями. Больше о причинах разрыва Моника говорить не стала. Промолчала она и на вопрос о том, есть ли у нее на примете новый ухажер.
Журналисты тем временем предположили, что Лефевр просто надоел Беллуччи. В последнее время на Западе появилась интересная тенденция: актрисы в возрасте заводят романы с мужчинами намного моложе себя и в скором времени бросают их, так и не переведя отношения в серьезное русло.
Краткая информация о Монике Беллуччи
Имя: Моника Беллуччи
День рождения: 30.09.1964
Возраст: 54 года
Место рождения: г. Читта-ди-Кастелло, Италия
Рост: 171 см
Вес: 64 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса, модель
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А вам нравилась пара Николя и Моники? 2
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Ольга / 03.07.19 17:46После надцати лет брака и предательства в итоге, я тоже не считаю нужным переводить отношения дальше романтической фазы. А эффектной, богатой, состоявшейся женщине и актрисе тем более это не нужно. Ухаживают мужчины за женщиной пару лет, а она за мужем всю жизнь. Зачем нам это , если дети есть, достаток есть, только если любовь огромная.
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София М. / 03.07.19 14:48Какая они пара? Она - роскошная женщина и это чудо волосатое. Он даже в костюме был никаким. Что в этой паре было действительно хорошо – Беллуччи рядом с ним расцвела. Внешне он то еще чудо, может человек прекрасный - не знаю…