Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом

Пока поклонники актрисы надеялись на скорую свадьбу, любовь в их паре постепенно угасала.

Когда стало известно о романе Моники Беллуччи с художником Николя Лефевром, поклонники актрисы искренне обрадовались. На фоне сложных взаимоотношений с ее бывшим супругом Венсаном Касселем и его постоянными изменами, импозантный и молодой художник казался надежным плечом для Моники.

Находясь в паре с ним, актриса буквально расцвела и помолодела. Разница в их возрасте при этом была приличная: Монике исполнилось 54 года, а ее любовнику – 36 лет. Интересно, что выглядели они почти ровесниками и напоминали счастливых влюбленных.

Еще пару недель назад Беллуччи и Лефевр прогуливались по Парижу, наслаждаясь видами одного из самых романтических городов мира. Но буквально на днях Моника сделала неожиданное признание. Журналистам артистка рассказала, что они с арт-дилером больше не пара.

Женщина пояснила, что Николя для нее удивительный человек. Он сумел научить ее многому, в том числе и особенному восприятию мира. К сожалению, сложилось так, что романтическая нотка ушла из их отношений. После этого они, как цивилизованные люди, предпочли остаться хорошими друзьями. Больше о причинах разрыва Моника говорить не стала. Промолчала она и на вопрос о том, есть ли у нее на примете новый ухажер.

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Журналисты тем временем предположили, что Лефевр просто надоел Беллуччи. В последнее время на Западе появилась интересная тенденция: актрисы в возрасте заводят романы с мужчинами намного моложе себя и в скором времени бросают их, так и не переведя отношения в серьезное русло.