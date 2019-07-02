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Леонтьев рассказал, как депрессии довели его до пьянства


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Состояние подавленности заставляло Валерия задуматься об уходе из профессии. Правда, ненадолго.

Валерию Леонтьеву в этом году исполнилось 70 лет. Из них артист на сцене уже больше половины жизни. Его сценическая карьера насчитывает порядка 40 лет.

Артист признается, что в самом начале пути и сейчас, когда его имя уже широко известно, ему приходится сталкиваться с различными препятствиями. Чаще всего это отказы в ротации с пометкой «не формат».

Леонтьев отмечает, что преодолимые трудности всегда окрыляют и подталкивают к покорению новых вершин. Однако в карьере певца были периоды, когда он совершенно не понимал, зачем всем этим занимается.

Отказы выбивали артиста из колеи настолько, что он хотел полностью забыть о сцене. Тогда Леонтьев и нашел выход из своей депрессии. Это был алкоголь.

Сейчас певец признает, что в свое время только умножил число проблем, но, слава Богу, вовремя остановился. От пагубной привычки мужчина спасся благодаря неимоверной силе воли. Валерий вспоминает, что на протяжении четырех лет отказывался от любого предложения выпить и не употреблял даже шампанское.

Мужчина отмечает, что и сейчас подобные приступы уныния периодически на него накатывают, однако он научился с ними бороться. В такие минуты Валерий предпочитает находиться в одиночестве. Певец признается, что нахождение наедине с самим собой в его случае носит созидательный характер и позволяет находить новые творческие идеи и решения.

Краткая информация о Валерии Леонтьеве

Имя: Валерий Леонтьев

Отчество: Яковлевич

День рождения: 19.03.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: д. Усть-Уса, Коми, АССР

Рост: 175 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец

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0 Не нравится 1 Нравится 02.07.2019 Теги: Валерий Леонтьев

А вы знали, что Леонтьев страдал алкоголизмом? 3  

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