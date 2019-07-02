Туристические компании начали организовывать паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Певица Юлия Началова умерла более трех месяцев назад. Однако самые преданные фанаты до сих пор не готовы ее отпустить. Ежедневно на могилу девушки приходят так называемые паломники, чтобы оставить на погосте воду и крема. По их мнению, спустя время содержимое баночек должно "зарядиться" положительной энергией и помочь людям решить их проблемы со здоровьем.

До недавнего времени посещать могилу Началовой имели возможность лишь те, кто живет в Москве и Подмосковье. Но, как сообщает новостной портал Дни. ру, буквально в конце июня в нескольких регионах страны туристические компании начали продавать паломнические туры, где в списке посещаемых святынь числится и могила Началовой.

Такой небывалый ажиотаж вокруг места захоронения певицы возник после того, как в эфир вышла передача Андрея Малахова, где рассказывали о том, что на могиле Юлии замироточил крест. После этого на Троекуровское кладбище столицы хлынул поток людей, которые верят, что ушедшая в марте исполнительница поможет им справиться с болезнями и решить насущные проблемы. Конечно, большинство понимает, что Началова не святая, и после смерти ее никто не канонизировала, но вера в творимые Юлей чудеса невероятно крепка.

Просят у певицы всё: здоровье, красоту, возвращение мужа в семью. Многие девушки приезжают на погост перед операцией по увеличению груди. Впрочем, подвержены этому мракобесию не только женщины, но и мужчины. Чаще всего представители сильного пола обращаются к Началовой с просьбой сохранить или вернуть им мужскую силу. Чуть ранее представители РПЦ и помощница Юлии Анна Исаева обращались ко всем фанатам с просьбой не верить слухам о якобы творящихся на месте захоронения чудесах, и призвали уважать память певицы.

Что же касается автобусных паломнических туров, которые организовывают некоторые региональные туристические компании, то они начали продаваться со вчерашнего дня. Выезд первых групп состоится ровно через две недели 15 числа. Помимо могилы Началовой, паломники посетят и монастырь, где хранятся мощи Матроны Московской.