Пользователи cети возмущены поведением Пугачевой, проехавшей по перрону Рижского вокзала на автомобиле

Как и большинство отечественных селебрети, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими детьми предпочитают проводить каникулы за границей. В последний день июня звездное семейство отправилось в Латвию, чтобы традиционно провести месяц на роскошной вилле в центре Юрмалы. Однако их появление на Рижском железнодорожном вокзале в Москве вызвало волну недовольства со стороны пользователей Сети.

Все дело в том, что к вагону, на котором Примадонна и ее близкие должны были отправиться в Ригу, автомобильный кортеж подъехал прямо по перрону. Несколько машин во главе с лимузином, стоимостью 10 миллионов рублей, заехали на территорию, где им быть строго запрещено. Остановились они непосредственно рядом с поездом, что грубо нарушает все правила безопасности.

Находившиеся в этот момент на Рижском вокзале очевидцы тут же засняли все происходящее, после чего видео распространилось по многочисленным пабликам и группам в социальных сетях. Поведение Аллы Пугачевой вызвало всеобщее возмущение и неодобрение. Пользователи, глядя, как певица не спеша покидает стоящий на перроне автомобиль и проходит в свой частный вагон, резонно задавались вопросом: "неужели за деньги можно все?" При этом сама исполнительница явно видела, что ее снимают, и относилась к этому неодобрительно, однако ввязываться в споры с зеваками Алла Борисовна не стала.

Возникший общественный резонанс заставил руководство РЖД сделать заявление по поводу произошедшего. Так, ими было заявлено, что машина Алла Борисовна, заехавшая на перрон, другим пассажирам никак не мешала. Однако по правилам ездить по технической платформе близ поездов разрешается только специальной технике, к которой лимузин звезды явно не относится. В связи с этим РЖД решило провести проверку действие работников вокзала.

К слову, те же очевидцы, путешествовавшие вместе с Примадонной в одном поезде до Риги, решили заснять ее прибытие в столицу Латвии. И надо заметить, что здесь Пугачёвой и ее семье автомобиль на перрон подан не был. Как и другие пассажиры, Алла Борисовна была вынуждена выйти пешком за территорию вокзала.

Видя, сколько недовольства со стороны пользователей Сети вызвал выезд на перрон машин, осуществлявших трансфер Пугачёвой, за нее решили заступиться Любовь Успенская и Владимир Винокур. Так, Любовь Залмановна считает что эта исполнительница достойна таких исключений, ведь она очень много сделала для страны и народа. А юморист отметил, что Алле Борисовне, во-первых, не 20 лет, а, во-вторых, "не идти же ей по перрону, и со всеми здороваться".