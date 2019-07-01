Ольге Бузовой предложили стать игроком испанского ФК "Барселона", правда, всего на два дня. А так как певица с детства является болельщицей этой команды, то она, не задумываясь, согласилась на столь неожиданное предложение, которое ей сделал с помощью социальной сети Инстаграм спонсор клуба Beko.

Еще в начале прошедшей недели в Инстаграм появился пост, адресованный Ольге Бузовой, в котором руководство клуба предложило девушке на 48 часов стать членом команды "Барселона". В послании было указано, что они восхищены тем, что Ольга является лидером мнения почти для 16 миллионов человек. В их понимании наша соотечественница стала настоящим примером упорства, выносливости и целеустремленности, которые так необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими.

Конечно, такое предложение не могло не заинтересовать Ольгу, и уже в прошедший уик-энд она примерила на себя красно-синюю форму "Барселоны". Вместе с другими начинающими игроками девушка вышла на поле и провела свои первые тренировки, которые, к слову, оказались весьма успешными. Помимо этого Оля собрала автографы своих любимых спортсменов и сделала селфи с легендарным футболистом Жулиано Белетти.

Конечно, многие поклонники поющей ведущей от души порадовались за свою любимицу. А кто-то из них даже подумал, что Ольга подстроила все специально, чтобы позлить бывшего мужа. Ведь в этот самый момент экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов прощается с футбольным клубом "Локомотив", который не стал продлевать с ним контракт из-за низкой эффективности Дмитрия, как игрока. Однако самые внимательные подписчики заметили, что предложение вступить на 48 часов в "Барселону" Оле пришло сразу после того, как она организовала социальный флешмоб #Стирайотговорки.

Теперь ее цель - научить свою многомиллионную армию подписчиков добиваться успеха во что бы то ни стало, вооружившись сильнейшими мотивациями. Девушка готова раскрыть свои секреты успеха, и хочет помочь всем, кто в этом нуждается, отметать отговорки, бороться с ленью, правильно мечтать и добиваться целей. "Для каждого из вас я стану мотиватором, и вместе мы придём к успеху", - написала Бузова в своем микроблоге. И надо заметить, что новое движение, придуманное, Бузовой, пришлось большинству ее фанатов по душе.