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Ольга Бузова провела выходные в статусе игрока футбольного клуба "Барселона"


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Ольге Бузовой предложили стать игроком испанского ФК "Барселона", правда, всего на два дня. А так как певица с детства является болельщицей этой команды, то она, не задумываясь, согласилась на столь неожиданное предложение, которое ей сделал с помощью социальной сети Инстаграм спонсор клуба Beko.

Еще в начале прошедшей недели в Инстаграм появился пост, адресованный Ольге Бузовой, в котором руководство клуба предложило девушке на 48 часов стать членом команды "Барселона". В послании было указано, что они восхищены тем, что Ольга является лидером мнения почти для 16 миллионов человек. В их понимании наша соотечественница стала настоящим примером упорства, выносливости и целеустремленности, которые так необходимы профессиональным спортсменам, чтобы быть лучшими.

Конечно, такое предложение не могло не заинтересовать Ольгу, и уже в прошедший уик-энд она примерила на себя красно-синюю форму "Барселоны". Вместе с другими начинающими игроками девушка вышла на поле и провела свои первые тренировки, которые, к слову, оказались весьма успешными. Помимо этого Оля собрала автографы своих любимых спортсменов и сделала селфи с легендарным футболистом Жулиано Белетти.

Конечно, многие поклонники поющей ведущей от души порадовались за свою любимицу. А кто-то из них даже подумал, что Ольга подстроила все специально, чтобы позлить бывшего мужа. Ведь  в этот самый момент экс-супруг Бузовой Дмитрий Тарасов прощается с футбольным клубом "Локомотив", который не стал продлевать с ним контракт из-за низкой эффективности Дмитрия, как игрока. Однако самые внимательные подписчики заметили, что предложение вступить на 48 часов в "Барселону" Оле пришло сразу после того, как она организовала социальный флешмоб #Стирайотговорки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волшебного понедельника, мои дорогие! 💖 Я с новостями и, надеюсь, вы меня поддержите🤗 Вас уже почти 16 миллионов🙏🏻, и я чувствую огромную ответственность перед вами! Хочу быть для вас мотиватором, идти рядом и вдохновлять моих людей на победы 💪🏻 #моилюдивсегдасомной Движение вперед – это большой труд. От наших решений зависит будущее, мы можем его сделать любым💫 Но как часто усталость, лень, привычки встают у нас на пути и превращаются в отговорки? Да постоянно😿! Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась. Я не боюсь✌🏻. Я знаю, что помогает добиваться целей, и готова раскрыть свои секреты💃. Мне так хочется, чтобы вы все стали счастливее, успешнее, ближе к своим мечтам🙏🏼! Давайте вместе сотрем отговорки и добьемся успеха🌟🌟🌟 Если идея нравится, решено! Запускаю для вас социальную инициативу «Стирай Отговорки»😇. Для каждого из вас я стану мотиватором и вместе мы придем к успеху! Итак, выкладывайте посты с хештегом👉🏻 #стирайотговорки , пишите, в какой области вам нужна мотивация, о чем вы мечтаете и какие оправдания вам мешают... и следите за моим аккаунтом😉. Я выберу самые горячие темы и буду помогать вам стирать отговорки и добиваться победы✅. С сегодняшнего дня я – ваш личный мотиватор, мои хорошие! Летим вперед🙏🏼💖💖💖. #Бузова #Buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Теперь ее цель - научить свою многомиллионную армию подписчиков добиваться успеха во что бы то ни стало, вооружившись сильнейшими мотивациями. Девушка готова раскрыть свои секреты успеха, и хочет помочь всем, кто в этом нуждается, отметать отговорки, бороться с ленью, правильно мечтать и добиваться целей. "Для каждого из вас я стану мотиватором, и вместе мы придём к успеху", - написала Бузова в своем микроблоге. И надо заметить, что новое движение, придуманное, Бузовой, пришлось большинству ее фанатов по душе.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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1 Не нравится 2 Нравится 01.07.2019 Теги: Ольга Бузова

А что думаете вы о новом флешмобе Ольги Бузовой? 3  

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  • Иринка Мск / 01.07.19 21:51
    -
    0
    +
    Слууушайте, я тоже фанатка "Барселоны" и Жулиано Белетти, можно меня в этот клуб хотя бы на денек. Я не Бузова, конечно, но тоже неплохо разбираюсь в футболе, могу мяч попинать ))
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  • ПалЫвна / 01.07.19 21:27
    -
    1
    +
    Я вообще не пойму суть этого флешмоба. Как все выглядеть будет? Люди напишут Бузовой о своих проблемах, а она умный пост на эту тему "толкнет". Так это не мотивация, а так, обычная вода... Ну прочитают подписчики, что там Оля напишет, ну подумают в очередной раз, какая она молодец. А дальше что? Вряд ли обычная писанина в Инстаграм станет для кого-то мощнейшей мотивацией. Хотя, возможно это просто я такой скептик.
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  • Светлана / 01.07.19 13:24
    -
    6
    +
    Кто бы что про нее не говорил, но она большая молодец. Работоспособность у нее на высшем уровне. За одно только это ее можно уважать... Хотя поет, она, конечно, не очень.
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