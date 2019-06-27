Эмили Ратаковски снялась в сильно декольтированном платье
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Известная модель Эмили Ратаковски знаменита не только идеальным телосложением, но и оригинальными нарядами, которыми она периодически удивляет поклонников. Так, недавно звезда на своей странице в Инстаграм выложила фото в сильно декольтированном мини-платье.
Наряд выполнен в морковном цвете, который очень к лицу знаменитости. В нижней части содержатся интересные вставки из ткани того же цвета и карманы. Главный акцент сделан на верхней части, которая сильно декольтирована.
Верх состоит из полосок ткани, которые едва прикрывают грудь. По своей ширине они не сильно отличаются от бретелей изделия. В результате зона декольте получилась сильно открытой, и часть груди модели предоставлена для обозрения не только спереди, но и по бокам.
Пользователи Сети по достоинству оценили образ знаменитости, и фото собрало рекордное количество лайков за очень короткий срок.
Ранее в этом же наряде Эмили Ратаковски посетила светское мероприятие, а именно модный показ Jacquemus.
Модель оказалась в числе приглашенных звезд, она охотно позировала на фоне лавандовых полей, где и было организовано мероприятие. Платье дополнили босоножки белого цвета и миниатюрная сумочка того же оттенка.
Краткая информация об Эмили Ратаковски
Имя: Эмили Ратаковски
День рождения: 07.06.1991
Возраст: 28 лет
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актриса, модель
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился образ Эмили Ратаковски? 2
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Юлия / 27.06.19 21:36На мой взгляд, это самое обычное платье. Конечно, оно отличается эффектной зоной декольте, и надеть его сможет далеко не каждая девушка. Но в остальном оно не производит эпатажное впечатление, выглядит как вполне обычный и распространенный молодежный наряд
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Ирина / 27.06.19 19:20Мне понравилось платье, подчеркивает ее фигуру, а Эмили, несомненно, есть что показать. То, что оно откровенное в зоне декольте, так она вполне может себе позволить такие смелые фасоны. В целом образ гармоничен, наряд к лицу модели