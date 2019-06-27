Эмили Ратаковски снялась в сильно декольтированном платье

Известная модель Эмили Ратаковски знаменита не только идеальным телосложением, но и оригинальными нарядами, которыми она периодически удивляет поклонников. Так, недавно звезда на своей странице в Инстаграм выложила фото в сильно декольтированном мини-платье.

Наряд выполнен в морковном цвете, который очень к лицу знаменитости. В нижней части содержатся интересные вставки из ткани того же цвета и карманы. Главный акцент сделан на верхней части, которая сильно декольтирована.

Верх состоит из полосок ткани, которые едва прикрывают грудь. По своей ширине они не сильно отличаются от бретелей изделия. В результате зона декольте получилась сильно открытой, и часть груди модели предоставлена для обозрения не только спереди, но и по бокам.

Пользователи Сети по достоинству оценили образ знаменитости, и фото собрало рекордное количество лайков за очень короткий срок.

Ранее в этом же наряде Эмили Ратаковски посетила светское мероприятие, а именно модный показ Jacquemus.

Модель оказалась в числе приглашенных звезд, она охотно позировала на фоне лавандовых полей, где и было организовано мероприятие. Платье дополнили босоножки белого цвета и миниатюрная сумочка того же оттенка.

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