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Эмили Ратаковски снялась в сильно декольтированном платье


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Известная модель Эмили Ратаковски знаменита не только идеальным телосложением, но и оригинальными нарядами, которыми она периодически удивляет поклонников. Так, недавно звезда на своей странице в Инстаграм выложила фото в сильно декольтированном мини-платье.

Наряд выполнен в морковном цвете, который очень к лицу знаменитости. В нижней части содержатся интересные вставки из ткани того же цвета и карманы. Главный акцент сделан на верхней части, которая сильно декольтирована.

Верх состоит из полосок ткани, которые едва прикрывают грудь. По своей ширине они не сильно отличаются от бретелей изделия. В результате зона декольте получилась сильно открытой, и часть груди модели предоставлена для обозрения не только спереди, но и по бокам.

Пользователи Сети по достоинству оценили образ знаменитости, и фото собрало рекордное количество лайков за очень короткий срок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provence for my friend @jacquemus

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Ранее в этом же наряде Эмили Ратаковски посетила светское мероприятие, а именно модный показ Jacquemus.

Модель оказалась в числе приглашенных звезд, она охотно позировала на фоне лавандовых полей, где и было организовано мероприятие. Платье дополнили босоножки белого цвета и миниатюрная сумочка того же оттенка.

Краткая информация об Эмили Ратаковски

Имя: Эмили Ратаковски

День рождения: 07.06.1991

Возраст: 28 лет

Место рождения: Лондон, Великобритания

Рост: 170 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса, модель

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0 Не нравится 0 Нравится 27.06.2019 Теги: Эмили Ратаковски

А Вам понравился образ Эмили Ратаковски? 2  

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  • Юлия / 27.06.19 21:36
    -
    0
    +
    На мой взгляд, это самое обычное платье. Конечно, оно отличается эффектной зоной декольте, и надеть его сможет далеко не каждая девушка. Но в остальном оно не производит эпатажное впечатление, выглядит как вполне обычный и распространенный молодежный наряд
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  • Ирина / 27.06.19 19:20
    -
    0
    +
    Мне понравилось платье, подчеркивает ее фигуру, а Эмили, несомненно, есть что показать. То, что оно откровенное в зоне декольте, так она вполне может себе позволить такие смелые фасоны. В целом образ гармоничен, наряд к лицу модели
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