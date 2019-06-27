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Сергей Шнуров вызвал недовольство соседей


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Известный музыкант Сергей Шнуров оказался в эпицентре скандальных событий. После развода с женой он поменял место жительства и переехал в дом в Питере на Фонтанке, который относится к памятникам архитектуры 18-го века. В арке исторического сооружения певец решил оборудовать гараж для своей машины, чем вызвал недовольство соседей и соответствующую реакцию правоохранительных органов.

Желание Шнурова сделать гараж было продиктовано тем, что его квартира находится на первом этаже исторического дома. Он переделал арку под гараж таким образом, что мог сразу садиться за руль автомобиля, только выйдя из квартиры. Старинные деревянные ворота Шнур снабдил автоматической системой, дополнил их глухими металлическими ставнями и установил видеонаблюдение.

Однако стремление знаменитости к комфорту не нашло понимания у других жильцов здания. Они расценили этот поступок как самоуправство и обратились с петицией в комитет по охране памятников. Чиновники отреагировали соответствующим образом и сообщили, что Шнуров нарушил закон, поскольку самовольно распорядился по поводу общедомовой собственности.

По данным средств массовой информации в настоящий момент гараж Шнура демонтирован.

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973

Возраст: 46 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 0 Нравится 27.06.2019 Теги: Сергей Шнуров

А какое впечатление произвел на Вас поступок Шнурова? 2  

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  • Оля / 27.06.19 21:58
    -
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    Описана ситуация, которую вполне можно встретить в реальной жизни, если, конечно, не принимать во внимание то, что случай относился к историческому памятнику архитектуры. В остальном все, как в жизни, когда тот, который проявил смекалку, оказался в выигрыше, но временно
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  • Лина / 27.06.19 21:55
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    Все описанные события вполне в духе Сергея Шнурова, по всей видимости, он привык проявлять себя эпатажно не только на сцене, но и в реальной жизни. Не каждый способен додуматься до того, чтобы обустроить себе паркинг в месте общего пользования
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