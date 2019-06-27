Сергей Шнуров вызвал недовольство соседей

Известный музыкант Сергей Шнуров оказался в эпицентре скандальных событий. После развода с женой он поменял место жительства и переехал в дом в Питере на Фонтанке, который относится к памятникам архитектуры 18-го века. В арке исторического сооружения певец решил оборудовать гараж для своей машины, чем вызвал недовольство соседей и соответствующую реакцию правоохранительных органов.

Желание Шнурова сделать гараж было продиктовано тем, что его квартира находится на первом этаже исторического дома. Он переделал арку под гараж таким образом, что мог сразу садиться за руль автомобиля, только выйдя из квартиры. Старинные деревянные ворота Шнур снабдил автоматической системой, дополнил их глухими металлическими ставнями и установил видеонаблюдение.

Однако стремление знаменитости к комфорту не нашло понимания у других жильцов здания. Они расценили этот поступок как самоуправство и обратились с петицией в комитет по охране памятников. Чиновники отреагировали соответствующим образом и сообщили, что Шнуров нарушил закон, поскольку самовольно распорядился по поводу общедомовой собственности.

По данным средств массовой информации в настоящий момент гараж Шнура демонтирован.