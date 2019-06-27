Жители Великобритании возмущены стоимостью ремонта коттеджа Фрогмор, где живут Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и Гарри вновь оказались в центре скандала. На этот раз герцоги Сассекские умудрились вызвать недовольство британцев тем, что потратили огромную сумму на ремонт своего нового жилища - коттеджа "Фрогмор". Неприятно удивила налогоплательщиков и сумма, в которую принц и его супруга оценивают свою безопасность.

24 июня официальными представителями Букингемского дворца был опубликован очередной список трат королевской семьи. И, как всегда, жители Великобритании очень внимательно его изучили. Когда же они увидели, сколько потратили на ремонт Фрогмор-коттеджа чета Сассекских, разразился грандиозный скандал.

Еще в начале этого года, когда Гарри и Меган только готовились к переезду, представители королевской семьи заявляли, что стоимость реконструкции их нового дома не будет превышать 1,9 - 2 миллиона долларов. Однако на деле эта сумма оказалась значительно выше, и составила почти 3 миллиона (около 190 миллионов рублей). За эти деньги в особняке полностью поменяли все коммуникации, модернизировали систему отопления, сделали перепланировку, благодаря которой там появились новые комнаты. Также Фромгор-коттедж обзавелся спортзалом, помещением для занятий йогой, бассейном и несколькими роскошными ванными комнатами. И все это было сделано по индивидуальному дизайну, разработанному герцогиней Сассекской.

Более того, сообщается, что данная цифра не является конечной, ведь в коттедже по сей день ведутся ремонтные работы, а значит итоговый ценник обязательно возрастет. К тому же после окончания усовершенствования дома, Меган планирует заняться садом. Ее мечта - огромный парк, окружающий резиденцию, основной изюминкой которого будут дорогостоящие декоративные элементы и элитные растения. Уже сейчас налогоплательщики пытаются подсчитать, во сколько обойдется казне Великобритании вся эта роскошь.

В свою очередь представители парламента, выступающие за упразднение монархии, возмутились такими тратами. "Если учитывать то финансовое давление, которое идёт на бюджетные сферы, то мы не можем бросать 2,5 миллиона фунтов стерлингов на новый дом для Гарри", - заявил член одной из политических организаций. И надо сказать, что налогоплательщики с этим согласны.

Не понравилось британцам и та сумма, которую принц и его супруга тратят на собственную безопасность. Так, ежемесячно на охрану коттеджа "Фрогмор", которой занимается 20 офицеров полиции, уходит 750 000 фунтов стерлингов. Сообщается, что эта сумма может вырасти ещё на 20.000. Подсчитали жители Великобритании и стоимость ювелирной коллекции Меган. Она составила 600 тысяч фунтов стерлингов, что на порядок дороже, чем у Кейт Миддлтон.