Жители Великобритании возмущены стоимостью ремонта коттеджа Фрогмор, где живут Меган Маркл и принц Гарри
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Меган Маркл и Гарри вновь оказались в центре скандала. На этот раз герцоги Сассекские умудрились вызвать недовольство британцев тем, что потратили огромную сумму на ремонт своего нового жилища - коттеджа "Фрогмор". Неприятно удивила налогоплательщиков и сумма, в которую принц и его супруга оценивают свою безопасность.
24 июня официальными представителями Букингемского дворца был опубликован очередной список трат королевской семьи. И, как всегда, жители Великобритании очень внимательно его изучили. Когда же они увидели, сколько потратили на ремонт Фрогмор-коттеджа чета Сассекских, разразился грандиозный скандал.
Еще в начале этого года, когда Гарри и Меган только готовились к переезду, представители королевской семьи заявляли, что стоимость реконструкции их нового дома не будет превышать 1,9 - 2 миллиона долларов. Однако на деле эта сумма оказалась значительно выше, и составила почти 3 миллиона (около 190 миллионов рублей). За эти деньги в особняке полностью поменяли все коммуникации, модернизировали систему отопления, сделали перепланировку, благодаря которой там появились новые комнаты. Также Фромгор-коттедж обзавелся спортзалом, помещением для занятий йогой, бассейном и несколькими роскошными ванными комнатами. И все это было сделано по индивидуальному дизайну, разработанному герцогиней Сассекской.
Более того, сообщается, что данная цифра не является конечной, ведь в коттедже по сей день ведутся ремонтные работы, а значит итоговый ценник обязательно возрастет. К тому же после окончания усовершенствования дома, Меган планирует заняться садом. Ее мечта - огромный парк, окружающий резиденцию, основной изюминкой которого будут дорогостоящие декоративные элементы и элитные растения. Уже сейчас налогоплательщики пытаются подсчитать, во сколько обойдется казне Великобритании вся эта роскошь.
В свою очередь представители парламента, выступающие за упразднение монархии, возмутились такими тратами. "Если учитывать то финансовое давление, которое идёт на бюджетные сферы, то мы не можем бросать 2,5 миллиона фунтов стерлингов на новый дом для Гарри", - заявил член одной из политических организаций. И надо сказать, что налогоплательщики с этим согласны.
Не понравилось британцам и та сумма, которую принц и его супруга тратят на собственную безопасность. Так, ежемесячно на охрану коттеджа "Фрогмор", которой занимается 20 офицеров полиции, уходит 750 000 фунтов стерлингов. Сообщается, что эта сумма может вырасти ещё на 20.000. Подсчитали жители Великобритании и стоимость ювелирной коллекции Меган. Она составила 600 тысяч фунтов стерлингов, что на порядок дороже, чем у Кейт Миддлтон.
Краткая информация о Принце Гарри
Имя: Принц Гарри
День рождения: 15.09.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: герцог Сассекский
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, герцогам Сассекским следует быть экономнее? 5
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Полина Златоуст / 27.06.19 17:43Я тоже не удивлена. А на что они все рассчитывали? Что она выйдет замуж за богатенького принца и будет каждую копеечку считать? Не для этого Меган во все это ввязалась. Девушка эгоистична и Гарри, судя по всем, только начал понимать с кем связался. Она никогда не будет такой какой хотят видеть ее чопорные британцы и члены королевской семьи.
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лили новогрудок / 27.06.19 15:34Будь я на месте англичан, я бы тоже возмущалась. Пользы от нее мало, а трат в десятки раз больше, чем у других членов БКС. Надо было сразу ее урезонить, а то сделали из ее культ, развили искусственный ажиотаж, вот она и возомнила себя богиней. Сами виноваты, надо было сразу ей хвост поджать.
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ник / 27.06.19 15:04Меган расточительна, это было понятно сразу, едва она появилась на пороге королевской семьи. А принц Гарри весь прошедший год был настоящим подкаблучником - ничего своей жене поперек сказать не мог. Так что британцы возмущаться могут сколько угодно - это ничего не меняет. Меган всех их просто послала и живет в свое удовольствие.
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? / 27.06.19 14:44А нам надо об этом думать?
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Сидорова / 27.06.19 14:17У нас в России у чиновников трата бюджетных средств на собственные нужды - это норма)) А там люди еще верят во справедливость и выражают возмущение. Так что для Англии - да, ситуация нонсенс, а для нас - норма, к сожалению.