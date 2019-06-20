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Рианна вышла в свет в ярком платье не по размеру


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Бюст в этом наряде стал асимметричным и смотрелся смешно. Артистка осознала модный промах и старалась позировать фотографам в профиль.

Рианна – признанная, талантливая певица с отличными вокальными данными. Однако наличие мировой славы и стилистов в окружении не является гарантией хорошего вкуса. Так, девушку неоднократно обсуждали из-за ее откровенно безвкусных нарядов. Впрочем, сама Рианна не желает с этим ничего делать и продолжает выходить свет в том, в чем комфортно ей.

На днях она появилась на благотворительном ужине. Для выхода в свет звезда выбрала атласное платье в бельевой стилистике. Несмотря на то, что этот тренд все еще остается популярным, артистка явно промахнулась. Крой платья и его цвет оказались крайне неудачными. Яркая фуксия бросалась в глаза и рябила вкупе с бирюзовыми ногтями и серьгами певицы. Африканские косички усиливали аляповатость образа и явно не соответствовали подобному наряду.

Еще больше вопросов у пользователей сети возникло к крою платья. Его декольте, оформленное хомутом, выглядело крайне странно. Возникало ощущение, будто Рианна надела одежду не по размеру. Поскольку девушка решила обойтись без бра, ее бюст перекосило. Асимметрия была настолько выраженной, что бросилась в глаза всем присутствующим.

Позже, пообщавшись с гостями, певица поняла, что допустила модный промах. Поскольку ни жакета, ни какой-то другой накидки у девушки с собой не было, оставшуюся часть вечера она старалась позировать фотографам в профиль.

Краткая информация о Рианне

Имя: Рианна

День рождения: 20.02.1988

Возраст: 31 год

Место рождения: о. Барбадос

Рост: 173 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певица, актриса

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7 Не нравится 6 Нравится 20.06.2019 Теги: рианна

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