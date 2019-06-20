В сеть попали реальные фото знаменитой Алессандры Амбросио на пляже

Реальность оказалась не такой радужной, как снимки модели в ее собственном инстаграме.

Алессандра Амбросио – одна из самых известных моделей марки Victoria's Secret. Женщине уже 38 лет, но это не мешает ей ходить по подиуму в нижнем белье и купальниках. В таком же виде она активно показывает свое тело в инстаграм. Судя по ленте, фигурой женщины можно восхищаться бесконечно. Однако папарацци не дремлют. Алессандра любит пляжный отдых, а представители СМИ частенько следят за ней, публикуя после фото без прикрас.

Появившийся на днях в сети подобный снимок продемонстрировал, что модель не так идеальна, как хочет показать. У нее есть небольшие жировые отложения в области живота, а бедра покрыты целлюлитом. В профиле социальной сети женщина – обладательница длинных, стройных и загоревших ног, а также не ярко выраженного, но привлекательного пресса.

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Эксперты отмечают, что модель по телосложению относится к типу скинни фэт. Для всех обладательниц подобных фигур характерна худоба с заметными жировыми отложениями в области живота и бедер. Аппетитные рельефы таким девушкам накачать сложно, но физические нагрузки способны убрать эти недостатки, сделав тело худощавым и одновременно упругим и красивым.

Алессандра, которая раньше активно продвигала йогу и регулярно занималась, в том числе и на отдыхе, видимо, подустала от нагрузок. В спорт зале ее видят все реже.

Пользователи в сети отмечают, что теперь фигура Амбросио не соответствует званию ангела Victoria's Secret. Без фотошопа она стала похожа на обычную среднестатистическую женщину, которая просто не позволяет себе есть лишнего.

Напомним, что наличие апельсиновой корки на бедрах модели фотографы сумели заметить еще в Каннах. Женщина по привычке выбрала для выхода на красную дорожку открытый наряд. Она играла с платьем, позируя фотографам, и, не подумав, показала проблемные места.