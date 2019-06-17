Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото своего сына Арчи в Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл решили порадовать своих поклонников и опубликовать фото Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора, своего недавно рожденного сына, на официальной страничке герцогов Сассекских в Инстаграм. Сделано это было 16 июня, когда весь западный и европейский мир отмечал День отца.

И здесь сразу следует заметить, что Гарри и Меган вовсе не обязаны показывать своего малыша, так как вскоре после рождения они отказались для него от всех титулов. Однако зная, с каким нетерпением поклонники ждут новые фото подросшего Арчи, герцоги Сассекские не стали прятать ребенка. Публикация была подписана лаконично: "Особенного первого Дня отца". И это явно указывает на то, что ее инициатором была Меган.

Вскоре после появления фото весь мир принялся гадать, на кого же больше похож королевский ребенок. Многих смутило то, что фотография была обработана фильтром, который не позволяет рассмотреть цвет кожи, волос и глаз малыша. В комментариях предположили, что Меган сделала это специально, чтобы скрыть тёмный оттенок кожи Арчи. Однако нашлись и те, кто рассмотрел у ребенка черты лица Гарри. Хотя, судить об этом пока слишком рано, ведь даже сам герцог Сассекский в одном из интервью заявил, что внешность Арчи меняется каждый день.

Впрочем, это не все новости, которые пришли из Frogmore Cottage - дома Меган и принца Гарри. Так, несколько дней назад стало известно, что герцогиня приняла в штат новую няню. Но, прежде чем та приступила к работе, наученная предыдущим горьким опытом Меган заставила служащую подписать жёсткий контракт о неразглашении. Теперь в случае увольнения няня не сможет рассказать СМИ или кому бы то ни было о том, что происходит в доме четы Сассекских.

Напомним, что некоторое время назад предыдущая служащая сразу после увольнения дала интервью, в котором рассказала, как некомфортно ей было работать с женой принца Гарри. Она посетовала на невыносимый характер Маркл и ее стремление все вокруг контролировать. Со слов уволенной няни, герцогиня каждую минуту была рядом, постоянно обсуждала и критиковала ее действия, и не желала прислушиваться к советам.

Именно поэтому, желая защитить себя от очередных сплетен, Меган и заставила подписать новую няню Арчи контракт. Впрочем, нашлись для женщины и радостные новости. Оказывается, ей не придется работать по ночам, так как в это время герцогиня предпочитает заниматься ребенком сама.