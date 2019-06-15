Виктория Бекхэм удивила нарядом, выбрав обувь визуально больше по размеру
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Снимок был сделан папарацци в Западном Голливуде и после его публикации в одном из американских средств массовой информации вызвал бурное обсуждение пользователей сети. Некоторые посчитали, что вкус на этот раз изменил знаменитости, и она выглядит несколько нелепо.
Однако преданные фанаты Виктории бросились рьяно защищать своего кумира. Они привели ряд доводов в пользу обоснованности такого выбора. В частности, поклонники заявили, что обувь, которая зрительно выглядит больше размера ноги, является одной из тенденций, которой придерживаются некоторые знаменитости. Так, подобные решения предпочитает Меган Маркл, супруга принца Гарри.
Кроме того, отметили фанаты, неон нынче особо моден, поэтому Бекхэм сделала невероятно удачный цветовой акцент в образе. А обувь, которая больше по размеру, – это очень правильный выбор для торжественных мероприятий, поскольку ноги во время них сильно устают и отекают. Следует сказать, что выход Виктории относится к категории никак не светских, а скорее повседневных.
Краткая информация о Виктории Бекхэм
Имя: Виктория Бекхэм
День рождения: 17.04.1974
Возраст: 45 лет
Место рождения: Хертфордшир, Великобритания
Рост: 165 см
Вес: 45 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: английская певица, модель, актриса и бизнесвумен
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился образ Виктории Бекхэм? 4
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Оксана / 16.06.19 05:03Стоит просто увидеть фото ее изуродованных тесной обувью ступней, и все станет понятно. Что сложно уже носить такую обувь, вот и берут, минимум, на размер больше. Об этом, кстати, как раз и писали в той статье об искалеченных ногах моделей.
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Марго / 15.06.19 14:58Я считаю, что Виктория Бекхэм прекрасна в любом образе. Конечно, когда она составляет тщательно продуманные луки, как она делает это обычно, она смотрится более гармонично. Но все же и этот образ с кислотными зелеными туфлями не так уж и плох, она очаровательна, и красоту Виктории ничто не способно испортить. В образе даже присутствует некая изюминка
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Танюша / 15.06.19 14:55Я все же придерживаюсь того мнения, что Образ должен быть выдержан в каком-либо одном стиле. С данной футболкой и джинсами были бы уместны кроссовки или обычные, не такие вычурные и броские туфли