Виктория Бекхэм удивила нарядом, выбрав обувь визуально больше по размеру

Знаменитая певица и дизайнер Виктория Бекхэм на протяжении многих лет ассоциировалась с безупречным чувством стиля. Однако один из последних нарядов, которые она продемонстрировала на публике, вызвал неоднозначную реакцию ее фанатов и бурное обсуждение среди них. Звезда совершила выход в повседневной одежде: джинсах черного цвета и футболке белого оттенка. Однако при этом она сделала очень интересный выбор обуви – туфли на высокой шпильке кричащего зеленого цвета, которые визуально выглядели на пару размеров больше.

Снимок был сделан папарацци в Западном Голливуде и после его публикации в одном из американских средств массовой информации вызвал бурное обсуждение пользователей сети. Некоторые посчитали, что вкус на этот раз изменил знаменитости, и она выглядит несколько нелепо.

Однако преданные фанаты Виктории бросились рьяно защищать своего кумира. Они привели ряд доводов в пользу обоснованности такого выбора. В частности, поклонники заявили, что обувь, которая зрительно выглядит больше размера ноги, является одной из тенденций, которой придерживаются некоторые знаменитости. Так, подобные решения предпочитает Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Кроме того, отметили фанаты, неон нынче особо моден, поэтому Бекхэм сделала невероятно удачный цветовой акцент в образе. А обувь, которая больше по размеру, – это очень правильный выбор для торжественных мероприятий, поскольку ноги во время них сильно устают и отекают. Следует сказать, что выход Виктории относится к категории никак не светских, а скорее повседневных.