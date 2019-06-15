 
 
 

 
 
На главную
 
 

Виктория Бекхэм удивила нарядом, выбрав обувь визуально больше по размеру


7 5
Знаменитая певица и дизайнер Виктория Бекхэм на протяжении многих лет ассоциировалась с безупречным чувством стиля. Однако один из последних нарядов, которые она продемонстрировала на публике, вызвал неоднозначную реакцию ее фанатов и бурное обсуждение среди них. Звезда совершила выход в повседневной одежде: джинсах черного цвета и футболке белого оттенка. Однако при этом она сделала очень интересный выбор обуви – туфли на высокой шпильке кричащего зеленого цвета, которые визуально выглядели на пару размеров больше.

Снимок был сделан папарацци в Западном Голливуде и после его публикации в одном из американских средств массовой информации вызвал бурное обсуждение пользователей сети. Некоторые посчитали, что вкус на этот раз изменил знаменитости, и она выглядит несколько нелепо.

Однако преданные фанаты Виктории бросились рьяно защищать своего кумира. Они привели ряд доводов в пользу обоснованности такого выбора. В частности, поклонники заявили, что обувь, которая зрительно выглядит больше размера ноги, является одной из тенденций, которой придерживаются некоторые знаменитости. Так, подобные решения предпочитает Меган Маркл, супруга принца Гарри.

Кроме того, отметили фанаты, неон нынче особо моден, поэтому Бекхэм сделала невероятно удачный цветовой акцент в образе. А обувь, которая больше по размеру, – это очень правильный выбор для торжественных мероприятий, поскольку ноги во время них сильно устают и отекают. Следует сказать, что выход Виктории относится к категории никак не светских, а скорее повседневных.

Краткая информация о Виктории Бекхэм

Имя: Виктория Бекхэм

День рождения: 17.04.1974

Возраст: 45 лет

Место рождения: Хертфордшир, Великобритания

Рост: 165 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: английская певица, модель, актриса и бизнесвумен

Смотреть фотографии с Викторией Бекхэм

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Виктория Бекхэм


5 Не нравится 7 Нравится 15.06.2019 Теги: Виктория Бекхэм

А Вам понравился образ Виктории Бекхэм? 4  

Оставить комментарий
  • Оксана / 16.06.19 05:03
    -
    1
    +
    Стоит просто увидеть фото ее изуродованных тесной обувью ступней, и все станет понятно. Что сложно уже носить такую обувь, вот и берут, минимум, на размер больше. Об этом, кстати, как раз и писали в той статье об искалеченных ногах моделей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марго / 15.06.19 14:58
    -
    1
    +
    Я считаю, что Виктория Бекхэм прекрасна в любом образе. Конечно, когда она составляет тщательно продуманные луки, как она делает это обычно, она смотрится более гармонично. Но все же и этот образ с кислотными зелеными туфлями не так уж и плох, она очаровательна, и красоту Виктории ничто не способно испортить. В образе даже присутствует некая изюминка
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Танюша / 15.06.19 14:55
    -
    0
    +
    Я все же придерживаюсь того мнения, что Образ должен быть выдержан в каком-либо одном стиле. С данной футболкой и джинсами были бы уместны кроссовки или обычные, не такие вычурные и броские туфли
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору