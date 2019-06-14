СМИ сообщили о свидании Дженнифер Энистон и Брэда Питта, которое состоялось в Риме
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Буквально вчера в СМИ появилась новость, которая невероятно обрадовала всех поклонников Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Таблоиды пестрели заголовками, что экс-супруги вновь воссоединились после проведенного совместного мини-отпуска в Италии.
Поспособствовать тому, чтобы бывшие муж и жена проводили как можно больше времени вместе решили Джордж и Амаль Клуни. Ведь всем поклонникам этой семьи известно, что они никогда не приветствовали брак своего друга с Анджелиной Джоли. И как только многолетний союз Брэда и Энджи распался, Джордж тут же начал напоминать Питту об Энистон.
Поговаривают, что именно с его подачи ещё в 2016 году, незадолго до развода, Питт начал постепенно возобновлять общение с Дженнифер. Так, например, он позвонил ей, когда из жизни ушла ее мама Нэнси Доу, и выразил свои глубочайшие соболезнования, чем бывшая супруга была очень тронута.
И вот теперь новый этап развития их истории. Вчера австралийское издание New Idea опубликовало новость о том, что несколько дней назад Питт и Энистон сходили вместе с Джорджем и Амаль в Риме на двойное свидание. Таким образом Клуни хотели подтолкнуть бывших влюбленных к воссоединению. Как в своё время один из инсайдеров рассказал журналу Life & Style, "Джордж очень хочет, чтобы его близкий друг Брэд снова был счастлив. И это означает только одно: Дженнифер Энистон".
Сообщается, что Амаль вместе с супругом очень тщательно выбирали романтическое место, в котором будет проходить их свидание. Выбор пал на парный курорт в столице Италии. Ими был зарезервирован небольшой частный особняк, причем в целях конспирации это было сделано на имя отца Джорджа - Ника Клуни.
И как пишет New Idea, свидание прошло просто превосходно. "Это были волшебные два дня. И Брэд, и Джен - оба были в восторге, и снова смогли сблизиться", - сообщил осведомитель. Энистон даже призналась Амаль, что почувствовала, будто помолодела на много лет, ведь всё было так, как до их расставания с Питтом. В свою очередь Брэд тоже ощущал себя абсолютно счастливым и не сводил глаз Дженнифер. Однако ему пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать доверие экс-супруги. Ведь Джен не скрывала, что ей очень тяжело забыть предательство, и пока она чувствует себя неуверенно в обществе бывшего мужа.
И всё-таки чета Клуни уверены, что у них все получилось. И в самое ближайшее время Питт и Энистон объявят миру о своем воссоединении.
Краткая информация о Брэде Питте
Имя: Брэд Питт
День рождения: 18.12.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: США
Рост: 180 см
Вес: 88 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о воссоединении Питта и Энистон? 3
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Пенелоппа / 14.06.19 18:14Подкаблучник он, всё-таки. Без крепкой женской указки теряется в этом мире.
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Романтик / 14.06.19 17:07Очень красивая пара. Питт мне всегда больше нравился в тандеме с Энистон, нежели с Джоли. Надеюсь, новость не утка и они реально помирились. Брэд действительно обретет счастье с Джен, она идеально ему подходит. Ах, да, и Клуни тут большие молодцы! Всем бы таких друзей.
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Karina / 14.06.19 13:53Надо же какая новость! Всегда была поклонницей этой пары, и если все, что тут написано, правда - то я за них рада. Уйти Питту от Энистон к Джоли было большой ошибкой, как показала жизнь. Теперь небось сам не рад... Оно может и с Дженнифер у них не все так гладко было бы, но я уверена, что она точно не стала бы грызть ему мозг и пытаться оттяпать его имущество, деньги, а заодно и карьеру загубить. По всему видно, что Дженнифер человек более спокойный и не злобный, в отличие от Джоли.