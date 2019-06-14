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СМИ сообщили о свидании Дженнифер Энистон и Брэда Питта, которое состоялось в Риме


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Буквально вчера в СМИ появилась новость, которая невероятно обрадовала всех поклонников Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Таблоиды пестрели заголовками, что экс-супруги вновь воссоединились после проведенного совместного мини-отпуска в Италии.

Поспособствовать тому, чтобы бывшие муж и жена проводили как можно больше времени вместе решили Джордж и Амаль Клуни. Ведь всем поклонникам этой семьи известно, что они никогда не приветствовали брак своего друга с Анджелиной Джоли. И как только многолетний союз Брэда и Энджи распался, Джордж тут же начал напоминать Питту об Энистон.

Поговаривают, что именно с его подачи ещё в 2016 году, незадолго до развода, Питт начал постепенно возобновлять общение с Дженнифер. Так, например, он позвонил ей, когда из жизни ушла ее мама Нэнси Доу, и выразил свои глубочайшие соболезнования, чем бывшая супруга была очень тронута.

И вот теперь новый этап развития их истории. Вчера австралийское издание New Idea опубликовало новость о том, что несколько дней назад Питт и Энистон сходили вместе с Джорджем и Амаль в Риме на двойное свидание. Таким образом Клуни хотели подтолкнуть бывших влюбленных к воссоединению. Как в своё время один из инсайдеров рассказал журналу Life & Style, "Джордж очень хочет, чтобы его близкий друг Брэд снова был счастлив. И это означает только одно: Дженнифер Энистон".

Сообщается, что Амаль вместе с супругом очень тщательно выбирали романтическое место, в котором будет проходить их свидание. Выбор пал на парный курорт в столице Италии. Ими был зарезервирован небольшой частный особняк, причем в целях конспирации это было сделано на имя отца Джорджа - Ника Клуни.

И как пишет New Idea, свидание прошло просто превосходно. "Это были волшебные два дня. И Брэд, и Джен - оба были в восторге, и снова смогли сблизиться", - сообщил осведомитель. Энистон даже призналась Амаль, что почувствовала, будто помолодела на много лет, ведь всё было так, как до их расставания с Питтом. В свою очередь Брэд тоже ощущал себя абсолютно счастливым и не сводил глаз Дженнифер. Однако ему пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать доверие экс-супруги.  Ведь Джен не скрывала, что ей очень тяжело забыть предательство, и пока она чувствует себя неуверенно в обществе бывшего мужа.

И всё-таки чета Клуни уверены, что у них все получилось. И в самое ближайшее время Питт и Энистон объявят миру о своем воссоединении.

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 1 Нравится 14.06.2019 Теги: Брэд Питт

А что вы думаете о воссоединении Питта и Энистон? 3  

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  • Пенелоппа / 14.06.19 18:14
    -
    3
    +
    Подкаблучник он, всё-таки. Без крепкой женской указки теряется в этом мире.
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  • Романтик / 14.06.19 17:07
    -
    4
    +
    Очень красивая пара. Питт мне всегда больше нравился в тандеме с Энистон, нежели с Джоли. Надеюсь, новость не утка и они реально помирились. Брэд действительно обретет счастье с Джен, она идеально ему подходит. Ах, да, и Клуни тут большие молодцы! Всем бы таких друзей.
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  • Karina / 14.06.19 13:53
    -
    2
    +
    Надо же какая новость! Всегда была поклонницей этой пары, и если все, что тут написано, правда - то я за них рада. Уйти Питту от Энистон к Джоли было большой ошибкой, как показала жизнь. Теперь небось сам не рад... Оно может и с Дженнифер у них не все так гладко было бы, но я уверена, что она точно не стала бы грызть ему мозг и пытаться оттяпать его имущество, деньги, а заодно и карьеру загубить. По всему видно, что Дженнифер человек более спокойный и не злобный, в отличие от Джоли.
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