СМИ сообщили о свидании Дженнифер Энистон и Брэда Питта, которое состоялось в Риме

Буквально вчера в СМИ появилась новость, которая невероятно обрадовала всех поклонников Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Таблоиды пестрели заголовками, что экс-супруги вновь воссоединились после проведенного совместного мини-отпуска в Италии.

Поспособствовать тому, чтобы бывшие муж и жена проводили как можно больше времени вместе решили Джордж и Амаль Клуни. Ведь всем поклонникам этой семьи известно, что они никогда не приветствовали брак своего друга с Анджелиной Джоли. И как только многолетний союз Брэда и Энджи распался, Джордж тут же начал напоминать Питту об Энистон.

Поговаривают, что именно с его подачи ещё в 2016 году, незадолго до развода, Питт начал постепенно возобновлять общение с Дженнифер. Так, например, он позвонил ей, когда из жизни ушла ее мама Нэнси Доу, и выразил свои глубочайшие соболезнования, чем бывшая супруга была очень тронута.

И вот теперь новый этап развития их истории. Вчера австралийское издание New Idea опубликовало новость о том, что несколько дней назад Питт и Энистон сходили вместе с Джорджем и Амаль в Риме на двойное свидание. Таким образом Клуни хотели подтолкнуть бывших влюбленных к воссоединению. Как в своё время один из инсайдеров рассказал журналу Life & Style, "Джордж очень хочет, чтобы его близкий друг Брэд снова был счастлив. И это означает только одно: Дженнифер Энистон".

Сообщается, что Амаль вместе с супругом очень тщательно выбирали романтическое место, в котором будет проходить их свидание. Выбор пал на парный курорт в столице Италии. Ими был зарезервирован небольшой частный особняк, причем в целях конспирации это было сделано на имя отца Джорджа - Ника Клуни.

И как пишет New Idea, свидание прошло просто превосходно. "Это были волшебные два дня. И Брэд, и Джен - оба были в восторге, и снова смогли сблизиться", - сообщил осведомитель. Энистон даже призналась Амаль, что почувствовала, будто помолодела на много лет, ведь всё было так, как до их расставания с Питтом. В свою очередь Брэд тоже ощущал себя абсолютно счастливым и не сводил глаз Дженнифер. Однако ему пришлось немало потрудиться, чтобы завоевать доверие экс-супруги. Ведь Джен не скрывала, что ей очень тяжело забыть предательство, и пока она чувствует себя неуверенно в обществе бывшего мужа.

И всё-таки чета Клуни уверены, что у них все получилось. И в самое ближайшее время Питт и Энистон объявят миру о своем воссоединении.