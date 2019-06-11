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Подписчики назвали мечтой фигуру Юлии Высоцкой в бикини


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Широкой аудитории Юлия Высоцкая известна как телеведущая передач о еде, а также автор многочисленных книг с рецептами. В своём инстаграм женщина часто делится новыми кулинарными идеями и находками, а также той частью жизни, которая остаётся вне прицела телекамер.

Подписчики аккаунта Юлии знают, что женщина обожает кофе, спорт и путешествия. Её лента буквально пестрит снимками, сделанными во Франции и других странах Европы.

На днях телеведущая удивила фолловеров очень неожиданным фото. Впервые за долгое время они смогли увидеть знаменитость на пляже в бикини. Фотографию опубликовала сама Юлия. В кадре она запечатлена в раздельном купальнике синего цвета. 45-летняя женщина и дважды мама оказалась обладательницей подтянутой и стройной фигуры. На её теле нет ни одного лишнего грамма.

Увидев Высоцкую в таком виде, подписчики оставили сотни восторженных комментариев. Поклонницы просили её поделиться секретами красоты. Они отмечали, что подобная фигура для них - пока ещё мечта.

Под публикацией секретами стройности Юлия делиться не стала. О своём рационе и привычках она часто рассказывала в интервью. Высоцкая не раз отмечала, что не является сторонницей диет. Она позволяет себе есть все, что готовит в своих передачах и дома. При этом есть у нее небольшое, но строгое правило. Телеведущая ест всё и обязательно понемногу.

Высоцкая убеждена, что главное в построении хорошей фигуры – это всё-таки не питание, а спорт. Больше всего она любит бегать и кататься на велосипеде.

Краткая информация о Юлии Высоцкой

Имя: Юлия Высоцкая

Отчество: Александровна

День рождения: 16.08.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: г. Новочеркасск, Ростовская обл.

Рост: 174 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая, писательница

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2 Не нравится 1 Нравится 11.06.2019 Теги: Юлия Высоцкая

А вам нравится фигура Высоцкой? 2  

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  • [email protected] гомель / 12.06.19 09:23
    -
    2
    +
    Хорошая классная женщина только досталась старому идиоту
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  • Solo / 11.06.19 20:13
    -
    5
    +
    Ненавижу кулинарные передачи Высоцкой и обожаю ее инста. У нее такая теплая и интересная лента, и такие живые снимки. Никаких постановок. Только кофе и сама Юля на улочках Парижа и т.д. Конечно же, у нее прекрасная фигура. Это видно и по другим фото, где она в платьях и сарафанах. Если тело хорошее, его вовсе не обязательно оголять. Это и так видно.
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