Подписчики назвали мечтой фигуру Юлии Высоцкой в бикини
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Широкой аудитории Юлия Высоцкая известна как телеведущая передач о еде, а также автор многочисленных книг с рецептами. В своём инстаграм женщина часто делится новыми кулинарными идеями и находками, а также той частью жизни, которая остаётся вне прицела телекамер.
Подписчики аккаунта Юлии знают, что женщина обожает кофе, спорт и путешествия. Её лента буквально пестрит снимками, сделанными во Франции и других странах Европы.
На днях телеведущая удивила фолловеров очень неожиданным фото. Впервые за долгое время они смогли увидеть знаменитость на пляже в бикини. Фотографию опубликовала сама Юлия. В кадре она запечатлена в раздельном купальнике синего цвета. 45-летняя женщина и дважды мама оказалась обладательницей подтянутой и стройной фигуры. На её теле нет ни одного лишнего грамма.
Увидев Высоцкую в таком виде, подписчики оставили сотни восторженных комментариев. Поклонницы просили её поделиться секретами красоты. Они отмечали, что подобная фигура для них - пока ещё мечта.
Под публикацией секретами стройности Юлия делиться не стала. О своём рационе и привычках она часто рассказывала в интервью. Высоцкая не раз отмечала, что не является сторонницей диет. Она позволяет себе есть все, что готовит в своих передачах и дома. При этом есть у нее небольшое, но строгое правило. Телеведущая ест всё и обязательно понемногу.
Высоцкая убеждена, что главное в построении хорошей фигуры – это всё-таки не питание, а спорт. Больше всего она любит бегать и кататься на велосипеде.
Краткая информация о Юлии Высоцкой
Имя: Юлия Высоцкая
Отчество: Александровна
День рождения: 16.08.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: г. Новочеркасск, Ростовская обл.
Рост: 174 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая, писательница
Фотографии
Фотографии
А вам нравится фигура Высоцкой? 2
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[email protected] гомель / 12.06.19 09:23Хорошая классная женщина только досталась старому идиоту
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Solo / 11.06.19 20:13Ненавижу кулинарные передачи Высоцкой и обожаю ее инста. У нее такая теплая и интересная лента, и такие живые снимки. Никаких постановок. Только кофе и сама Юля на улочках Парижа и т.д. Конечно же, у нее прекрасная фигура. Это видно и по другим фото, где она в платьях и сарафанах. Если тело хорошее, его вовсе не обязательно оголять. Это и так видно.