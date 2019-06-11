Подписчики назвали мечтой фигуру Юлии Высоцкой в бикини

Широкой аудитории Юлия Высоцкая известна как телеведущая передач о еде, а также автор многочисленных книг с рецептами. В своём инстаграм женщина часто делится новыми кулинарными идеями и находками, а также той частью жизни, которая остаётся вне прицела телекамер.

Подписчики аккаунта Юлии знают, что женщина обожает кофе, спорт и путешествия. Её лента буквально пестрит снимками, сделанными во Франции и других странах Европы.

На днях телеведущая удивила фолловеров очень неожиданным фото. Впервые за долгое время они смогли увидеть знаменитость на пляже в бикини. Фотографию опубликовала сама Юлия. В кадре она запечатлена в раздельном купальнике синего цвета. 45-летняя женщина и дважды мама оказалась обладательницей подтянутой и стройной фигуры. На её теле нет ни одного лишнего грамма.

Увидев Высоцкую в таком виде, подписчики оставили сотни восторженных комментариев. Поклонницы просили её поделиться секретами красоты. Они отмечали, что подобная фигура для них - пока ещё мечта.

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Под публикацией секретами стройности Юлия делиться не стала. О своём рационе и привычках она часто рассказывала в интервью. Высоцкая не раз отмечала, что не является сторонницей диет. Она позволяет себе есть все, что готовит в своих передачах и дома. При этом есть у нее небольшое, но строгое правило. Телеведущая ест всё и обязательно понемногу.

Высоцкая убеждена, что главное в построении хорошей фигуры – это всё-таки не питание, а спорт. Больше всего она любит бегать и кататься на велосипеде.