На группу "Ленинград" и ее руководителя написали заявление в Следственный Комитет. Новосибирские активисты требуют возбудить против участников коллектива уголовное дело. Причиной для этого послужил клип Сергея Шнурова "i $uss", до глубины души возмутивший православных верующих.

Люди, обратившиеся в Следственный комитет, недовольны тем, что в своем клипе Сергей Шнуров совместил "сакральное с вульгарным, пошлым и отвратительным". По мнению верующих, данное творение является "издевательством над христианами и унижает образ Иисуса Христа", который почитают миллионы православных в нашей стране. В своем заявлении общественники подробно описали действия, происходящие в клипе, а также указали на пародию на богослужение в виде речитатива, который произносится на фоне туалетных сцен и употребления наркотиков.

В связи с этим активисты требуют наказать коллектив группы Ленинград по статье 148 часть 1, которая предусматривает, в том числе, и лишение свободы. И надо заметить, что настроены новосибирцы весьма решительно. По их мнению, Сергей Шнуров уже неоднократно нарушал закон и затрагивал чувства верующих, например, устраивая пародию на Тайную вечере. Теперь общественники намерены добиться проведения проверки видеоклипа и дальнейшего его запрета на территории Российской Федерации путём блокировки Роскомнадзором.

В свою очередь сам Сергей Шнуров не видит в клипе ничего криминального. В интервью радио "Комсомольская Правда" - Новосибирск певец заявил, что у него есть около двадцати знакомых священников, с которыми он с удовольствием ведёт дискуссии и беседы. А с активистами он предпочитает общаться только через юристов. "Активист-юрист", - зарифмовал певец, подчеркнувший, что для таких дел он держит бригаду очень мощных адвокатов, которые теперь и возьмут на себя решение вопроса с заявлением.

А вот глава общественников Иван Квасницкий, ставший инициатором жалобы, несмотря на это намерен добиться вполне реальных сроков для участников скандального коллектива.