Новосибирские активисты написали заявление в Следственный Комитет на Сергея Шнурова и группу "Ленинград"
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На группу "Ленинград" и ее руководителя написали заявление в Следственный Комитет. Новосибирские активисты требуют возбудить против участников коллектива уголовное дело. Причиной для этого послужил клип Сергея Шнурова "i $uss", до глубины души возмутивший православных верующих.
Люди, обратившиеся в Следственный комитет, недовольны тем, что в своем клипе Сергей Шнуров совместил "сакральное с вульгарным, пошлым и отвратительным". По мнению верующих, данное творение является "издевательством над христианами и унижает образ Иисуса Христа", который почитают миллионы православных в нашей стране. В своем заявлении общественники подробно описали действия, происходящие в клипе, а также указали на пародию на богослужение в виде речитатива, который произносится на фоне туалетных сцен и употребления наркотиков.
В связи с этим активисты требуют наказать коллектив группы Ленинград по статье 148 часть 1, которая предусматривает, в том числе, и лишение свободы. И надо заметить, что настроены новосибирцы весьма решительно. По их мнению, Сергей Шнуров уже неоднократно нарушал закон и затрагивал чувства верующих, например, устраивая пародию на Тайную вечере. Теперь общественники намерены добиться проведения проверки видеоклипа и дальнейшего его запрета на территории Российской Федерации путём блокировки Роскомнадзором.
В свою очередь сам Сергей Шнуров не видит в клипе ничего криминального. В интервью радио "Комсомольская Правда" - Новосибирск певец заявил, что у него есть около двадцати знакомых священников, с которыми он с удовольствием ведёт дискуссии и беседы. А с активистами он предпочитает общаться только через юристов. "Активист-юрист", - зарифмовал певец, подчеркнувший, что для таких дел он держит бригаду очень мощных адвокатов, которые теперь и возьмут на себя решение вопроса с заявлением.
А вот глава общественников Иван Квасницкий, ставший инициатором жалобы, несмотря на это намерен добиться вполне реальных сроков для участников скандального коллектива.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973
Возраст: 46 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете о новом клипе Сергея Шнурова? 5
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А.П. / 12.06.19 10:14Да нет ничего криминального в этом клипе! Че все так всполошились? Да, сюжет, конечно, на гране, но вот чтоб прям "ужас" - такого нет. А если посмотреть с другой стороны, что он даже мораль определенную несет - нечего тащить в рот всякие непонятные таблетки! ))
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Елена / 11.06.19 23:59Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, это тот самый случай, когда деньги и слава застят человеку глаза. Мне всегда нравилось противоречивое творчество Шнурова и его коллектива, но клип "Иисус" - это откровенная муть! Человеку ничего интереснее в голову не пришло, кроме как опошлить и действительно осквернить библейский сюжет. Такое лично я не приемлю. Смотреть клип было противно.
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Марина Ногинск / 11.06.19 18:05Мне нравится творчество Шнура, во всяком случае отношусь я к нему лояльно, но это перебор. Не на грани, а чуточку ЗА. Все-таки есть вещи, к которым надо относиться уважительно, и по возможности их избегать.