Бари Алибасов переписал завещание

В настоящий момент знаменитый продюсер Бари Алибасов в тяжелом состоянии пребывает на лечении в больнице. Причиной этого послужил несчастный случай: мужчина по ошибке выпил вместо воды жидкость для прочистки труб. Артист чувствует себя настолько плохо, что решил переписать предыдущее завещание, которое было составлено еще 7 лет назад.

Информацию о существовании первоначального документа семилетней давности разместил в социальной сети адвокат Сергей Жорин. По его словам, в том завещании в качестве наследника был обозначен и он. Однако Бари решил по-новому распорядиться своим имуществом и правами, для чего внес соответствующие корректировки.

Подписание нового юридического документа по иронии судьбы состоялось в день рождения Бари – 6 июня. Среди основных лиц, которых Алибасов упомянул в завещании, названы следующие: экс-участники группы «На-На» Политов и Жеребкин получат права на наследие.

Сын музыканта, Бари-младший, получит квартиру в Москве, которая насчитывает девять комнат, а также и другие квартиры, которые находятся в том же жилом доме. Дача Алибасова, расположенная в Подмосковье, стоимость которой оценивается в 50 тысяч долларов, отойдет к его супруге – Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По информации, которую получили СМИ от сына Бари Алибасова, в настоящий момент он находится в состоянии медикаментозного сна. Врачам требуется время, чтобы понять, как им действовать в дальнейшем, они должны видеть, произойдет ли улучшение в ближайшее время.

Кроме того, стали известны подробности несчастного случая. Ядовитая жидкость, которую решил по ошибке выпить артист, была оставлена на столе рабочими. В этот момент Бари был увлечен разговором по телефону, который проходил настолько эмоционально, что он быстро сделал большой глоток из стакана, приведший к столь тяжелым последствиям.