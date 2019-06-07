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Бари Алибасов переписал завещание


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В настоящий момент знаменитый продюсер Бари Алибасов в тяжелом состоянии пребывает на лечении в больнице. Причиной этого послужил несчастный случай: мужчина по ошибке выпил вместо воды жидкость для прочистки труб. Артист чувствует себя настолько плохо, что решил переписать предыдущее завещание, которое было составлено еще 7 лет назад.

Информацию о существовании первоначального документа семилетней давности разместил в социальной сети адвокат Сергей Жорин. По его словам, в том завещании в качестве наследника был обозначен и он. Однако Бари решил по-новому распорядиться своим имуществом и правами, для чего внес соответствующие корректировки.

Подписание нового юридического документа по иронии судьбы состоялось в день рождения Бари – 6 июня. Среди основных лиц, которых Алибасов упомянул в завещании, названы следующие: экс-участники группы «На-На» Политов и Жеребкин получат права на наследие.

Сын музыканта, Бари-младший, получит квартиру в Москве, которая насчитывает девять комнат, а также и другие квартиры, которые находятся в том же жилом доме. Дача Алибасова, расположенная в Подмосковье, стоимость которой оценивается в 50 тысяч долларов, отойдет к его супруге – Лидии Федосеевой-Шукшиной.

По информации, которую получили СМИ от сына Бари Алибасова, в настоящий момент он находится в состоянии медикаментозного сна. Врачам требуется время, чтобы понять, как им действовать в дальнейшем, они должны видеть, произойдет ли улучшение в ближайшее время.

Кроме того, стали известны подробности несчастного случая. Ядовитая жидкость, которую решил по ошибке выпить артист, была оставлена на столе рабочими. В этот момент Бари был увлечен разговором по телефону, который проходил настолько эмоционально, что он быстро сделал большой глоток из стакана, приведший к столь тяжелым последствиям.

Краткая информация о Бари Алибасове

Имя: Бари Алибасов

Отчество: Каримович

День рождения: 06.06.1947

Возраст: 72 года

Место рождения: г. Чарск, Казахская ССР

Рост: 175 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 07.06.2019 Теги: бари алибасов

Как на Ваш взгляд, насколько взвешенно учтены интересы наследников Бари Алибасова в завещании? 3  

Оставить комментарий
  • Марина / 08.06.19 03:22
    -
    0
    +
    Ух ты! Шукшины опять будут бодатья с недвижимостью на токшоу А Мария будет в своём инстаграме плакать, как плохо, что люди теряют образ человека у Малахова. Бари им кинул очередное яблоко раздора. Вот щукшинские драки будут знатные!
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  • Лена / 07.06.19 10:03
    -
    4
    +
    Бари Алибасов правильно делает, что старается учесть интересы людей, которые ему по-настоящему дороги. То, какое он принял решение и в каких долях решил поделить свое имущество - это сугубо его личное дело, тем более, что он указал в завещании ближайших родственников
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  • Соня / 07.06.19 10:00
    -
    3
    +
    Я считаю, что каждый человек вправе распоряжаться по поводу своего имущества так, как он считает нужным. Бари Алибасов учел интересы самых близких людей - сына и жена, а также участников группы, с которой он был связан на протяжении многих лет работой
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