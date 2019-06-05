Принц Гарри игнорировал Дональда Трампа на приеме в Букингемском дворце
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Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и дочерью Иванкой совершил визит в Великобританию и встретился с членами королевской семьи в Букингемском дворце. Сообщается, что официальный прием прошел спокойно и строго по протоколу. Однако журналисты обратили внимание, что принц Гарри вел себя несколько странно.
Если говорить конкретнее, то Гарри абсолютно игнорировал президента Соединенных Штатов. В отличие от своих родственников, он не подходил к Дональду, не заводил с ним даже показательных бесед, и вообще постоянно держался на расстоянии не менее 10 шагов. При этом герцог Сассекский был весьма любезен и обходителен с Меланией и Иванкой, и даже сопровождал их во время осмотра экспонатов из личной коллекции королевы Елизаветы.
Как многие уверены, такое поведение, несвойственное Гарри, можно объяснить лишь тем, что в одном из недавних интервью президент Трамп, славящийся своими резкими высказываниями в адрес женщин, назвал его любимую супругу Меган "противной". И случилось это как раз незадолго до визита в Великобританию. Тогда Дональду задали вопрос, как он относится к Меган Маркл, которая еще во время президентской гонки открыто выражала свою поддержку Хилари Клинтон и называла Трампа женоненавистником. "А я и не знал, что она такая противная", - ответил президент США, добавив однако, что рад появлению в королевской семье принцессы американского происхождения.
Теперь поклонники и журналисты уверены, что именно эти неосторожные слова и повлекли за собой нежелание Гарри общаться с главой Соединенных Штатов. Сама герцогиня Сассекская , кстати, на приеме не присутствовала. Кто-то объяснил это тем, что Меган сейчас наслаждается материнством и все свободное время проводит с новорожденным Арчи. А кто-то посчитал, что она намеренно проигнорировала мероприятие, не желая встречаться с президентом Трампом.
К кому еще было приковано внимание журналистов в Букингемском дворце, так это к герцогине Кэтрин, которая появилась на приеме в великолепном наряде от Alexander McQueen, дополненном любимой тиарой принцессы Дианы с жемчугом и бриллиантами. Но более всего привлекал взор орден на груди Кейт - Royal Victorian Order, который она получила от Елизаветы II на 8-летнюю годовщину своего брака с принцем Уильямом. Известно, что эта регалия выдается за личные заслуги, оказанные королеве.
Краткая информация о Принце Гарри
Имя: Принц Гарри
День рождения: 15.09.1984
Возраст: 34 года
Место рождения: Лондон, Великобритания
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: герцог Сассекский
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А что вы думаете о поведении принца Гарри? 3
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Вика / 05.06.19 18:47То есть, Меган можно было называть Трампа женоненавистником, открыто выступать против него и говорить гадости. Это ничего, да?! А когда Трамп назвал ее противной (или злобной по версии других СМИ), с чем я абсолютно согласна, она обиделась. И Гарри тоже обиделся. А почему же Дональд, его супруга и дочь на Меган не обиделись? Присутствуй эта зазнайка на банкете, они бы нормально с ней общались, я уверена. Потому что люди взрослые. А принцу и его супружнице бы повзрослеть и поумнеть.
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Сама / 05.06.19 13:12Мне такое поведение кажется ребячеством. Конечно, это здорово, что муж стоит за жену горой, но Меган сама та еще провокаторша, и, к сожалению, Гарри этого пока не понимает. А герцогине этой с американскими корнями давно уже пора бы научиться себя вести - язык за зубами держать и эмоции свои контролировать. Не на рынке же торгует, а в королевскую семью пристроилась. Никакой корректности, одно хабальство.
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Kroks / 05.06.19 20:39«Эта» герцогиня, по поводу Трампа высказывалась когда еще герцогиней не была, и как и множество американских актёров выражала свою гражданскую позицию, что на тот момент вполне соответствовало её статусу. Так что с эмоциями там всё в порядке, о великий гуру английского королевского этикета :-)
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