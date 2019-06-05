Принц Гарри игнорировал Дональда Трампа на приеме в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и дочерью Иванкой совершил визит в Великобританию и встретился с членами королевской семьи в Букингемском дворце. Сообщается, что официальный прием прошел спокойно и строго по протоколу. Однако журналисты обратили внимание, что принц Гарри вел себя несколько странно.

Если говорить конкретнее, то Гарри абсолютно игнорировал президента Соединенных Штатов. В отличие от своих родственников, он не подходил к Дональду, не заводил с ним даже показательных бесед, и вообще постоянно держался на расстоянии не менее 10 шагов. При этом герцог Сассекский был весьма любезен и обходителен с Меланией и Иванкой, и даже сопровождал их во время осмотра экспонатов из личной коллекции королевы Елизаветы.

Как многие уверены, такое поведение, несвойственное Гарри, можно объяснить лишь тем, что в одном из недавних интервью президент Трамп, славящийся своими резкими высказываниями в адрес женщин, назвал его любимую супругу Меган "противной". И случилось это как раз незадолго до визита в Великобританию. Тогда Дональду задали вопрос, как он относится к Меган Маркл, которая еще во время президентской гонки открыто выражала свою поддержку Хилари Клинтон и называла Трампа женоненавистником. "А я и не знал, что она такая противная", - ответил президент США, добавив однако, что рад появлению в королевской семье принцессы американского происхождения.

Теперь поклонники и журналисты уверены, что именно эти неосторожные слова и повлекли за собой нежелание Гарри общаться с главой Соединенных Штатов. Сама герцогиня Сассекская , кстати, на приеме не присутствовала. Кто-то объяснил это тем, что Меган сейчас наслаждается материнством и все свободное время проводит с новорожденным Арчи. А кто-то посчитал, что она намеренно проигнорировала мероприятие, не желая встречаться с президентом Трампом.

К кому еще было приковано внимание журналистов в Букингемском дворце, так это к герцогине Кэтрин, которая появилась на приеме в великолепном наряде от Alexander McQueen, дополненном любимой тиарой принцессы Дианы с жемчугом и бриллиантами. Но более всего привлекал взор орден на груди Кейт - Royal Victorian Order, который она получила от Елизаветы II на 8-летнюю годовщину своего брака с принцем Уильямом. Известно, что эта регалия выдается за личные заслуги, оказанные королеве.