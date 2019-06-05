Смелое декольте Памелы Андерсон позволило увидеть последствия пластики

В 90-е годы Памела Андерсон была одной из самых обсуждаемых красоток Голливуда. Блондинка с роскошными, правда, искусственными формами будоражила воображение сильных представителей человечества в разных странах. Её стилю и образу пытались подражать многие женщины.

Сегодня актрисе уже 51 год. Несмотря на немного поплывшую фигуру, она старается следить за собой, посещая косметологов и подбирая одежду от знаменитых модных домов. Иногда у Памелы случаются весомые промашки. Видимо, актриса забывает о том, что ей уже не 20 лет. На днях она появилась на премьере шоу «Bionic Show Girl».

Для выхода в свет Андерсон выбрала черное платье в бельевой стилистике на очень тонких бретелях. Пока артистка позировала перед фотографами в анфас, её бюст смотрелся выгодно и роскошно. Когда же она повернулась к камерам боком, последствия пластики стали видны невооружённым взглядом. Из-за имплантов кожа в области подмышек собралась некрасивыми складками. Слишком глубокая пройма платья продемонстрировала этот дефект во всей красе.

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Напомним, что бюст Памела делала неоднократно. Достоверно известно о трёх пластических операциях. Актриса просила хирургов подтянуть кожу и экспериментировала с размерами имплантов, пытаясь добиться идеальной формы.

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В молодости все это смотрелось роскошно, но сейчас пользователи настоятельно рекомендуют актрисе отказаться от открытых платьев и начать носить элегантную одежду.