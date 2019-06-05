Смелое декольте Памелы Андерсон позволило увидеть последствия пластики
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В 90-е годы Памела Андерсон была одной из самых обсуждаемых красоток Голливуда. Блондинка с роскошными, правда, искусственными формами будоражила воображение сильных представителей человечества в разных странах. Её стилю и образу пытались подражать многие женщины.
Сегодня актрисе уже 51 год. Несмотря на немного поплывшую фигуру, она старается следить за собой, посещая косметологов и подбирая одежду от знаменитых модных домов. Иногда у Памелы случаются весомые промашки. Видимо, актриса забывает о том, что ей уже не 20 лет. На днях она появилась на премьере шоу «Bionic Show Girl».
Для выхода в свет Андерсон выбрала черное платье в бельевой стилистике на очень тонких бретелях. Пока артистка позировала перед фотографами в анфас, её бюст смотрелся выгодно и роскошно. Когда же она повернулась к камерам боком, последствия пластики стали видны невооружённым взглядом. Из-за имплантов кожа в области подмышек собралась некрасивыми складками. Слишком глубокая пройма платья продемонстрировала этот дефект во всей красе.
Напомним, что бюст Памела делала неоднократно. Достоверно известно о трёх пластических операциях. Актриса просила хирургов подтянуть кожу и экспериментировала с размерами имплантов, пытаясь добиться идеальной формы.
В молодости все это смотрелось роскошно, но сейчас пользователи настоятельно рекомендуют актрисе отказаться от открытых платьев и начать носить элегантную одежду.
Краткая информация о Памеле Андерсоне
Имя: Памела Андерсон
День рождения: 01.07.1967
Возраст: 51 год
Место рождения: Ледисмит, Канада
Рост: 170 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актриса, фотомодель
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Памеле стоит поменять свой стиль? 4
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Олона / 05.06.19 17:50Какая нафиг пластика?! Обычные возрастные изменения. Для своего возраста она отлично выглядит
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Морковка / 05.06.19 18:18Накаченные губы , закаченые щечки-яблочки и уползшие брови вверх - как то не свойственно для возрастных изменений. И как раз свидетельство уколов и перетяжки лица. У простых - то людей все вниз ползет :) Выглядит нормально. Хорошо или нет - на вкус и цвет. В молодости красотка. Сейчас тоже ничего. Но пластика, брр. У Джейн Фонды хорошая пластика.
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Морковка / 05.06.19 15:09Хочется дожить до того момента, когда пластика перестанет уродовать. А начнет, как и задумано, сохранять и подчёркивать естественную красоту :/ А то, даже у миллионеров и звёзд, хирурги рукожопы какие-то.
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Катя П, / 05.06.19 12:36Вот так вот смотришь на фотографии возрастных дамочек с искусственной грудью и думаешь, а стоило ли оно того. Ну, походила лет 10 – 20, а потом все равно страх Божий, что с имплантами, что без них.