 
 
 

 
 
На главную
 
 

Смелое декольте Памелы Андерсон позволило увидеть последствия пластики


2 10

В 90-е годы Памела Андерсон была одной из самых обсуждаемых красоток Голливуда. Блондинка с роскошными, правда, искусственными формами будоражила воображение сильных представителей человечества в разных странах. Её стилю и образу пытались подражать многие женщины.

Сегодня актрисе уже 51 год. Несмотря на немного поплывшую фигуру, она старается следить за собой, посещая косметологов и подбирая одежду от знаменитых модных домов. Иногда у Памелы случаются весомые промашки. Видимо, актриса забывает о том, что ей уже не 20 лет. На днях она появилась на премьере шоу «Bionic Show Girl».

Для выхода в свет Андерсон выбрала черное платье в бельевой стилистике на очень тонких бретелях. Пока артистка позировала перед фотографами в анфас, её бюст смотрелся выгодно и роскошно. Когда же она повернулась к камерам боком, последствия пластики стали видны невооружённым взглядом. Из-за имплантов кожа в области подмышек собралась некрасивыми складками. Слишком глубокая пройма платья продемонстрировала этот дефект во всей красе.

Напомним, что бюст Памела делала неоднократно. Достоверно известно о трёх пластических операциях. Актриса просила хирургов подтянуть кожу и экспериментировала с размерами имплантов, пытаясь добиться идеальной формы.

В молодости все это смотрелось роскошно, но сейчас пользователи настоятельно рекомендуют актрисе отказаться от открытых платьев и начать носить элегантную одежду.

Краткая информация о Памеле Андерсоне

Имя: Памела Андерсон

День рождения: 01.07.1967

Возраст: 51 год

Место рождения: Ледисмит, Канада

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса, фотомодель

Смотреть фотографии с Памелой Андерсоном

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Памелой Андерсоном


10 Не нравится 2 Нравится 05.06.2019 Теги: Памела Андерсон

Как вы считаете, Памеле стоит поменять свой стиль? 4  

Оставить комментарий
  • Олона / 05.06.19 17:50
    -
    1
    +
    Какая нафиг пластика?! Обычные возрастные изменения. Для своего возраста она отлично выглядит
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Морковка / 05.06.19 18:18
      -
      2
      +
      Накаченные губы , закаченые щечки-яблочки и уползшие брови вверх - как то не свойственно для возрастных изменений. И как раз свидетельство уколов и перетяжки лица. У простых - то людей все вниз ползет :) Выглядит нормально. Хорошо или нет - на вкус и цвет. В молодости красотка. Сейчас тоже ничего. Но пластика, брр. У Джейн Фонды хорошая пластика.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Морковка / 05.06.19 15:09
    -
    5
    +
    Хочется дожить до того момента, когда пластика перестанет уродовать. А начнет, как и задумано, сохранять и подчёркивать естественную красоту :/ А то, даже у миллионеров и звёзд, хирурги рукожопы какие-то.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Катя П, / 05.06.19 12:36
    -
    7
    +
    Вот так вот смотришь на фотографии возрастных дамочек с искусственной грудью и думаешь, а стоило ли оно того. Ну, походила лет 10 – 20, а потом все равно страх Божий, что с имплантами, что без них.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору