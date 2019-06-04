Максим Галкин отрицает наличие недвижимости на Кипре

Максим Галкин всерьез ополчился на своего коллегу Андрея Малахова. Причиной тому послужила статья в журнале "СтарХит", где подробно рассказывалось о почти достроенном доме Галкина и Пугачевой на Кипре. Причем журналисты не просто описали недвижимость и выставили ее фото, а даже взяли интервью у сотрудника кипрской строительной компании, которая якобы и занимается подготовкой особняка для звездной пары.

Прочитав об этом, Максим Галкин не на шутку разозлился, что и заставило его написать огромный гневный пост в Инстаграм. В первую очередь, он стал отрицать наличие огромного дома в Лимасоле или любом другом городе Кипра. Также шоумен возмущен тем, что "какое-то лживое кипрское агентство" уже второй год подряд рассказывает всем, что его семья, якобы с помощью них, строит на острове особняк. И если верить сотруднику этой фирмы, то часто и сам Максим прилетает на Кипр, чтобы контролировать работы. Данное заявление очень возмутило супруга Аллы Борисовны Пугачевой. "С агентством я не знаком, никаких особняков на Кипре у меня нет", - уверяет телеведущий, припоминая, что однажды к нему на острове подошёл сфотографироваться человек, являвшийся, скорее всего, работником вышеупомянутой компании, которая теперь использует эту фотографию в рекламных целях.

Но больше всего досталось от Галкина именно Малахову, которого он назвал "главным телесплетником страны". Юморист уверен, что журнал "СтарХит" неплохо заработал на рекламе, где упоминалась его семья. "Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешевый и лживый балаган. Не вовлекай меня и моих близких в свой никчемный карнавал", - потребовал артист.

И надо сказать, что многие знаменитости и простые подписчики поддержали Максима. Так, например, Кристина Орбакайте написала в комментариях, что понимает и полностью разделяет его возмущение. Встали на сторону шоумена также Лолита Милявская, Влад Топалов, Филипп Киркоров, Гарик Харламов и Елена Воробей. А вот Ксения Собчак попыталась заступиться за Малахова, выразив уверенность, что лично он не имеет к этой статье никакого отношения. Но Галкин был непреклонен, заявив, что "ему по фигу". И раз имя Андрея стоит в шапке издания, значит ответственность за все публикации лежит целиком и полностью на нем.

Припомнил Максим и недавний промах журналистов "Эксперсс-газеты", которые написали целую статью о том, как Пугачева и Галкин строят на участке своего загородного дома часовню. "Я собираюсь строить всего лишь беседку, где буду пить чай с утра и ни в коем случае не читать ваши газеты", - обратился к изданию артист.