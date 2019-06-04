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Безрукова заявила, что не собирается платить за появление на «Кинотавре» наряду со светскими львицами


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На этой неделе в выходные состоится открытие «Кинотавра». Уже по традиции фестиваль пройдет в Сочи. Выяснилось, что на мероприятии будут присутствовать не все известные в киноиндустрии личности. Причина банальна: финансовый вопрос.

Как оказалось, организаторы «Кинотавра» последние годы предлагают всем участникам самостоятельно оплачивать собственные расходы на дорогу и проживание.

О новых условиях рассказала широкой общественности Ирина Безрукова. Женщина отметила, что до смены руководства расходы публичных персон, внесших вклад в развитие кино, погашали организаторы. После смены менеджмента ситуация кардинально изменилась. Билеты на дорогу в оба конца, проживание, а также аккредитацию все приглашенные должны оплачивать самостоятельно.

Ранее подобные условия выдвигались исключительно для «дамочек с Рублевки», жаждущих славы и кроме денег мужа, не имеющих никаких талантов.

Ирина крайне недовольна, что представителей искусства в этом плане уравняли с богатыми столичными светскими львицами.

Несмотря на столь негативный настрой и отношение, Ирина честно сказала, что искренне желает удачи всем коллегам, отправившимся с конкурсными работами на фестиваль.

Отметим, что организаторы «Кинотавра» уже озвучили состав судейской коллегии. В нее войдут представители разных сфер киноиндустрии: сценарист и режиссер, киновед, оператор, а также актриса Анна Чиповская. Возглавить жюри предложили Константину Хабенскому.

Краткая информация об Ирине Безруковой

Имя: Ирина Безрукова

Отчество: Владимировна

День рождения: 11.04.1965

Возраст: 54 года

Место рождения: г. Волгодонск, Ростовской обл.

Рост: 172 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса, телеведущая

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2 Не нравится 0 Нравится 04.06.2019 Теги: Ирина Безрукова

Как вы считаете, претензии Ирины Безруковой справедливы? 3  

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  • Ника / 05.06.19 10:46
    -
    7
    +
    А какой такой вклад внесла в развитие кино лично Ирина Ливанова,Безрукова, чтобы ей оплачивали ее появление на Кинотавре? За какие заслуги, так сказать, они должны это делать лично ей?
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  • Поппинс / 04.06.19 15:57
    -
    5
    +
    Вот потому и поменяли организаторов, что на таких условиях фестиваль явно не окупал затрат на организацию. Чистый бизнес и ничего личного.
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  • Валерия / 04.06.19 13:28
    -
    13
    +
    Интересно, детей родители на всякие конкурсы возят за свой счет, а тут «звездам» все оплачивать должны, а иначе они и пальчиком не пошевелят. Тьфу.
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