Безрукова заявила, что не собирается платить за появление на «Кинотавре» наряду со светскими львицами

На этой неделе в выходные состоится открытие «Кинотавра». Уже по традиции фестиваль пройдет в Сочи. Выяснилось, что на мероприятии будут присутствовать не все известные в киноиндустрии личности. Причина банальна: финансовый вопрос.

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Как оказалось, организаторы «Кинотавра» последние годы предлагают всем участникам самостоятельно оплачивать собственные расходы на дорогу и проживание.

О новых условиях рассказала широкой общественности Ирина Безрукова. Женщина отметила, что до смены руководства расходы публичных персон, внесших вклад в развитие кино, погашали организаторы. После смены менеджмента ситуация кардинально изменилась. Билеты на дорогу в оба конца, проживание, а также аккредитацию все приглашенные должны оплачивать самостоятельно.

Ранее подобные условия выдвигались исключительно для «дамочек с Рублевки», жаждущих славы и кроме денег мужа, не имеющих никаких талантов.

Ирина крайне недовольна, что представителей искусства в этом плане уравняли с богатыми столичными светскими львицами.

Несмотря на столь негативный настрой и отношение, Ирина честно сказала, что искренне желает удачи всем коллегам, отправившимся с конкурсными работами на фестиваль.

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Отметим, что организаторы «Кинотавра» уже озвучили состав судейской коллегии. В нее войдут представители разных сфер киноиндустрии: сценарист и режиссер, киновед, оператор, а также актриса Анна Чиповская. Возглавить жюри предложили Константину Хабенскому.