Актер Роб Лоу недоволен тем, что принц Уильям никак не борется с облысением

К британскому королевскому семейству прикованы взгляды многих пользователей. Им интересно, чем живут известные персоны, как себя ведут и как выглядят. Их появление на публике рассматривают весьма пристально. Обычно зоркие взоры направлены на герцогинь, которые волей случая вошли в семью и часто по незнанию позволяют себе нарушать протокол. В этом свете весьма неожиданной оказалась критика, направленная на принца Уильяма.

Высказал ее знаменитый американский актёр Роб Лоу. 55-летний мужчина крайне недоволен тем, что принц ничего не делает со своей стремительно лысеющей головой. Роб уверен, что при возможностях Уильяма он может пересадить волосы или сменить прическу так, чтобы проплешина в глаза другим не бросалась.

Сам Роб на протяжении многих лет печётся о том, как выглядит, и честно отмечает – его внешность результат генетики лишь частично. Актер без стеснения пользуется современными достижениями науки и следит, чтобы шевелюра оставалась густой.

Роб убежден, что Уильям задаёт достаточно низкую планку для многих мужчин. Глядя на принца, они попросту перестают следить за собой, и позволяют себе появляться в обществе в таком же виде.

Между тем, Уильям в курсе проблемы раннего облысения. Он единственный в семействе у кого она так ярко выражена. Однажды принц даже пошутил на эту тему, когда увидел своего новорожденного сына. Наследник престола заявил, что у малыша волос на голове явно больше, чем у него.

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Также Уильям пробовал бриться налысо. Очевидно, результат принца не устроил. Больше подобного он не повторял.