Няня сына Меган Маркл уволилась, отработав всего две недели
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Всего три недели назад Меган Маркл стала мамой. Похоже, что материнство обострило негативные черты её характера. По словам инсайдера, общавшегося с представителями британской прессы, одна из нянь новорожденного Арчи уволилась по собственному желанию. В королевском семействе женщина успела поработать всего две недели.
Источник утверждает, что причиной такого решения помощницы стал тотальный контроль со стороны герцогини. По словам женщины, она очень много требовала и при этом вмешивалась в каждый процесс, фактически, не давая выполнять собственные указания. Интересно, что единственной, к кому нареканий со стороны Меган не было до сих пор, оказалась ее собственная мать.
Женщина охотно помогала дочери с Арчи, но несколько дней назад улетела обратно в Нью-Йорк. Принца Гарри рядом с герцогиней Сассекской также нет. Муж Меган заявлял, что безумно рад появлению новорожденного, однако отпуск брать не стал.
Интересно, что его старший брат принц Уильям небольшой перерыв в работе делал каждый раз, когда Кейт выписывали из роддома. В течение нескольких недель он активно помогал супруге с хлопотами по уходу за малышами.
Впрочем, Маркл осталась не одна. У нее есть еще несколько помощниц. Британских пользователей теперь интересует, как долго продержатся оставшиеся дамы, и станет ли Меган искать ещё одну помощницу на место ушедшей.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса