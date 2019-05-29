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Энистон призналась: Питт врал, говоря, что она не хотела детей


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Актриса с Брэдом Питтом в своё время казались счастливой парой, поэтому уход мужчины к Анджелине Джоли спровоцировал шквал негативных обсуждений. Интересно, что Питт, рассказывая о причинах расставания, был достаточно открытым с прессой. Он пояснял, что Дженнифер не хотела иметь детей, полностью сосредоточившись на построении карьеры. Он же был готов к появлению наследников и хотел этого.

Казалось бы, выбор в лице Анджелины подтверждает слова мужчины. Джоли к тому времени уже была мамой приемного сына, а вскоре после начала романа с Брэдом демонстрировала окружающим собственный округлившийся живот.

Дженнифер, вышедшая замуж, спустя 10 лет после развода с Питтом, все также не спешила с потомством. Свои отношения с бывшим мужем актриса долгое время не обсуждала. Это только добавляло ей плюсов в глазах общественности.

В таком свете признание Энистон, сделанное на днях, стало неожиданным для поклонников. Актриса рассказала: слова Брэда о том, что в браке с ним она не хотела иметь детей – это не более чем попытка оправдать себя со стороны бывшего супруга.

На самом деле, она никогда не отводила карьере столь большую значимость и готова была на время оставить ее ради рождения ребёнка. Когда они были парой, ей хотелось полноценной семьи, но Брэду это на самом деле не было нужно, и она это прекрасно видела.

Интересно, что слова Дженнифер люди из окружения Питта подтвердили. Они рассказали, что актер в свое время часто рассказывал, как хочет детей, как они ему нужны и как жаль, что супруга не соглашается на это. Наблюдая за парой со стороны, они видели, что сформированного желания и должной ответственности у него не было, а вот Энистон уже тогда могла бы быть хорошей матерью. Тяга к семейному уюту у нее была выраженной, хотя актриса о ней как Питт, не говорила.

По каким причинам Дженнифер до сих пор так и не стала мамой, она открыто не говорит. Актриса часто заявляет, что дети – это счастье. Если же жизнь сложилась так, что их нет, важно найти себя в других сферах.

Краткая информация о Дженнифер Энистон

Имя: Дженнифер Энистон

День рождения: 11.02.1969

Возраст: 50 лет

Место рождения: Калифорния, США

Рост: 165 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 29.05.2019 Теги: Дженнифер Энистон

Как вы думаете, почему Дженнифер вдруг решила прервать молчание после стольких лет? 2  

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