Ди Каприо и Питт вместе прошлись в Каннах и произвели небывалый фурор
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В качестве нарядов знаменитости выбрали строгие классические смокинги, дополненные белыми рубашками и галстуками-бабочками. Прически мужчин соответствовали общему стилю и радовали безупречной укладкой. Звезды позировали перед камерами, приобнявшись и принимая эффектные позы.
Премьеру посетила также актриса Марго Робби, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. Поддержать Ди Каприо приехала его юная возлюбленная Камила Морроне, которая тоже совершила выход перед репортерами.
Кинокартина знаменитого режиссера является настоящим шедевром и имеет все основания для того, чтобы завоевать высшую награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». В основе сюжета лежат события, происходившие в Лос-Анджелесе в 1969 году. Ди Каприо исполнил роль некогда популярного актера, который пытается вернуть себе былую славу, а Питт – его дублера. Премьера фильма в России состоится 8 августа.
Краткая информация о Леонардо Ди Каприо
Имя: Леонардо Ди Каприо
День рождения: 11.11.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, Калифорния
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А какое на Вас произвел впечатление выход Ди Каприо и Питта? 2
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Алена / 29.05.19 18:55Глядя на них, просто теряешься, и не поймешь, на кого же смотреть в первую очередь. Это два моих самых актера, их выход на красной ковровой дорожке на высоте. Смокинги очень им к лицу, максимально подчеркивают мужественность. Не хватает на фото только Квентина Тарантино
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Мила / 29.05.19 18:53Оба актера шикарно выглядят. Это весьма необычный творческий дуэт, в первый раз вижу, чтобы эти две знаменитости, тем более такого уровня, сыграли вместе в одном фильме. Будет очень интересно посмотреть эту картину, с нетерпением буду ждать ее выхода на экраны