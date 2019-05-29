Ди Каприо и Питт вместе прошлись в Каннах и произвели небывалый фурор

Знаменитые звезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо прибыли в Канны, чтобы представить свою совместную работу – фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», где они снялись в главных ролях. Актеры вместе прошлись по красной ковровой дорожке, чем произвели небывалый фурор среди публики.

В качестве нарядов знаменитости выбрали строгие классические смокинги, дополненные белыми рубашками и галстуками-бабочками. Прически мужчин соответствовали общему стилю и радовали безупречной укладкой. Звезды позировали перед камерами, приобнявшись и принимая эффектные позы.

Премьеру посетила также актриса Марго Робби, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. Поддержать Ди Каприо приехала его юная возлюбленная Камила Морроне, которая тоже совершила выход перед репортерами.

Кинокартина знаменитого режиссера является настоящим шедевром и имеет все основания для того, чтобы завоевать высшую награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». В основе сюжета лежат события, происходившие в Лос-Анджелесе в 1969 году. Ди Каприо исполнил роль некогда популярного актера, который пытается вернуть себе былую славу, а Питт – его дублера. Премьера фильма в России состоится 8 августа.