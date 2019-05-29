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Ди Каприо и Питт вместе прошлись в Каннах и произвели небывалый фурор


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Знаменитые звезды Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо прибыли в Канны, чтобы представить свою совместную работу – фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», где они снялись в главных ролях. Актеры вместе прошлись по красной ковровой дорожке, чем произвели небывалый фурор среди публики.

В качестве нарядов знаменитости выбрали строгие классические смокинги, дополненные белыми рубашками и галстуками-бабочками. Прически мужчин соответствовали общему стилю и радовали безупречной укладкой. Звезды позировали перед камерами, приобнявшись и принимая эффектные позы.

Премьеру посетила также актриса Марго Робби, сыгравшая одну из главных ролей в этом фильме. Поддержать Ди Каприо приехала его юная возлюбленная Камила Морроне, которая тоже совершила выход перед репортерами.

Кинокартина знаменитого режиссера является настоящим шедевром и имеет все основания для того, чтобы завоевать высшую награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». В основе сюжета лежат события, происходившие в Лос-Анджелесе в 1969 году. Ди Каприо исполнил роль некогда популярного актера, который пытается вернуть себе былую славу, а Питт – его дублера. Премьера фильма в России состоится 8 августа.

Краткая информация о Леонардо Ди Каприо

Имя: Леонардо Ди Каприо

День рождения: 11.11.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, Калифорния

Рост: 183 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер

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0 Не нравится 2 Нравится 29.05.2019 Теги: Леонардо ди Каприо

А какое на Вас произвел впечатление выход Ди Каприо и Питта? 2  

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  • Алена / 29.05.19 18:55
    -
    1
    +
    Глядя на них, просто теряешься, и не поймешь, на кого же смотреть в первую очередь. Это два моих самых актера, их выход на красной ковровой дорожке на высоте. Смокинги очень им к лицу, максимально подчеркивают мужественность. Не хватает на фото только Квентина Тарантино
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  • Мила / 29.05.19 18:53
    -
    1
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    Оба актера шикарно выглядят. Это весьма необычный творческий дуэт, в первый раз вижу, чтобы эти две знаменитости, тем более такого уровня, сыграли вместе в одном фильме. Будет очень интересно посмотреть эту картину, с нетерпением буду ждать ее выхода на экраны
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