Микелла Абрамова впервые за долгое время обратилась к поклонникам через Инстаграм

Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу, решила прервать свое молчание. Девочка обратилась к поклонникам через социальную сеть Инстаграм, и искренне поблагодарила всех, кто болел за нее в шестом сезоне "Голос. Дети".

В первую очередь Микелла обратилась к своим друзьям, фанатам и фолловерам, назвав их "замечательными и самыми классными". "Я чувствовала вашу поддержку даже на расстоянии, и она мне очень помогла", - написала девочка в микро-блоге. Отдельно она поблагодарила организаторов шоу, Первый канал и свою наставницу Светлану Лободу за проделанную масштабную работу и помощь. "Моей мечтой было выйти на сцену и стать частью этого суперпроекта. Это были самые лучшие, веселые и насыщенные событиями дни", - призналась начинающая певица. А следом она подчеркнула, что больше всего рада приобретенным благодаря этому конкурсу друзьям "из разных городов и даже стран".

Не забыла Микелла поздравить и своих друзей-финалистов с заслуженной победой на повторном финале конкурса. Однако почему она сама не появилась там, девочка пояснять не стала. Не коснулась она и темы лишения ее титула победительницы детского "Голоса -6".

Подписчикам Микеллы ее пронизанный благодарностью и добротой пост пришелся по душе. Даже у самых злостных хейтеров не повернулись языки написать в комментариях привычные гадости. Напротив, люди поддерживали дочь Алсу, называли ее мудрой, талантливой и добросердечной. А кто-то по-прежнему настаивал на том, что настоящей победительницей конкурса является она - Микелла. Откликнулись на пост девочки и другие финалисты "Голоса". Например, Нино Чеснер и Роберт Багратян, выразившие надежду еще когда-нибудь выступить с Микеллой на одной сцене.

А вот певица Алсу, в отличие от своей дочери, пока никак все произошедшее официально не прокомментировала.