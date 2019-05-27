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Микелла Абрамова впервые за долгое время обратилась к поклонникам через Инстаграм


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Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу, решила прервать свое молчание. Девочка обратилась к поклонникам через социальную сеть Инстаграм, и искренне поблагодарила всех, кто болел за нее в шестом сезоне "Голос. Дети".

В первую очередь Микелла обратилась к своим друзьям, фанатам и фолловерам, назвав их "замечательными и самыми классными". "Я чувствовала вашу поддержку даже на расстоянии, и она мне очень помогла", - написала девочка в микро-блоге. Отдельно она поблагодарила организаторов шоу, Первый канал и свою наставницу Светлану Лободу за проделанную масштабную работу и помощь. "Моей мечтой было выйти на сцену и стать частью этого суперпроекта. Это были самые лучшие, веселые и насыщенные событиями дни", - призналась начинающая певица. А следом она подчеркнула, что больше всего рада приобретенным благодаря этому конкурсу друзьям "из разных городов и даже стран".

Не забыла Микелла поздравить и своих друзей-финалистов с заслуженной победой на повторном финале конкурса. Однако почему она сама не появилась там, девочка пояснять не стала. Не коснулась она и темы лишения ее титула победительницы детского "Голоса -6".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏🏻 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! 🤩 У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏🏻❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻🥁 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘 #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice

Публикация от Mikella🌸 (@mikellaabramova)

Подписчикам Микеллы ее пронизанный благодарностью и добротой пост пришелся по душе. Даже у самых злостных хейтеров не повернулись языки написать в комментариях привычные гадости. Напротив, люди поддерживали дочь Алсу, называли ее мудрой, талантливой и добросердечной. А кто-то по-прежнему настаивал на том, что настоящей победительницей конкурса является она - Микелла. Откликнулись на пост девочки и другие финалисты "Голоса". Например, Нино Чеснер и Роберт Багратян, выразившие надежду еще когда-нибудь выступить с Микеллой на одной сцене.

А вот певица Алсу, в отличие от своей дочери, пока никак все произошедшее официально не прокомментировала.

Краткая информация об Алсу

Имя: Алсу

Отчество: Ралифовна

День рождения: 27.06.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: г. Бугульма, Татарская АССР

Рост: 172 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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2 Не нравится 1 Нравится 27.05.2019 Теги: Алсу

А что вы думаете о Микелле Абрамовой? 5  

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  • 998877 / 27.05.19 20:17
    -
    2
    +
    Пора бы уже оставить тему "голоса" в покое. Каждый получил, что хотел. Среди детей нет проигравших, Микеллу теперь знает вся страна, Первый сделал себе нешуточные рейтинки, а один известный банк рекламу. Все разрешилось благополучно.
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  • Самарина Инна г. Волжский / 27.05.19 16:55
    -
    4
    +
    А зачем ей вообще надо было приходить на повторный финал? Все же понимают, что это для нее ерунда. Микелла хотела участвовать в "Голосе", Микелла хотела получить победу - все это ей обеспечили. У девочки был ее "звездный час", а аннулирование для такой семьи уже дело второе. Микелла все равно сделает хорошую карьеру, деньги могут все. И мечта девочки сбылась. А для остальных участников пусть повторные финалы устраивают, которые больше подачку напоминают. (Извините, если это звучит грубо).
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  • НЕ Сара / 27.05.19 16:24
    -
    5
    +
    А по мне, так это вообще не ребенок писал. Возможно Алсу, а возможно и знающие люди текст продумывали. И с чего бы им действительно признаваться в мошенничестве. Сейчас подождите, еще будут говорить, что это не они, а какие-нибудь злопыхатели семьи Абрамовых этот вброс голосов придумали. Девчонку мне травить не хочется, у нее еще вся жизнь впереди, чтобы осознать, или не осознать всю низость ситуации. Но надеюсь, в дальнейшем она и ее близкие до такого не опустятся.
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  • Тетя Сара / 27.05.19 15:20
    -
    6
    +
    К вопросу « почему не затронули тему с мошенничеством»: Если пукнуть в приличном обществе, то тот кто пункул не признается, а другие сделают вид, что не заметили. Так и семья Абрамовых поступила. Мы, если « приличное общество» не должны замечать. Микелла? А что с ней? У нее все хорошо и дальше будет еще лучше. Что о ней думать...
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  • Сара / 27.05.19 13:25
    -
    6
    +
    Микелла девочка, может быть, сама по себе и неплохая, и наверное пока даже не избалованная. Но родители оказали ей медвежью услугу с этим вбросом. Теперь это не скоро забудется. И видя ее на сцене, зрителе невольно будут вспоминать эту ситуацию. Хотя винить во всем нужно лишь родителей.
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