Деми Мур заявила, что не может смириться со старением собственного тела
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В США женщины часто публично обсуждают острые социальные явления. Одной из таких тем является карьера актрис в возрасте. Так, Гвинет Пэлтроу был организован проект Goop, призванный поддержать известных артисток, перешагнувших 40-летний рубеж. Спикером на одном из последних мероприятий была заявлена Деми Мур.
Выступая, знаменитость высказалась на тему профессиональной востребованности. Она подтвердила факт, что после 40 лет ей, признанной и талантливой артистке, стали предлагать намного меньше действительно хороших и интересных ролей. Такая же картина наблюдается и у других ее коллег.
Отметим, что 56-летняя актриса известна не только своими ролями в кино, но и романом с молодым актером Эштоном Катчером. Для своего возраста женщина выглядит прекрасно и об этом говорят многие ее поклонники. Впрочем, сама она так не считает. Деми призналась, что больше всего ее удручает дряблая кожа. Иногда, подходя к зеркалу, женщина повторяет про себя, что отражение, которое она видит – это ложь.
Актриса пояснила: она знает о пресловутой присказке, что стареть нужно красиво, но внутри себя принять факт неизбежности, у нее все еще не получается.
Судя по тому, какие меры предпринимает актриса, чтобы продлить молодость, ей действительно сложно принять возрастные изменения тела. Деми регулярно следит за кожей лица и пользуется услугами косметологов. Достоверно известно, что женщина подкалывает ботокс. Кроме этого выяснилось, что актриса – постоянная пациентка пластических хирургов.
Женщина делала операцию по подтяжке груди и контурную пластику лица, убирала жировые отложения с бедер и области живота, и даже срезала лишнюю, обвисшую и увядшую кожу над коленями.
Краткая информация о Деми Мур
Имя: Деми Мур
День рождения: 11.11.1962
Возраст: 56 лет
Место рождения: г. Розуэлл, США
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, перечень операций Деми стоит того, как актриса выглядит сейчас? 3
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МаШка / 28.05.19 09:09Ей или с хирургами повезло или с наследственностью. Джоли, которая моложе на 10 лет, выглядит хуже.
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Гала / 28.05.19 07:35Я ее очень даже понимаю, старость никого не красит, чтобы там ни говорили, ухаживай за собой, но старость неизбежна, если доживешь до нее. Главное-не переборщить с этими операциями, вон посмотришь на некоторых увлеченных этими процедурами, еще страшней выглядят. Во всем нужна мера.
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Марианна / 27.05.19 16:46Она, конечно, красивая, но сейчас сижу, читаю и в шоке от того, что у нее было столько операций.