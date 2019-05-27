Деми Мур заявила, что не может смириться со старением собственного тела

В США женщины часто публично обсуждают острые социальные явления. Одной из таких тем является карьера актрис в возрасте. Так, Гвинет Пэлтроу был организован проект Goop, призванный поддержать известных артисток, перешагнувших 40-летний рубеж. Спикером на одном из последних мероприятий была заявлена Деми Мур.

Выступая, знаменитость высказалась на тему профессиональной востребованности. Она подтвердила факт, что после 40 лет ей, признанной и талантливой артистке, стали предлагать намного меньше действительно хороших и интересных ролей. Такая же картина наблюдается и у других ее коллег.

Отметим, что 56-летняя актриса известна не только своими ролями в кино, но и романом с молодым актером Эштоном Катчером. Для своего возраста женщина выглядит прекрасно и об этом говорят многие ее поклонники. Впрочем, сама она так не считает. Деми призналась, что больше всего ее удручает дряблая кожа. Иногда, подходя к зеркалу, женщина повторяет про себя, что отражение, которое она видит – это ложь.

Актриса пояснила: она знает о пресловутой присказке, что стареть нужно красиво, но внутри себя принять факт неизбежности, у нее все еще не получается.

Судя по тому, какие меры предпринимает актриса, чтобы продлить молодость, ей действительно сложно принять возрастные изменения тела. Деми регулярно следит за кожей лица и пользуется услугами косметологов. Достоверно известно, что женщина подкалывает ботокс. Кроме этого выяснилось, что актриса – постоянная пациентка пластических хирургов.

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Женщина делала операцию по подтяжке груди и контурную пластику лица, убирала жировые отложения с бедер и области живота, и даже срезала лишнюю, обвисшую и увядшую кожу над коленями.