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Первый канал показал финал шоу "Голос. Дети", в котором нет проигравших


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Вчера 24 мая Первый канал показал специальный выпуск музыкального конкурса "Голос. Дети", в котором приняли участие все финалисты шестого сезона, за исключением Микеллы Абрамовой. Ребята, как и почти месяц назад, исполнили свои приготовленные к финалу композиции, в надежде еще раз попытаться завоевать сердца зрителей и получить заветные голоса. Однако в самом конце шоу их ждал большой сюрприз.

Вышедший на сцену Генеральный директор "Первого" Константин Эрнст объявил победителем этого спецвыпуска не конкретного юного исполнителя, а всех стоявших на сцене восьмерых детей. Каждый из участников получил из рук Константина Львовича заветную статуэтку, а также приятный к ней бонус в виде банковской карты с миллионом рублей на счету. И надо заметить, что такой поворот событий участникам очень понравился. Ребята, как и их близкие, не скрывали восторга и искренне радовались всему происходящему.

В свою очередь Константин Эрнст счел своим долгом объяснить зрителям всю сложившуюся ситуацию. Так, он заявил, что Первый канал, наряду с поклонниками, создателями и участниками шоу, также чувствовал себя обманутым после того, что произошло 26 апреля. Отдельно руководитель подчеркнул, что проект "Голос" всегда оставался честным конкурсом, и подобное воздействие на него неприемлемо. "Не стоит даже пытаться", - заключил Эрнст, обращаясь к родителям будущих конкурсантов, призвав всех взрослых любить своих детей такими, какие они есть.

Что же касается Микеллы Абрамовой, то ее Константин Львович также провозгласил победительницей шестого сезона. Следом он выразил сожаление, что девочка не принимает участие в спецвыпуске "Голоса".  А вот Максиму Ержану, который первым получил заветную статуэтку, Эрнст сказал: "Теперь ты знаешь, что на "Первом" ничего не продается", намекая на недавно вышедшею рекламу с участием мальчика и его мамы.

Зрителям такой выход из скандала, в эпицентре которого оказалась семья Абрамовых, сама Алсу и ее дочь Микелла, а также Первый канал, пришелся по душе. Каждый из участников, дошедших до финала, получил заслуженную награду и бонус в виде записи своего первого сингла в студии Universal Music Россия.

 

Краткая информация о Константине Эрнсте

Имя: Константин Эрнст

Отчество: Львович

День рождения: 06.02.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 185 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: медиаменеджер, продюсер

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0 Не нравится 1 Нравится 25.05.2019 Теги: Константин Эрнст

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  • Kiki / 26.05.19 00:33
    -
    0
    +
    А мне понравилось. Дети счастливы и это самое главное.
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  • Мариванна / 25.05.19 17:27
    -
    0
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    Эрнст назвал состав этого сезона самым сильным за всю историю программы... я бы так не сказала. Ребята поют несомненно хорошо. Но то ли им песни не самые удачные подбирали, то ли не дотягивали они чуток. В общем, лично мне они не особо понравились. И еще я все вчера вспоминала Данилу Плужникова. Такой молодец, безо всяких вбросов и повторных финалов победил.
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  • Лана / 25.05.19 13:33
    -
    2
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    Ну что же, молодцы, выкрутились. Все лучше, чем было до этого. И ладно бы Микелла действительно благодаря своему голосу получила победу, тогда бы и претензий не возникло. А тут явное жульничество просматривалось. Хорошо, что разобрались, пересняли и детишей не обидели. Все довольны, все молодцы.
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