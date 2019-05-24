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Поклонники не верят, что свадьба Потапа и Насти Каменских настоящая


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Потапу и Насте Каменских журналисты и поклонники приписывали роман еще с начала основания дуэта. Фанатов не смущало, что на тот период мужчина был примерным семьянином и со своей супругой воспитывал сына. Немногим позже все привыкли к тому, что это действительно творческий дуэт и на таком фоне появившиеся недавно слухи о романе были восприняты пользователями неоднозначно.

Информация о свадьбе между артистами, назначенная на конец мая, пользователями и даже некоторыми журналистами воспринималась как фейковый вброс. Когда же 23 мая в сети появились фотографии и видео, на которых в рамках выездной церемонии Потап дает клятву любви и верности Насте, поднимает её фату и целует, пользователи опять не поверили.

Многие в комментариях отмечали, что это просто кадры со съемки нового клипа, который в этот же день презентовали и Настя, и Потап. Другие утверждали, что на видео вовсе не Каменских, а какая-то другая брюнетка. Все точки над «i» расставило сообщение певицы в инстаграм.

Она публично поблагодарила Потапа за понимание и его согласие держать их отношения в тайне настолько долго, насколько это было возможно. Настя призналась, что сейчас любит, любима и счастлива.

Все остальное, по словам Каменских, пользователи могут услышать и увидеть в ее новом клипе. Рассказать правду о чувствах она решила через творчество. Аналогичным образом поступил и Потап. В день свадьбы он презентовал клип «Константа», в котором рассказал, как сильно любит Настю.

Интересно, что к свадьбе знаменитого дуэта, а теперь и пары, не все поклонники отнеслись радостно. Некоторые фолловеры сравнивали Настю Каменских с Верой Брежневой, которая тайно крутила роман со своим продюсером Константином Меладзе, невзирая на наличие у него жены и троих детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤 @kamenskux #птп #константа

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Защитники пары со своей стороны отметили, что Потап с женой развёлся давно. Его бывшая супруга на данный момент счастлива в новых отношениях, и они прекрасно, по-дружески общаются. Поскольку достоверно неизвестно, когда начался роман между артистами, подобные выпады – не более чем домыслы.

Краткая информация о Насте Каменских

Имя: Настя Каменских

Отчество: Алексеевна

День рождения: 04.05.1987

Возраст: 32 года

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 174 см

Вес: 67 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, телеведущая

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1 Не нравится 2 Нравится 24.05.2019 Теги: настя каменских

А вы считаете Потапа и Настю красивой парой? 3  

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  • Вочка Питер / 25.05.19 15:40
    -
    0
    +
    Пусть покажут брачную ночь, тогда все поверят :))))
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  • [email protected] / 24.05.19 10:39
    -
    4
    +
    Странно, что такое удивление и недоверие. Это так очевидно, при чём уже давно. Мужчина и женщина, дуэт, совместное творчество, совместные гастроли. Они уже жизнь вместе живут давно.
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  • Татьяна Р. / 24.05.19 10:21
    -
    2
    +
    Неожиданно. Я тоже до конца не поверила. Думала всё это пиар для клипа. Тем более, что все совпало в один день. Только после того, как в свои блоги стали выкладывать видео и поздравления Полякова, ребята из «Время и Стекло» и весь инстаграм заполонили их фотки, стало ясно, что не фейк это все. Круто! Мне они нравятся!
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