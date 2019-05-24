Поклонники не верят, что свадьба Потапа и Насти Каменских настоящая

Потапу и Насте Каменских журналисты и поклонники приписывали роман еще с начала основания дуэта. Фанатов не смущало, что на тот период мужчина был примерным семьянином и со своей супругой воспитывал сына. Немногим позже все привыкли к тому, что это действительно творческий дуэт и на таком фоне появившиеся недавно слухи о романе были восприняты пользователями неоднозначно.

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Информация о свадьбе между артистами, назначенная на конец мая, пользователями и даже некоторыми журналистами воспринималась как фейковый вброс. Когда же 23 мая в сети появились фотографии и видео, на которых в рамках выездной церемонии Потап дает клятву любви и верности Насте, поднимает её фату и целует, пользователи опять не поверили.

Многие в комментариях отмечали, что это просто кадры со съемки нового клипа, который в этот же день презентовали и Настя, и Потап. Другие утверждали, что на видео вовсе не Каменских, а какая-то другая брюнетка. Все точки над «i» расставило сообщение певицы в инстаграм.

Она публично поблагодарила Потапа за понимание и его согласие держать их отношения в тайне настолько долго, насколько это было возможно. Настя призналась, что сейчас любит, любима и счастлива.

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Все остальное, по словам Каменских, пользователи могут услышать и увидеть в ее новом клипе. Рассказать правду о чувствах она решила через творчество. Аналогичным образом поступил и Потап. В день свадьбы он презентовал клип «Константа», в котором рассказал, как сильно любит Настю.

Интересно, что к свадьбе знаменитого дуэта, а теперь и пары, не все поклонники отнеслись радостно. Некоторые фолловеры сравнивали Настю Каменских с Верой Брежневой, которая тайно крутила роман со своим продюсером Константином Меладзе, невзирая на наличие у него жены и троих детей.

Защитники пары со своей стороны отметили, что Потап с женой развёлся давно. Его бывшая супруга на данный момент счастлива в новых отношениях, и они прекрасно, по-дружески общаются. Поскольку достоверно неизвестно, когда начался роман между артистами, подобные выпады – не более чем домыслы.