Канделаки призналась, что изменениями во внешности обязана брекетам, а не пластике

Тина Канделаки — не только успешная телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ», также она является владелицей салона красоты и небольшого производства по выпуску профессиональной косметики. На этом основании в прямом эфире одной из радиостанций женщина сообщила, что готова открыть все секреты своей красоты дамам, которые интересуются этой индустрией. Их она решила изложить в книге «PRO лицо».

Тина посчитала, что может это сделать, поскольку у неё есть достаточный опыт и результат. Телеведущая призналась, что раньше она была типичной и ничем не выдающейся армянской девушкой. Со временем ей удалось привести в надлежащий вид не только тело, но и лицо.

Канделаки пояснила, что кардинальными изменениями, которые многие принимают за вмешательство пластического хирурга, она обязана процедуре исправления прикуса. Телеведущая призналась, что в брекетах проходила в течение 2-х лет. Результат после снятия системы ее поразил.

Правильный прикус способен изменить черты лица и сделать их более благородными и изящными. Женщина рассказала, что в западных странах девушки, решившие заняться собой, в первую очередь отправляются к стоматологу.

Также Канделаки отметила, что в книге она расскажет и о других методах, с помощью которых поддерживает свою кожу в хорошем состоянии. Телеведущая признается, что среди них есть простые и всем доступные рецепты, а также дорогостоящие процедуры.

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Впрочем, главный залог хорошего внешнего вида Тина видит в правильном режиме сна и отдыха, здоровом питании и физических нагрузках. Женщина признается: если она позволяет себе бокал вина или ложится позже положенного, кожа лица моментально даёт знать об этом.