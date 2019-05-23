Поклонники восхищены появлением Беллуччи в образе блондинки

Актриса часто снимается для европейских глянцевых журналов. Как правило, стилисты редакций подбирают для нее стильные модные образы, сохраняя при этом индивидуальность женщины.

«SOON Magazine» пошел дальше привычной схемы сотрудничества. Редакция журнала предложила Монике кардинально изменить имидж. В ходе перевоплощения темные локоны актрисы были убраны под парик. Искусственные волосы мастера подобрали и закрепили настолько качественно, что на фотографиях сложно понять, настоящие это пряди Моники или нет.

В итоге длительных манипуляций с волосами и нежного макияжа, на страницах журнала читатели смогли увидеть актрису с удлиненным белокурым каре. Одежду ей также подобрали яркую, интересную и модную.

В ходе съемки актриса успела примерить вечерний наряд с глиттером, прозрачное платье макси и прочие образы. Предложенная женщине одежда идеально подчеркивала ее формы.

Интересно, что читатели и пользователи не сразу признали в симпатичной блондинке знаменитую итальянскую актрису. С новым цветом волос звезда помолодела лет на 20, как минимум.

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Беллуччи в образе блондинки настолько понравилась пользователям, что комментарии их были краткими, но при этом полными восторга. Русскоязычная аудитория и вовсе сравнила перевоплощение артистки с кардинальной сменой имиджа Ларисы Гузеевой. Отечественная знаменитость так же, как и Моника, совсем недавно стала блондинкой. Правда, цвет волос Гузеева изменила по-настоящему, не используя парики.