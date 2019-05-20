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Бывшая девушка Ди Каприо Тони Гаррн оконфузилась в Каннах


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Широкой публике модель Тони Гаррн известна исключительно в качестве бывшей девушки Леонардо Ди Каприо. Красавице немецкого происхождения удалось покорить сердце знаменитого актера в 2013 году. Роман их не продлился долго. Примерно в течение года они появлялись на публике вместе, а позже заявили, что расстались.

Очевидно, чувства их остыли не до конца. Спустя три года отношения возобновились. Роман вновь был бурным, но скоропалительным. Впрочем, он позволил привлечь к персоне Тони внимание прессы. Теперь наряду с другими известными моделями ее приглашают в Канны.

В этом году на кинофестивале Гаррн появилась в эффектом пышном платье с высоким разрезом по ноге. Блондинка смотрелась в нем очаровательно. Наряд подчеркивал все достоинства красотки, начиная с длинных ног и заканчивая точеной талией.

Несмотря на открытые части тела, образ девушки смотрелся вполне целомудренно. Таким он и оставался, пока модель не стала позировать слишком активно. В какой-то момент, находясь перед камерами фотографов, она радостно вскинула вверх руки. Корсет наряда соскользнул вниз, обнажив часть бюста девушки.

Произошедшее она заметила не сразу и папарацци успели сделать кадры, которые уже облетели многие мировые СМИ. Как и полагается представительницам модельной профессии, Тони ловко поправила платье и сделала вид, что ничего не произошло.

Интересно, что на красной дорожке модель появилась без сопровождения. В отличие от нее 21 мая Леонардо Ди Каприо должен прийти на премьеру новой ленты Тарантино в компании со своей новой девушкой – моделью Камиллой. Помимо него в этот день зрители смогут увидеть Брэда Питта, самого Тарантино, а также Марго Робби.

Краткая информация о Леонардо Ди Каприо

Имя: Леонардо Ди Каприо

День рождения: 11.11.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, Калифорния

Рост: 183 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 20.05.2019 Теги: Леонардо ди Каприо

Как вы думаете, конфуз Тони – это случайность или модель специально подняла руки вверх? 2  

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