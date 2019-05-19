Борис Ротенберг помог Егору Криду выкупить его сценический псевдоним у Black Star
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После того, как стало известно, что Егор Крид ушел из-под крыла продюсерского центра Black Star, многие задались вопросом: а что будет с его псевдонимом? Ведь согласно контракту, сценическое имя Егора Булаткина "Крид" принадлежит компании Тимати, а это значит, что исполнитель оставался в очень невыгодном положении, ведь ему могли запретить петь даже прежние любимые миллионами поклонников хиты.
Однако, буквально вчера выяснилось, что вопрос с псевдонимом решился, причем самым наилучшим для Егора образом. То есть он остался при нем. А помог певцу в этом давний друг, миллиардер Борис Ротенберг, который и выкупил у лейбла Black Star "Крид" за баснословные 250 миллионов рублей.
Сообщается, что Ротенберга уговорила на этот шаг его супруга Карина, которая часто общалась с Егором на светских мероприятиях. Между молодыми людьми завязалась дружба, которую многие считали на грани. Но то, что певец прекрасно общается и с самим Борисом, отвергало вероятность романа, который пресса несколько раз приписывала Карине и Егору.
Теперь Егор Булаткин продолжит творить под своим любимым сценическим псевдонимом. И, по слухам, поможет ему в этом продюсер Иосиф Пригожин, который взял молодого человека в свою команду. А так как Пригожин также является давним другом Ротенберга, то это наводит на мысль, что Борис Романович не просто помог певцу по доброте душевной, а сделал выгодное финансовое вложение. Ведь Крид на сегодняшний день очень востребован и популярен.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
А вам нравится творчество Егора Крида? 5
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Сиси / 19.05.19 21:03Ни сак Крид, ни его творчество мне не нравятся. Противный артист с чересчур раздутым самомнением. Причем это совершенно не оправдано. Ни столь велик его талант, как он о себе думает. А ведет себя так с людьми, как-будто ему все вокруг должны. То свое выступление сорвет в Абу-Даби, то знаменитому американскому фотографу нахамит, то фанатов оскорбит. И за что тут 250 миллионов платить? По мне, так зря Ротенберг это сделал. Надо было Егорку в свободное плаванье отправить, чтобы побарахтался сам чуть-чуть и понял, что он не звезда, а так, пустышка.
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ЛИн / 19.05.19 17:44как продюсер Пригожин хорош. Но вод для Крида я слабо представляю, что он может сделать. Эти двое работают в совершенно разных направлениях.
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Алекс / 19.05.19 14:18Ну не самый лучший продюссер для КРида.ЧТо может может предложить Криду Пригожин? Смех и Грех.
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NNNNN / 19.05.19 11:13Дружбу тут не при чем. Если бы Егор не был курицей, несущей золотые яйца, то Ротенберг никогда не стал бы тратить на него такие огромные деньги. Это все коммерция - он просто понял, что вложения окупятся. А исключительно по дружбе он мог ему 3 тысячи рублей на плацкартный билет до Пензы дать.