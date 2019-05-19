Борис Ротенберг помог Егору Криду выкупить его сценический псевдоним у Black Star

После того, как стало известно, что Егор Крид ушел из-под крыла продюсерского центра Black Star, многие задались вопросом: а что будет с его псевдонимом? Ведь согласно контракту, сценическое имя Егора Булаткина "Крид" принадлежит компании Тимати, а это значит, что исполнитель оставался в очень невыгодном положении, ведь ему могли запретить петь даже прежние любимые миллионами поклонников хиты.

Однако, буквально вчера выяснилось, что вопрос с псевдонимом решился, причем самым наилучшим для Егора образом. То есть он остался при нем. А помог певцу в этом давний друг, миллиардер Борис Ротенберг, который и выкупил у лейбла Black Star "Крид" за баснословные 250 миллионов рублей.

Сообщается, что Ротенберга уговорила на этот шаг его супруга Карина, которая часто общалась с Егором на светских мероприятиях. Между молодыми людьми завязалась дружба, которую многие считали на грани. Но то, что певец прекрасно общается и с самим Борисом, отвергало вероятность романа, который пресса несколько раз приписывала Карине и Егору.

Теперь Егор Булаткин продолжит творить под своим любимым сценическим псевдонимом. И, по слухам, поможет ему в этом продюсер Иосиф Пригожин, который взял молодого человека в свою команду. А так как Пригожин также является давним другом Ротенберга, то это наводит на мысль, что Борис Романович не просто помог певцу по доброте душевной, а сделал выгодное финансовое вложение. Ведь Крид на сегодняшний день очень востребован и популярен.