Скандал с финалом шестого сезона "Голос. Дети", где победительницей с огромным отрывом от соперников стала Микелла Абрамова, дочь Алсу, получил свое продолжение. Вчера на сайте Первого канала было объявлено об аннулировании результатов голосования. Причиной для столь кардинальных мер послужили итоги расследования кибераудиоров Group-IB, которые выявили накрутку голосов.

Не дожидаясь официального завершения расследования, Первый канал пошел на совершенно беспрецедентный шаг - аннулирование итогов голосования и пересъемку финала, которая по предварительным данным состоится 24 мая. Как считают организаторы шоу, это снизит накал страстей, ведь у зрителей появится еще одна возможность в честном, а самое главное максимально защищенном голосовании, выбрать победителя конкурса. Будет ли присутствовать на альтернативном финале Микелла Абрамова, пока неизвестно.

Что же касается отчета, который специалисты Group-IB предоставили руководству "Первого", то он гласит, что 26 апреля 2019 года для поддержки финалиста под номером семь (это номер, под которым выступала Микелла) было совершено более 30 000 звонков и отправлено 8 000 SMS. Причем большая часть этих сообщений пришла одновременно и в первые секунды голосования, что уже вызвало первые подозрения. Более того, во время накрутки произошел технический сбой, приведший к тому, что часть кода, предназначенного для автоматической отправки СМС, попала в текст сообщения.

Что же касается звонков, то все они совершались при помощи ботов (специальной компьютерной программы). Причем оператор и тариф для каждого из номеров, шедших друг за другом по порядку, были одинаковыми. В свою очередь Первый канал всерьез озаботился тем, что защита компании "SMS-сервис" оказалась настолько ненадежной, что их система обработки голосов не смогла отличить человеческое произношение от компьютерного. Исходя из этого было решено, что в последующих случаях защита будет усилена, а помогут сделать голосования "чистыми" все те же ребята из Group-IB.

На данный момент никаких официальных комментариев от Алсу или других членов семьи Абрамовых не поступало. А тем временем журналисты подсчитали, что победа Микеллы обошлась лицам, решившим организовать накрутку, более чем в полтора миллиона рублей.