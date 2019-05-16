 
 
 

 
 
На главную
 
 

Вероника Кастро перестаралась с пластическими операциями


5 40

Вероника Кастро – известная мексиканская актриса, которая прогремела на весь мир и особенно полюбилась гражданам постсоветских стран. В 90-е годы сериалы с ее участием в главной роли смотрели все: от мала до велика. В «Дикой розе» и ленте «Богатые тоже плачут» Вероника была очень привлекательной, с естественными чертами лица. Сейчас в ней сложно признать очаровательную актрису и возраст тут ни при чем.

По фотографиям видно, что Вероника делала блефаропластику и, скорее всего, круговую подтяжку лица. Также она не пренебрегала инъекциями красоты. Это заметно по увеличившемуся объему губ и выразительным скулам. Женщина поддалась еще одному модному тренду и сделала себе голливудскую улыбку с помощью виниров.

Современные средства пластической хирургии и косметологии, к сожалению, не пошли Кастро на пользу. Многие пользователи не сразу узнают в женщине звезду 90-х. Пугает их и яркий макияж актрисы. Некоторые оставляют комментарии, что женщина выглядит непривлекательно и отталкивающе.

Впрочем, у себя в стране Вероника по-прежнему востребована. В сериалах и фильмах увидеть ее можно реже. Вместо этого актриса продолжает играть на сцене театра, появляться на светских раутах и периодически давать интервью глянцевым изданиям.

Это не единственные источники дохода Кастро. У женщины есть собственный бизнес. Это сеть косметологических салонов и магазинов, а также предприятие, занимающееся производством косметических средств.

Краткая информация

Имя:

День рождения:

Место рождения:

Рост: см

Вес: кг

Знак Зодиака:

Восточный гороскоп:

Деятельность:



40 Не нравится 5 Нравится 16.05.2019 Теги: Вероника Кастро

Как вы думаете, Вероника действительно испортила себя операциями и инъекциями? 2  

Оставить комментарий
  • Lovestar / 16.05.19 18:41
    -
    2
    +
    Да, причем невооруженным взглядом видно, что обколола себя.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ада / 16.05.19 12:33
    -
    11
    +
    Меня все больше удивляет, что владелицы косметологических салонов и косметологи выглядят так страшно. Ощущение будто они пропускают все эти процедуры и препараты через себя и таким образом становятся ходячей антирекламой собственному бизнесу. Это уже не первый случай. У нас подобные персонажи встречаются сплошь и рядом на просторах инстаграма.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору