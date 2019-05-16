Вероника Кастро перестаралась с пластическими операциями

​Вероника Кастро – известная мексиканская актриса, которая прогремела на весь мир и особенно полюбилась гражданам постсоветских стран. В 90-е годы сериалы с ее участием в главной роли смотрели все: от мала до велика. В «Дикой розе» и ленте «Богатые тоже плачут» Вероника была очень привлекательной, с естественными чертами лица. Сейчас в ней сложно признать очаровательную актрису и возраст тут ни при чем.

По фотографиям видно, что Вероника делала блефаропластику и, скорее всего, круговую подтяжку лица. Также она не пренебрегала инъекциями красоты. Это заметно по увеличившемуся объему губ и выразительным скулам. Женщина поддалась еще одному модному тренду и сделала себе голливудскую улыбку с помощью виниров.

Современные средства пластической хирургии и косметологии, к сожалению, не пошли Кастро на пользу. Многие пользователи не сразу узнают в женщине звезду 90-х. Пугает их и яркий макияж актрисы. Некоторые оставляют комментарии, что женщина выглядит непривлекательно и отталкивающе.

Впрочем, у себя в стране Вероника по-прежнему востребована. В сериалах и фильмах увидеть ее можно реже. Вместо этого актриса продолжает играть на сцене театра, появляться на светских раутах и периодически давать интервью глянцевым изданиям.

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Это не единственные источники дохода Кастро. У женщины есть собственный бизнес. Это сеть косметологических салонов и магазинов, а также предприятие, занимающееся производством косметических средств.