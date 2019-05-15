Прилучный уснул в чужом авто и не смог объяснить, как он в него попал

На днях в сети появился интересный ролик. На видео запечатлен Павел Прилучный. Судя по комментариям женщины, снимавшей все происходящее на смартфон, мужчину она обнаружила рано утром в своем автомобиле. Дама собиралась уехать по делам, но сделать этого не смогла. На водительском сидении, сняв обувь и мирно устроившись, спал Павел Прилучный.

Женщина разбудила его и потребовала объяснений. Ответить ей на вопрос, как именно он попал в салон чужой машины, Павел не смог. Единственное, что он отметил: местечко для сна оказалось "так себе". Под негодующие высказывания незнакомки актер неспешно обулся и после вышел из авто.

Позже на связь с прессой вышла менеджер Прилучного. Виктория рассказала, что сейчас Павел плотно занят в новом проекте. Мужчина выступает в нем продюсером и это его дебютная работа. Актер подошел к ней настолько ответственно, что принимает участие во всех этапах производства. Сейчас полным ходом идет монтаж серий. Последние три дня Прилучный практически не спал, работая над лентой вместе с остальными участниками проекта. Очевидно недосып сказался тем, что Павел, найдя по дороге домой открытое авто, устроился в нем, чтобы выспаться.

Позже, вернувшись домой и придя в себя, мужчина принес извинения даме. Он отметил, что для него этот случай попадет в копилку курьезных жизненных ситуаций.

К слову, женщина изначально намеревалась вызвать полицию, но после того, как Павел все же освободил салон машины, не стала этого делать.