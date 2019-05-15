Прилучный уснул в чужом авто и не смог объяснить, как он в него попал
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На днях в сети появился интересный ролик. На видео запечатлен Павел Прилучный. Судя по комментариям женщины, снимавшей все происходящее на смартфон, мужчину она обнаружила рано утром в своем автомобиле. Дама собиралась уехать по делам, но сделать этого не смогла. На водительском сидении, сняв обувь и мирно устроившись, спал Павел Прилучный.
Женщина разбудила его и потребовала объяснений. Ответить ей на вопрос, как именно он попал в салон чужой машины, Павел не смог. Единственное, что он отметил: местечко для сна оказалось "так себе". Под негодующие высказывания незнакомки актер неспешно обулся и после вышел из авто.
Позже на связь с прессой вышла менеджер Прилучного. Виктория рассказала, что сейчас Павел плотно занят в новом проекте. Мужчина выступает в нем продюсером и это его дебютная работа. Актер подошел к ней настолько ответственно, что принимает участие во всех этапах производства. Сейчас полным ходом идет монтаж серий. Последние три дня Прилучный практически не спал, работая над лентой вместе с остальными участниками проекта. Очевидно недосып сказался тем, что Павел, найдя по дороге домой открытое авто, устроился в нем, чтобы выспаться.
Позже, вернувшись домой и придя в себя, мужчина принес извинения даме. Он отметил, что для него этот случай попадет в копилку курьезных жизненных ситуаций.
К слову, женщина изначально намеревалась вызвать полицию, но после того, как Павел все же освободил салон машины, не стала этого делать.
Краткая информация о Павле Прилучном
Имя: Павел Прилучный
Отчество: Валерьевич
День рождения: 05.11.1987
Возраст: 31 год
Место рождения: г. Шымкент, Казахская ССР
Рост: 180 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, Павел действительно настолько устал, что не смог дойти домой? 4
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Folk / 16.05.19 13:37А точно устал, а не как остальные в шоу-бизнесе под чем-то был?
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Ole / 15.05.19 17:31Агата выгнала. Я когда с мужем ругаюсь, он тоже в машину спать уходит. В нашем случае аж в ГСК топает.
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Романова / 15.05.19 12:06Мне кажется это больше пиар ход перед запуском. Слишком уж он чистенький и адекватный.
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