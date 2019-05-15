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Прилучный уснул в чужом авто и не смог объяснить, как он в него попал


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На днях в сети появился интересный ролик. На видео запечатлен Павел Прилучный. Судя по комментариям женщины, снимавшей все происходящее на смартфон, мужчину она обнаружила рано утром в своем автомобиле. Дама собиралась уехать по делам, но сделать этого не смогла. На водительском сидении, сняв обувь и мирно устроившись, спал Павел Прилучный.

Женщина разбудила его и потребовала объяснений. Ответить ей на вопрос, как именно он попал в салон чужой машины, Павел не смог. Единственное, что он отметил: местечко для сна оказалось "так себе". Под негодующие высказывания незнакомки актер неспешно обулся и после вышел из авто.

Позже на связь с прессой вышла менеджер Прилучного. Виктория рассказала, что сейчас Павел плотно занят в новом проекте. Мужчина выступает в нем продюсером и это его дебютная работа. Актер подошел к ней настолько ответственно, что принимает участие во всех этапах производства. Сейчас полным ходом идет монтаж серий. Последние три дня Прилучный практически не спал, работая над лентой вместе с остальными участниками проекта. Очевидно недосып сказался тем, что Павел, найдя по дороге домой открытое авто, устроился в нем, чтобы выспаться.

Позже, вернувшись домой и придя в себя, мужчина принес извинения даме. Он отметил, что для него этот случай попадет в копилку курьезных жизненных ситуаций.

К слову, женщина изначально намеревалась вызвать полицию, но после того, как Павел все же освободил салон машины, не стала этого делать.

Краткая информация о Павле Прилучном

Имя: Павел Прилучный

Отчество: Валерьевич

День рождения: 05.11.1987

Возраст: 31 год

Место рождения: г. Шымкент, Казахская ССР

Рост: 180 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 2 Нравится 15.05.2019 Теги: Павел Прилучный

Как вы думаете, Павел действительно настолько устал, что не смог дойти домой? 4  

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