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Платья с декольте и другие эффектные наряды на открытии Каннского фестиваля


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Вчера состоялось открытие Каннского фестиваля. Уже по традиции представительницы мира кино и шоу-бизнеса постарались выделиться с помощью нарядов. Узнаем, чей же образ оказался самым смелым.

Виктория Боня из года в год добывает приглашение на Каннский фестиваль и в течение всего мероприятия щеголяет на красных дорожках, меняя наряды. На открытии она появилась в красном платье со шлейфом и асимметричным декольте.

Наряд был Виктории немного не по размеру. Верх его передавил бюст женщины, и это было заметно. Из украшений на звезде инстаграма было только колье. Волосы она предпочла не собирать, демонстрируя всем копну волнистых наращенных прядей.

Виктория оказалась не единственной, кто решил привлечь внимание к своему декольте. Этим же приемом воспользовалась Роми Стрейд и Гольшифте Фарахани.

Самым ярким и притягательным по праву был признан образ Изабель Гулар. Для появления на красной дорожке женщина выбрала платье в пол. Облегающая модель наряда со струящимся подолом эффектно смотрелась на стройной фигуре красотки. Дополняли все это великолепие подобранные в тон платью модные большие серьги и вырез на спине.

Еще одним образом, заслуживающим внимания, оказался костюм Селены Гомес. Верх его был представлен укороченным топом-бюстье на широких лямках. Дополняла его юбка с завышенной талией и высоким разрезом по ноге.

Ева Лонгория использовала тот же прием, что и Селена. Она подобрала платье с высоким разрезом и акцентом на талии. Его плавные линии прекрасно подчеркнули открытые плечи актрисы.

Краткая информация о Селене Гомес

Имя: Селена Гомес

День рождения: 22.07.1992

Возраст: 26 лет

Место рождения: Гранд-Прейри, Техас, США

Рост: 169 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, актриса

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3 Не нравится 2 Нравится 15.05.2019 Теги: Селена Гомес

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