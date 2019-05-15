Платья с декольте и другие эффектные наряды на открытии Каннского фестиваля
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Вчера состоялось открытие Каннского фестиваля. Уже по традиции представительницы мира кино и шоу-бизнеса постарались выделиться с помощью нарядов. Узнаем, чей же образ оказался самым смелым.
Виктория Боня из года в год добывает приглашение на Каннский фестиваль и в течение всего мероприятия щеголяет на красных дорожках, меняя наряды. На открытии она появилась в красном платье со шлейфом и асимметричным декольте.
Наряд был Виктории немного не по размеру. Верх его передавил бюст женщины, и это было заметно. Из украшений на звезде инстаграма было только колье. Волосы она предпочла не собирать, демонстрируя всем копну волнистых наращенных прядей.
Виктория оказалась не единственной, кто решил привлечь внимание к своему декольте. Этим же приемом воспользовалась Роми Стрейд и Гольшифте Фарахани.
Самым ярким и притягательным по праву был признан образ Изабель Гулар. Для появления на красной дорожке женщина выбрала платье в пол. Облегающая модель наряда со струящимся подолом эффектно смотрелась на стройной фигуре красотки. Дополняли все это великолепие подобранные в тон платью модные большие серьги и вырез на спине.
Еще одним образом, заслуживающим внимания, оказался костюм Селены Гомес. Верх его был представлен укороченным топом-бюстье на широких лямках. Дополняла его юбка с завышенной талией и высоким разрезом по ноге.
Ева Лонгория использовала тот же прием, что и Селена. Она подобрала платье с высоким разрезом и акцентом на талии. Его плавные линии прекрасно подчеркнули открытые плечи актрисы.
Краткая информация о Селене Гомес
Имя: Селена Гомес
День рождения: 22.07.1992
Возраст: 26 лет
Место рождения: Гранд-Прейри, Техас, США
Рост: 169 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А чей наряд запомнился вам? 4
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Таша / 16.05.19 09:01Лонгория красотка! 5 баллов!
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Micha / 16.05.19 00:44Вот как туда Боня вечно пролазит?!:)) Прям такая вся звезда актриса?!
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Rosy / 15.05.19 20:24Селена вроде бы неплохо выглядит, но какая-то опухшая она.