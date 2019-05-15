Активистки выступают против вручения награды Алену Делону на Каннском фестивале

Вчера на Лазурном берегу Франции стартовал 72 Каннский кинофестиваль. И едва было объявлено, что в рамках него планируют наградить за огромный вклад в кинематограф выдающегося актера современности Алена Делона, тут же разразился грандиозный скандал. Его инициатором стала организация "Женщины и Голливуд", основательница которой активистка Мелисса Сильверштей выступила категорически против чествования Делона.

Причиной для столь резкой критики послужили слова актёра, которые он произнес ещё в 2013 году. Тогда одна из радиостанций задала мировому секс-символу и любимцу женщин вопрос, касающийся однополых браков и разрешенного для таких пар усыновления детей. На что Ален честно заявил, что он не поддерживает подобных инициатив, так как они против природы. По его мнению, мужчины рождаются для того, чтобы любить женщин, а не заводить отношения с другими мужчинами. Впрочем, также он подчеркнул, что против однополых браков ничего не имеет, но воспитывать детей в таких семьях не считает приемлемым.

Именно это смелое по европейским меркам высказывание и привело к тому, что сейчас Мелисса Сильверштейн собирает петицию, цель которой лишить Делона возможности получить престижную награду на стартовавшем Каннском фестивале. По мнению активистки, человек, который придерживается подобных взглядов, не заслуживает "Золотой пальмовой ветви". И надо сказать, что петицию подписали уже восемнадцать с половиной тысяч человек.

Возмутило Сильверштейн и то, что Ален Делон является противником миграции, а также открыто выражает поддержку самой националистической французской партии, которую возглавляет Жан-Мари ле Пен. По ее мнению, удивительно, что знаменитый кинофестиваль хочет наградить "одного из самых ненавидимых актеров Франции" престижной наградой, когда тот открыто выражает "гомофобские, сексистские и расистские взгляды".

Споры в этом вопросе достигли таких масштабов, что директор фестиваля Тьерри Фремо сам вынужден был сделать по этому поводу официальное заявление. Общаясь с журналистами, он как мог, защищал свое решение вручить награду Делону. "Ален Делон вправе иметь свое мнение по этим вопросам, хотя лично его я не разделяю", - сообщил Фремо. - "И вообще, сложно судить человека через призму сегодняшнего дня за его высказывания, прозвучавшие много лет назад. В конце концов, мы же не Нобелевскую премию ему вручаем".

Сам Ален Делон относительно разгоревшегося скандала никаких официальных комментариев не давал.