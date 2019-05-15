Активистки выступают против вручения награды Алену Делону на Каннском фестивале
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Вчера на Лазурном берегу Франции стартовал 72 Каннский кинофестиваль. И едва было объявлено, что в рамках него планируют наградить за огромный вклад в кинематограф выдающегося актера современности Алена Делона, тут же разразился грандиозный скандал. Его инициатором стала организация "Женщины и Голливуд", основательница которой активистка Мелисса Сильверштей выступила категорически против чествования Делона.
Причиной для столь резкой критики послужили слова актёра, которые он произнес ещё в 2013 году. Тогда одна из радиостанций задала мировому секс-символу и любимцу женщин вопрос, касающийся однополых браков и разрешенного для таких пар усыновления детей. На что Ален честно заявил, что он не поддерживает подобных инициатив, так как они против природы. По его мнению, мужчины рождаются для того, чтобы любить женщин, а не заводить отношения с другими мужчинами. Впрочем, также он подчеркнул, что против однополых браков ничего не имеет, но воспитывать детей в таких семьях не считает приемлемым.
Именно это смелое по европейским меркам высказывание и привело к тому, что сейчас Мелисса Сильверштейн собирает петицию, цель которой лишить Делона возможности получить престижную награду на стартовавшем Каннском фестивале. По мнению активистки, человек, который придерживается подобных взглядов, не заслуживает "Золотой пальмовой ветви". И надо сказать, что петицию подписали уже восемнадцать с половиной тысяч человек.
Возмутило Сильверштейн и то, что Ален Делон является противником миграции, а также открыто выражает поддержку самой националистической французской партии, которую возглавляет Жан-Мари ле Пен. По ее мнению, удивительно, что знаменитый кинофестиваль хочет наградить "одного из самых ненавидимых актеров Франции" престижной наградой, когда тот открыто выражает "гомофобские, сексистские и расистские взгляды".
Споры в этом вопросе достигли таких масштабов, что директор фестиваля Тьерри Фремо сам вынужден был сделать по этому поводу официальное заявление. Общаясь с журналистами, он как мог, защищал свое решение вручить награду Делону. "Ален Делон вправе иметь свое мнение по этим вопросам, хотя лично его я не разделяю", - сообщил Фремо. - "И вообще, сложно судить человека через призму сегодняшнего дня за его высказывания, прозвучавшие много лет назад. В конце концов, мы же не Нобелевскую премию ему вручаем".
Сам Ален Делон относительно разгоревшегося скандала никаких официальных комментариев не давал.
Краткая информация об Алене Делоне
Имя: Ален Делон
День рождения: 08.11.1935
Возраст: 83 года
Место рождения: Со, Франция
Рост: 182 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актер, продюсер, сценарист, режиссер
Фотографии
Фотографии
А вы поддерживаете позицию Алена Делона? 6
Лучшие комментарии
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Анна П. 15.05.19 13:49Можете называть меня кем хотите, но я с Делоном согласна. Слишком большой перекос во всем мире пошел в сторону нетрадиционной любви. И это действительно против природы. Конечно, в жизни может быть всякое, но видя масштабы, в которых мужчины сходятся с мужчинами, а женщины с женщинами, становится страшно. Скоро дети вообще не будут знать, что такое нормальная гетеросексуальная семья, в которой мама есть мама, а папа - настоящий мужчина. Это не норма. Простите, если оскорбляю чьи-то взгляды.
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[email protected] 15.05.19 15:40Я разделяю мнение Делона. А эту активистку уже не задвинешь обратно, к сожалению.
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Ольга 15.05.19 16:45Ну хоть у кого-то еще мозг не зас...н толерантностью. Побольше бы таких мужчин!
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Александра 15.05.19 16:54Шикарный мужчина был в молодости, очень красивый. Сейчас, конечно, постарел, но мыслит правильно. Почему он должен быть за миграцию мусульман в свою страну? Или почему должен на старости лет изменить своим семейным ценностям? И вообще, как можно лишать талантливого человека,посвятившего жизнь кино, заслуженной награды? Причем делать это только за то, что его взгляды на жизнь не соответствуют вашим! Все доводы этой активистки - абсурд. На нее саму нужны активисты.
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Апельсиновая 15.05.19 20:40Молодец и красавчик А. Делон.
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Н / 16.05.19 00:43Взгляды Делона и комментаторов абсолютно не разделяю, но лишать его награды за творческие заслуги тоже считаю неправильным
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Апельсиновая / 15.05.19 20:40Молодец и красавчик А. Делон.
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Александра / 15.05.19 16:54Шикарный мужчина был в молодости, очень красивый. Сейчас, конечно, постарел, но мыслит правильно. Почему он должен быть за миграцию мусульман в свою страну? Или почему должен на старости лет изменить своим семейным ценностям? И вообще, как можно лишать талантливого человека,посвятившего жизнь кино, заслуженной награды? Причем делать это только за то, что его взгляды на жизнь не соответствуют вашим! Все доводы этой активистки - абсурд. На нее саму нужны активисты.
-
Ольга / 15.05.19 16:45Ну хоть у кого-то еще мозг не зас...н толерантностью. Побольше бы таких мужчин!
-
[email protected] / 15.05.19 15:40Я разделяю мнение Делона. А эту активистку уже не задвинешь обратно, к сожалению.
-
Анна П. / 15.05.19 13:49Можете называть меня кем хотите, но я с Делоном согласна. Слишком большой перекос во всем мире пошел в сторону нетрадиционной любви. И это действительно против природы. Конечно, в жизни может быть всякое, но видя масштабы, в которых мужчины сходятся с мужчинами, а женщины с женщинами, становится страшно. Скоро дети вообще не будут знать, что такое нормальная гетеросексуальная семья, в которой мама есть мама, а папа - настоящий мужчина. Это не норма. Простите, если оскорбляю чьи-то взгляды.