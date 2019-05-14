Фанаты обсуждают пятый эпизод восьмого сезона "Игры престолов"
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Премьера финала "Игры престолов" в самом разгаре, и вчера зрители имели возможность посмотреть пятую, предпоследнюю серию заключительного сезона. Как и следовало ожидать, она произвела на поклонников совершенно неизгладимое впечатление. Осторожно, дальше будут спойлеры!
Всю неделю самые преданные фанаты гадали, чем же еще их могут удивить создатели сериала после того, как в четвертой серии неожиданно погиб дракон Дейенерис Рейгаль, и ее давняя подруга и соратница Миссандея. Оказалось, фантазия сценаристов безгранична, и они сделали такое, чего от них просто никто не ожидал - превратили Матерь Драконов в самую настоящую сумасшедшую, которая громит, а точнее выжигает все на своем пути.
То, что Дейенерис Таргариен явится в Королевскую Гавань за головой Серсеи Ланнистер, было понятно еще в самом начале сезона. Но то, что она намеренно сожжет не только замок королевы, ее армию "золотых мечей", но и всех беззащитных местных жителей стало для поклонников настоящей неожиданностью и разочарованием. "Они сделали ее Безумной королевой только потому, что она Таргариен", - негодовали зрители, с ужасом наблюдая развернувшуюся на экранах страшную картину. Разъяренная Бурерожденная сжигала Королевскую Гавань и мечущихся по ней людей единственным оставшимся в живых драконом дотла. А чуть ранее от ее руки, точнее огня, пал советник Варис, который, видимо опасаясь чего-то подобного, в самый ответственный момент предал Дейенерис. Как признался актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса, такой поворот сюжета он принял близко к сердцу. "Ты не можешь не чувствовать, что в каком-то смысле провалился", - признался мужчина, подчеркнув однако, что считает смерть своего персонажа благородной.
Болезненно отреагировала на изменения в характере своей героини и актриса Эмилия Кларк. Дождавшись выхода серии, она опубликовала в Твиттере пост с бутылкой шампанского, признавшись, что только благодаря ей смогла посмотреть и пережить все происходящее на экране. Этим девушка дала понять, что тоже не в восторге от того, что сценаристы сделали с Дейенерис.
Теперь, полагаясь на увиденное, фанаты выстраивают новые версии развития событий. По одной из них закончить произвол Матери Драконов предстоит уже неоднократно проявившей себя отважной Арье Старк, которая не меньше поклонников была шокирована безумством Дени. Впрочем, гадать уже нет смысла. Впереди нас ждет заключительная серия великой саги, которая выйдет на экраны 20 мая.
Краткая информация об Эмилии Кларк
Имя: Эмилия Кларк
День рождения: 26.10.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 157 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса
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А что вы думаете о пятой серии заключительного сезона? 9
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Гала / 15.05.19 07:40последнее время во всех американских сериалах, интригуют, интригуют, держат в напряжении, все думают, ой, а что же дальше, потом доведут до абсурда все ситуации и в конце ... а нате вам.... все сжечь и вот вам такой конец, не ожидали?
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Кукуруза / 14.05.19 21:38Ой, сколько нас, кто хотел бывшим отомстить, да так,чтоб больнее. Ей, просто, доступен размах. Жестокие там все, кроме Сноу. Меня больше поразило, как всё-таки Джейми Серсею любил. Он ей всё-все , абсолютно все , прощает. Он её , даже в смерти своими объятьями обволакивает. Он и пришёл,чтобы она одна не умирала.
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111 / 14.05.19 21:02Шикарная серия. Да, жестокая, но в некотором роде это оправдано. Посудите сами, что еще остается одинокой Дейнерис? Ее верный Джорох Мармонт погиб, защищая ее от в битве с мертвецами, дракон один погиб, и даже Миссандея, с которой она делилась своими бедами, погибла. Ее целью был Железный трон, но и он ускользает из-за большой тайны Джона Сноу. И да, тот же Джон просто бросил ее, "свинтив" во френдзону. У кого бы из-за всего этого не тронулся ум?
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Кейт / 14.05.19 18:46Второй день думаю, если всю Королевскую гавань смог разрушить один-единственный дракон, зачем было 7 сезонов армию собирать ))))) драконов то было аж 3
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Ник / 14.05.19 19:53Ну, а о чем тогда им было снимать финальный сезон? Предвкушение войны, битва с армией Короля Ночи... В итоге-то после этих двух битв живыми остались только самые-самые:Джон с сестрами и Дейенерис. К этому все и подводилось в итоге. От себя добавлю, что согласна с фанатской версией - Мать драконов "уберет" из фильма именно Арья. Джон уже показал себя в какой-то степени слабаком. И в этом плане Дени не будет с ним считаться, и если понадобится, сама его прикончит.
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Кукуруза / 14.05.19 21:33Ну сжёг всё, а править тогда потом с кем. Союзники нужны. И подданные. Она не планировала пепелище изначально. Она хотела быть любимой.
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fjcnjcn / 14.05.19 15:47Действительно неожиданно. Я до сих пор "перевариваю". Двоякое чувство эта серия оставила.