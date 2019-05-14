Премьера финала "Игры престолов" в самом разгаре, и вчера зрители имели возможность посмотреть пятую, предпоследнюю серию заключительного сезона. Как и следовало ожидать, она произвела на поклонников совершенно неизгладимое впечатление. Осторожно, дальше будут спойлеры!

Всю неделю самые преданные фанаты гадали, чем же еще их могут удивить создатели сериала после того, как в четвертой серии неожиданно погиб дракон Дейенерис Рейгаль, и ее давняя подруга и соратница Миссандея. Оказалось, фантазия сценаристов безгранична, и они сделали такое, чего от них просто никто не ожидал - превратили Матерь Драконов в самую настоящую сумасшедшую, которая громит, а точнее выжигает все на своем пути.

То, что Дейенерис Таргариен явится в Королевскую Гавань за головой Серсеи Ланнистер, было понятно еще в самом начале сезона. Но то, что она намеренно сожжет не только замок королевы, ее армию "золотых мечей", но и всех беззащитных местных жителей стало для поклонников настоящей неожиданностью и разочарованием. "Они сделали ее Безумной королевой только потому, что она Таргариен", - негодовали зрители, с ужасом наблюдая развернувшуюся на экранах страшную картину. Разъяренная Бурерожденная сжигала Королевскую Гавань и мечущихся по ней людей единственным оставшимся в живых драконом дотла. А чуть ранее от ее руки, точнее огня, пал советник Варис, который, видимо опасаясь чего-то подобного, в самый ответственный момент предал Дейенерис. Как признался актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса, такой поворот сюжета он принял близко к сердцу. "Ты не можешь не чувствовать, что в каком-то смысле провалился", - признался мужчина, подчеркнув однако, что считает смерть своего персонажа благородной.

Болезненно отреагировала на изменения в характере своей героини и актриса Эмилия Кларк. Дождавшись выхода серии, она опубликовала в Твиттере пост с бутылкой шампанского, признавшись, что только благодаря ей смогла посмотреть и пережить все происходящее на экране. Этим девушка дала понять, что тоже не в восторге от того, что сценаристы сделали с Дейенерис.

Теперь, полагаясь на увиденное, фанаты выстраивают новые версии развития событий. По одной из них закончить произвол Матери Драконов предстоит уже неоднократно проявившей себя отважной Арье Старк, которая не меньше поклонников была шокирована безумством Дени. Впрочем, гадать уже нет смысла. Впереди нас ждет заключительная серия великой саги, которая выйдет на экраны 20 мая.