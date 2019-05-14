51-летняя Ольга Кабо показала, как выглядит ее фигура в купальнике

Ольга Кабо к активным и популярным блогерам инстаграма не относится. Тем не менее, за ее жизнью следит больше 250 тысяч подписчиков. Актриса охотно показывает всем свои закулисные истории и иногда размещает рекламные посты.

В последней подобной публикации Ольга рассказала всем о своем секрете молодости. Впрочем, поклонников заинтересовал не столько продукт, сколько фигура женщины. Для рекламного снимка Кабо надела раздельный купальник в стилистике ретро. Бра в виде спортивного топа и высокие плавки были декорированы оригинальными вырезами в виде кругов.

Купальный костюм идеально сидел на актрисе. Фолловеры в подробностях могли рассмотреть ее стройные ноги, отсутствие лишних килограммов и плоский живот. Женщина выглядела роскошно.

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Интересно, что на отдыхе в Таиланде, актриса предпочитала появляться на публике в слитной модели купальника и в полупрозрачной пляжной накидке. Что Ольга выглядит настолько хорошо, фолловеры даже не подозревали.

Напомним, что актрисе 51 год. Она работает в театре и снимается в фильмах и сериалах. Кабо воспитывает двоих детей. Ее старшая дочь от первого брака уже совсем взрослая девушка. Она пошла по стопам мамы и учится на актерском факультете в столице. Младшего сына актриса родила от своего второго супруга семь лет назад.