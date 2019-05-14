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51-летняя Ольга Кабо показала, как выглядит ее фигура в купальнике


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Ольга Кабо к активным и популярным блогерам инстаграма не относится. Тем не менее, за ее жизнью следит больше 250 тысяч подписчиков. Актриса охотно показывает всем свои закулисные истории и иногда размещает рекламные посты.

В последней подобной публикации Ольга рассказала всем о своем секрете молодости. Впрочем, поклонников заинтересовал не столько продукт, сколько фигура женщины. Для рекламного снимка Кабо надела раздельный купальник в стилистике ретро. Бра в виде спортивного топа и высокие плавки были декорированы оригинальными вырезами в виде кругов.

Купальный костюм идеально сидел на актрисе. Фолловеры в подробностях могли рассмотреть ее стройные ноги, отсутствие лишних килограммов и плоский живот. Женщина выглядела роскошно.

Интересно, что на отдыхе в Таиланде, актриса предпочитала появляться на публике в слитной модели купальника и в полупрозрачной пляжной накидке. Что Ольга выглядит настолько хорошо, фолловеры даже не подозревали.

Напомним, что актрисе 51 год. Она работает в театре и снимается в фильмах и сериалах. Кабо воспитывает двоих детей. Ее старшая дочь от первого брака уже совсем взрослая девушка. Она пошла по стопам мамы и учится на актерском факультете в столице. Младшего сына актриса родила от своего второго супруга семь лет назад.

Краткая информация об Ольге Кабо

Имя: Ольга Кабо

Отчество: Игоревна

День рождения: 28.01.1968

Возраст: 51 год

Место рождения: Москва

Рост: 180 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: советская и российская актриса

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4 Не нравится 1 Нравится 14.05.2019 Теги: ольга кабо

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  • Лёля / 16.05.19 08:53
    -
    1
    +
    Я ее только по сериалу с Певцовым помню. Или это не она была?
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  • Фира / 15.05.19 09:04
    -
    1
    +
    Обычная тетка. Тоже мне ВАУ развели.
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  • Я / 14.05.19 23:15
    -
    2
    +
    Значит, тут фигура хорошая, хоть и ребра тоже торчат, и грудь так себе (ок, можно сделать скидку на возраст, но, раздеваясь, надо учитывать, что будут не только восторженно хвалить, но и хаять. И есть за что. Грудь, если нет возможности/желания подтянуть, хоть в открытую выставлять не надо). а Подольскую на днях за ее объективно хорошо фигуру, на которую приятно смотреть, и любитель на которую уже нашёлся (тут она вообще молодец), разнесли в пух и прах. Двойные стандарты, товарищи...
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  • Тетя Сара / 14.05.19 20:17
    -
    2
    +
    Выглядит она хорошо. Но если сравнить фото в розовом и рекламное, то сразу видна большая работа ретушера- даже грудь ей уменьшили, не только талию и прочие части тела. Она в два раза меньше чем на реальном фото ( которое тоже с фотошопом , но умеренным). Сейчас женщины в 50+ при должном уходе , хотя бы минимальном спорте и не переедая, выглядят не хуже. А тем более это ее хлеб.
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  • Наталья / 14.05.19 19:00
    -
    0
    +
    Взяли моду за 50 раздеваться. Зачем это? Пусть будет для домашних архивов. Что у нее хорошая фигура и так видно по фотографиям, где она в одежде. А то все доказывают, бегают, что они еще ого-го. В возрасте за 40 уже пора гордиться своими делами и достижениями. Тела оставьте молодым и глупым.
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    • н / 14.05.19 22:14
      -
      9
      +
      В возрасте за 40 уже пора отказаться от стереотипов, согласно которым женщине за 40 пора гордиться делами и начать поступать как хочется ей, женщине. Не говоря уж о том, что Кабо не бегает со своим ого-го, а деньги вон на рекламе зарабатывает)
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