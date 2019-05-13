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Дарья Мельникова постриглась налысо


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Дарья Мельникова в своем аккаунте инстаграм опубликовала интересное видео. В ролике актриса прямо перед камерой полностью состригает волосы на голове машинкой.

Сразу после этого она демонстрирует результат и предстает в модном образе. На Дарье надеты велосипедки, блуза и прямого кроя пиджак. Дополняют лук сапоги-казаки и очки в округлой оправе.

По видео понятно, что актриса не просто примерила образ в рамках съемок со специальным париком и гримом. Она действительно постригла волосы практически под ноль. В таком виде Мельникова напоминает беспризорника. Впрочем, с ее чертами лица образ смотрится, как минимум интересно и необычно.

Сама Даша ролик подписала лаконично: «Обнулилась». Как оказалось, в руки она машинку взяла, чтобы сделать всего лишь несколько кадров. Окончательно прическу оформлял приглашенный на съемку мастер.

Мнения поклонников относительно нового образа актрисы разделились. Одни категорично утверждали, что Дарья явно сошла с ума, сделав с собой подобное. Принимать актрису в таком виде они оказались не готовы.

Остальные отмечали, что Даше такая длина волос очень идет. Поклонники искренне писали, что Мельникова редкая обладательница идеального овала лица, которая смело может экспериментировать с любыми прическами и стрижками. Попутно поклонники восхищались смелостью актрисы. Многие, примеряя поступок на себя, писали, что сами никогда не решились бы на столь отчаянный шаг.

Напомним, что Дарья состоит в браке с Артуром Смольяниновым. Они оба стали родителями во второй раз в конце прошлого года. Теперь пара воспитывает двух сыновей.

Краткая информация о Дарье Мельниковой

Имя: Дарья Мельникова

Отчество: Алексеевна

День рождения: 09.02.1992

Возраст: 27 лет

Место рождения: Омск

Рост: 163 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 4 Нравится 13.05.2019 Теги: Дарья Мельникова

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