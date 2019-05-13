Дочь Александра Серова вышла замуж
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Информация о том, кто стал избранником Мишель Серовой, остается неизвестной. О помолвке стало известно из поста, опубликованного в октябре прошлого года.
Мишель является ребенком Серова от его брака, который продлился 19 лет. В своем интервью звездный отец неоднократно заявлял о том, как любит свою дочь. Об этом можно судить по его поступкам. Мишель получила престижное образование в МГИМО по специальности «международная журналистика», однако предпочла не работать по выбранной профессии, а заняться творческой карьерой певицы. В этом ей активно способствует отец, который помогает удачно подобрать репертуар и организовывает выступления дочери на собственных концертах.
Девушка также оказывает всяческую поддержку своему звездному отцу. Так, во время конфликта, возникшего у Александра Серова с бывшей участницей проекта «ДОМ-2» Дарьей Друзьяк, в котором последняя обвинила певца в изнасиловании, девушка крайне негативно высказалась в адрес модели.
Краткая информация об Александре Серове
Имя: Александр Серов
Отчество: Николаевич
День рождения: 24.03.1954
Возраст: 65 лет
Место рождения: с. Ковалевка, Украина
Рост: 175 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певец, композитор
Фотографии
Фотографии
А как Вы восприняли новость о свадьбе дочери Александра Серова? 3
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Пофиг / 14.05.19 09:42ПОФИГ
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Катя / 13.05.19 14:13Красивая эффектная девушка со стройной отличной фигурой. Было бы интересно посмотреть на ее избранника и на то, как они смотрятся внешне. однако дочь Серова предпочитает это оставить тайной, но это личный выбор каждого, тут ничего не поделаешь
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Рита / 13.05.19 14:11Прекрасная новость, свадьба - это всегда хорошо! Мишель правильно делает, что скрывает личность своего избранника от прессы, чтобы не вызывать лишних обсуждений. Однако тем самым она создает интригу и привлекает к себе больше внимания