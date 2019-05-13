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Дочь Александра Серова вышла замуж


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На днях поклонники певца Александра Серова смогли порадоваться счастливому событию, произошедшему в его семье. Его дочь Мишель, которой исполнилось 26 лет, вышла замуж 11 мая. Хотя девушка предпочитает скрывать от общественности подробности своей личной жизни, но все же решила поделиться со своими подписчиками радостным событием и выложила фото в белом платье.

Информация о том, кто стал избранником Мишель Серовой, остается неизвестной. О помолвке стало известно из поста, опубликованного в октябре прошлого года.

Мишель является ребенком Серова от его брака, который продлился 19 лет. В своем интервью звездный отец неоднократно заявлял о том, как любит свою дочь. Об этом можно судить по его поступкам. Мишель получила престижное образование в МГИМО по специальности «международная журналистика», однако предпочла не работать по выбранной профессии, а заняться творческой карьерой певицы. В этом ей активно способствует отец, который помогает удачно подобрать репертуар и организовывает выступления дочери на собственных концертах.

Девушка также оказывает всяческую поддержку своему звездному отцу. Так, во время конфликта, возникшего у Александра Серова с бывшей участницей проекта «ДОМ-2» Дарьей Друзьяк, в котором последняя обвинила певца в изнасиловании, девушка крайне негативно высказалась в адрес модели.

Краткая информация об Александре Серове

Имя: Александр Серов

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.03.1954

Возраст: 65 лет

Место рождения: с. Ковалевка, Украина

Рост: 175 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певец, композитор

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3 Не нравится 3 Нравится 13.05.2019 Теги: Александр Серов

А как Вы восприняли новость о свадьбе дочери Александра Серова? 3  

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  • Пофиг / 14.05.19 09:42
    -
    0
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  • Катя / 13.05.19 14:13
    -
    -1
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    Красивая эффектная девушка со стройной отличной фигурой. Было бы интересно посмотреть на ее избранника и на то, как они смотрятся внешне. однако дочь Серова предпочитает это оставить тайной, но это личный выбор каждого, тут ничего не поделаешь
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  • Рита / 13.05.19 14:11
    -
    1
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    Прекрасная новость, свадьба - это всегда хорошо! Мишель правильно делает, что скрывает личность своего избранника от прессы, чтобы не вызывать лишних обсуждений. Однако тем самым она создает интригу и привлекает к себе больше внимания
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