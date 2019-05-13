Дочь Александра Серова вышла замуж

На днях поклонники певца Александра Серова смогли порадоваться счастливому событию, произошедшему в его семье. Его дочь Мишель, которой исполнилось 26 лет, вышла замуж 11 мая. Хотя девушка предпочитает скрывать от общественности подробности своей личной жизни, но все же решила поделиться со своими подписчиками радостным событием и выложила фото в белом платье.

Информация о том, кто стал избранником Мишель Серовой, остается неизвестной. О помолвке стало известно из поста, опубликованного в октябре прошлого года.

Мишель является ребенком Серова от его брака, который продлился 19 лет. В своем интервью звездный отец неоднократно заявлял о том, как любит свою дочь. Об этом можно судить по его поступкам. Мишель получила престижное образование в МГИМО по специальности «международная журналистика», однако предпочла не работать по выбранной профессии, а заняться творческой карьерой певицы. В этом ей активно способствует отец, который помогает удачно подобрать репертуар и организовывает выступления дочери на собственных концертах.

Девушка также оказывает всяческую поддержку своему звездному отцу. Так, во время конфликта, возникшего у Александра Серова с бывшей участницей проекта «ДОМ-2» Дарьей Друзьяк, в котором последняя обвинила певца в изнасиловании, девушка крайне негативно высказалась в адрес модели.